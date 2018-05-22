Настоящее варварство: германских воинов разобрали по косточкам

Противостояние между римлянами и древними германскими племенами наметилось еще до нашей эры, когда началась миграция германцев с территории Скандинавии и Ютландии — полуострова, ныне принадлежащего Дании и Германии — в соседние регионы.

Столкновения римлян и германцев были частыми и ожесточенными.

Племена германских варваров истребляли римские легионы, римляне же устраивали карательные походы в германские земли. В 250—270-е годы нашей эры римско-германские войны поставили под вопрос само существование империи. Империя выстояла под напором сухопутных и морских набегов германцев, но в 370-е годы началось Великое переселение народов, в ходе которого германские племена проникли и закрепились на землях Римской империи. В V веке германские племена окончательно разрушили Западную Римскую империю и расселились по всей Европе и даже на побережье Северной Африки.

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Однако человеческих останков на местах кровопролитных сражений практически не сохранилось, а, значит, ученые до сих пор знают не слишком много о воинах, их оружии, боевых действиях и том, как древние германцы обходились с останками погибших.

Открытие, способное пролить свет на военные и посмертные практики германских варваров, сделали датские исследователи из Орхусского университета.

На территории Дании они нашли останки около 80 человек — более 2000 фрагментов скелетов — расположенных на более чем 75 га водно-болотных угодий у реки Иллеруп. По расчетам исследователей, основанным на распределении костей на территории, всего здесь могли находиться останки более 380 человек.

Сourtesy of P.J.

Радиоуглеродное датирование показало, что останки принадлежат людям, жившим примерно во II веке до н. э. — 54 году н. э. Информация о находке была опубликована в журнале PNAS.

«Из письменных источников мы знаем, что римляне после поражения Квинтилия Вара (римский командующий, покончивший с собой после поражения в битве в Тевтобургском лесу на территории современной Германии в 9 году н. э. — «Газета.Ru») продолжали совершать карательные походы в германские земли — и это могут быть следы одного из них», — считает доктор Метте Левшал, руководившая раскопками.

Впрочем, исследователи также допускают, что конфликт мог произойти непосредственно между различными племенами германцев — римского оружия на месте сражения они пока что не нашли.

Битва на этой территории была настолько ожесточенной, что из сельскохозяйственной зоны она превратилась в заброшенную землю, со временем поросшую лесом.

«Мы говорим о чрезвычайно масштабном вооруженном сражении, на сегодняшний день крупнейшем, известным в этой области и, очевидно, продолжавшемся почти весь день, - отмечает Левшал. — Самым юным бойцам было по 13-14 лет, также среди погибших были несколько относительно пожилых мужчин.

Непохоже, чтобы они были обучены вести бой — вероятно, это была армия, наскоро собранная, чтобы дать отпор вторгнувшимся на территорию врагам. Произошедшее имело радикальные последствия для района и его жителей».

Количество бойцов значительно превышало население деревень в те годы и было вчетверо больше численности армии, останки которой были найдены на территории одного из других датских болот. Следовательно, боевые группы были набраны из разных деревень, что требовало хороших организационных навыков.

На костях сохранились признаки травм, полученных еще при жизни — глубоких ран, нанесенных колюще-режущим оружием. Также исследователи выявили на них отметки зубов животных. На этой же территории были найдены наконечники стрел, мечи, обломки щитов, железные ножи и один топор. Также ученые обнаружили керамические горшки и останки собак, свиней и крупного рогатого скота.

По словам ученых, само сражение могло произойти и в другом месте — по их мнению, кто-то мог перенести кости к реке уже после него.

На это указывают как следы зубов животных, так и следы от режущих орудий, а также размещение некоторых костей: так, четыре тазовых кости оказались нанизаны на палку.

«Следы от зубов показывают, что животные обгладывали кости на протяжении полугода-года, в течение этого времени тела успели разложиться. Нанизанные на палку тазовые кости показывают, что останки были намеренно собраны тогда, когда от них остались лишь скелеты», — считает Левшал.

Следы режущих орудий находятся в местах, где кости еще могли крепиться друг к другу связками. И тот факт, что найдены были останки преимущественно молодых мужчин, указывает на то, что кости были тщательно отобраны, полагают исследователи. По их мнению, мог иметь место определенный ритуал, связанный с останками павших на поле боя.

«Находка показывает, что люди в Северной Германии систематически и целенаправленно расчищали поля битв. Практика расчленения скелетов и особого расположения костей предполагает наличие ритуальных практик в отношении останков человеческих тел, — пишут авторы работы. — Находка предоставляет новые, еще более древние свидетельства истории милитаризации северных германских сообществ и подчеркивает формирующее значение экспансии Римской империи на заре нашей эры».