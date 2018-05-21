Искали 30 лет: убийцу-насильника выдала ДНК

В апреле 2018 года прессу всколыхнула новость о поимке в США серийного убийцы, которого полиция искала 30 лет. Вычислить преступника оказалось возможным благодаря онлайн-сервисам по поиску родственников — кто-то из родных убийцы загрузил на такой сайт данные о своей ДНК.

Теперь же полиция штата Орегон объявила о поимке еще одного преступника — 55-летнего Уильяма Эрла Тэлботта, обвиняемого в ограблении, изнасиловании и двойном убийстве, сообщает издание The Herald.

Тэлботта удалось вычислить по ДНК с помощью аналогичного сервиса. Специалисты предполагают, что подобные базы данных позволят найти множество преступников, до сих пор остававшихся безнаказанными.

Реклама

Жертвами Тэлботта стали 18-летняя Таня ван Кайленборг и 20-летний Джей Кук, оба родом из канадского города Саанич. В ноябре 1987 года ребята отправились на пароме из Виктории, города на западе Канады, в США, штат Вашингтон, собираясь посетить Сиэтл. Живыми их больше никто не видел.

Спустя неделю тело Тани ван Кайленборг было найдено в канаве в 20 км от города Беллингхем в Вашингтоне.

Полиция установила, что девушку изнасиловали и убили выстрелом в голову. Через пару дней было найдено и тело Джея Кука — юношу избили камнем, задушили и выбросили труп под мост Монро в другом крупном городе Вашингтона, Спокане.

В центре Беллингхема под задним крыльцом одного из ресторанчиков были обнаружены кошелек Тани, ее перчатки, удостоверение личности, ключи от машины, которую молодые люди переправляли на пароме, пара хирургических перчаток и коробка патронов. Сам автомобиль был припаркован на востоке города.

У следователей было 350 подозреваемых, но Тэлботт среди них не фигурировал. Несмотря на острую реакцию со стороны общественности, детективы были в тупике.

Десятилетиями полиция ждала, не появится ли в базах правоохранительных органов США или Канады ДНК, совпадающая с найденной на месте преступления. Современные технологии позволили найти убийцу за несколько недель.

С помощью обнаруженной на месте убийства ДНК предполагаемого преступника полиции удалось воссоздать его примерный облик в 25, 45 и 65 лет. Хотя фотографической точности таким образом добиться сложно, выделить некоторые характерные черты все же удалось.

Это был светлокожий мужчина с зеленовато-карими глазами, рыжеватыми волосами и веснушками, склонный к облысению.

Twitter.com Составленный по ДНК портрет убийцы в 25, 45 и 65 лет

Как и в случае с калифорнийским маньяком Джозефом Джеймсом Деанджело, специалисты обратились к онлайн-сервису GED Match, позволяющему построить генеалогическое древо c помощью анализа ДНК пользователя: после загрузки данных в базу можно найти своих дальних родственников или, например, биологических родителей детей из приемных семей. Или преступников — результаты тестов содержат даже больше данных, чем хранится в базах ФБР.

Основываясь на совпадениях ДНК, полиция выстроила генеалогическое древо предполагаемого преступника. Для этого оказалось достаточно найти двух родственников — троюродного брата и двоюродного племянника. Полиции удалось установить, где проживали родители Тэлботта (в паре километров от того места, где было найдено тело Кука) и что у них был лишь один ребенок.

«Мы искали живых людей, которые соответствовали генетическому профилю подозреваемого, — поясняет генеалог Си-Си Мур. — Родословные двух из наиболее схожих пересеклись: эти люди вступили в брак, и у них родился единственный сын».

Тэлботту на момент убийства было 24 года, он проживал в Вашингтоне, городе Вудинвилл. До настоящего времени у него была лишь одна судимость — за демонстрацию на публике половых органов. Последние 20 лет он проработал водителем грузовиков.

8 мая 2018 года Тэлботт остановился неподалеку от паромного терминала в Сиэтле и открыл дверь грузовика, чтобы что-то проверить.

Из кабины выпал бумажный стаканчик, который после отъезда Тэлботта подобрали полицейские. Получив ДНК Тэлботта, они уже с уверенностью могли сказать, что убийца — именно он.

В реальности он оказался гораздо упитаннее, чем на составленном по ДНК портрете, поэтому сходство было не слишком заметным.

Тэлботт был арестован 17 мая около 18 часов, после окончания рабочего дня. Он отказался давать какие-либо показания. Если его вина будет доказана, остаток жизни он проведет в тюрьме.

«Вчера убийца провел последнюю ночь в своей собственной постели, — поделилась Лора Баанстра, сестра Кука. — Для меня и моей семьи это первый день без тяжести, жжения, боли, вызванных тем, что мы не знаем, кто убил Джея».

В настоящее время полиция продолжает собирать сведения о том, чем занимался Тэлботт в 1987-1988 годах. В особенности их интересуют свидетельства людей, которые могли видеть Тэлботта с синим одеялом или фотоаппаратом, которые принадлежали убитым. Также пока неизвестно, где именно в то время жил Тэлботт.

Еще после ареста Деанжело критики обратились к полиции с вопросом о конфиденциальности данных тех людей, чья ДНК была использована для поиска убийцы.

Однако специалисты заверили их, что ничьи права не нарушены.

«Мы используем только общедоступные базы данных, политика которых разрешает такие поиски и уведомляет пользователей, что база данных может использоваться для задач правоохранительных органов», — сообщил доктор Стивен Арментраут, соучредитель генетического центра, с которым сотрудничала полиция.

«Если бы не генетическая генеалогия, мы бы сегодня здесь не собрались», — добавил детектив Джим Скарф на пресс-конференции, посвященной поимке Тэлботта.

Однако не все пользователи GED Match доверяют словам следователей — многие из них удалили свои профили или ограничили доступ к данным.

«Для нас это было трудным делом, — сказал шериф Тай Тренари. — Но, по правде говоря, именно для этого мы и делаем свою работу».

«Они заслуживают справедливости, — поделился своими чувствами Джон, брат Тани ван Кайленборг. — Они были кроткими душами, заботливыми и доверчивыми детьми, и их предали».