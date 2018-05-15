«Палестина будет охвачена огнем и кровью»

Во время Первой мировой войны по инициативе писателя Владимира Жаботинского и политического деятеля Иосифа Трумпельдора в составе британской армии был сформирован «Еврейский легион», который оказал британским войскам помощь в завоевании Палестины в конфликте с Османской империей. В ноябре 1917 года секретарь иностранных дел Великобритании Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название Декларации Бальфура. В нем декларировалось, что Британия

«смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа,

при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине».

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После войны Палестина, ранее находившаяся под управлением Османской империи, стала мандатной территорией Великобритании. Этот статус означал, что страна, управляющая территорией, соблюдает обязательства Лиги наций к жителям территории, а также не ведет работорговлю, торговлю оружием и алкоголем. На подмандатной территории запрещалось строительство военных баз и укреплений, создание армии из коренного населения.

Во время войны арабские лидеры добились от стран-союзников гарантий независимости за оказываемую военную помощь. В то же время за помощь, оказанную евреями, Великобритания приняла декларацию Бальфура, предусматривавшую создание «еврейского национального очага в Палестине».

В 1919-1923 годах в Палестину переселились около 40 тыс. евреев. Поселенцы этой волны были обучены сельскому хозяйству и могли развивать экономику. Болота Изреэльской долины и долины Хефер были осушены и земля сделана пригодной для сельского хозяйства. В 1924—1929 годах в Палестину прибыли еще 82 тыс. евреев, в основном — семьи среднего класса.

Отношения между арабами и евреями становились все более напряженными.

Арабские националисты во главе с муфтием Иерусалима Амином аль-Хусейни плели интриги, распространяя среди арабов Палестины информацию о том, что евреи якобы собираются захватить мечеть Аль-Акса, одну из исламских святынь. Разгорелся конфликт вокруг Стены плача — евреи установили у нее стулья и перегородки между мужским и женским отделением. Арабы же заявили, что это является нарушением существовавшего со времен османских властей статуса-кво, который запрещал евреям какое-либо строительство в этом районе. При помощи полиции загородки были уничтожены.

15 августа 1929 года еврейская молодежь устроила демонстрацию у Стены — участники скандировали «Стена наша!», пели национальный еврейский гимн, размахивали флагами. Демонстрантов охраняла полиция.

В ответ на это арабы организовали в мечети Аль-Акса свою демонстрацию. После проповеди об угрозе исламским святыням, арабские демонстранты вышли к Стене плача и там начали избивать евреев, жечь свитки Торы и молитвенники.

Их первой жертвой стал еврейский подросток.

После этого начались беспорядки и в других городах. Арабы нападали на евреев, громили дома, грабили синагоги.

Беспорядки удалось подавить с помощью солдат.

Британская комиссия пришла к выводу, что «хотя именно арабы начали беспорядки, истинной причиной напряженности является еврейская репатриация и приобретение евреями земель». На этом основании было решено ограничить еврейскую иммиграцию, перестать продавать евреям арабские земли, ограничить полномочия Сионистской организации. Еврейские поселения в некоторых городах были уничтожены во время погромов, а сами евреи эвакуированы, после чего власти запретили им возвращаться на прежние места.

В 1930-х годах подъем нацистской идеологии в Германии привел к еще одной волне миграции. На этот раз в Палестину перебралось около 250 тыс. евреев. Такой резкий рост переселенцев привел к еще одному конфликту — Арабскому восстанию 1936-1939 годов. Арабские политические партии требовали запретить еврейскую иммиграцию и установить демократическое правительство, на что Британия предложила им создать законодательный совет, в котором британцы бы имели право последнего слова. Такой вариант не устроил ни арабов, ни евреев.

Восстание началось с протестных демонстраций и единичных убийств, но быстро перешло к взрыву домов и массовым расстрелам.

«С одной стороны поднялись силы разрушения и пустыни, а на другой твердо стоят силы цивилизации и созидания. Война цивилизации и пустыни стара, но мы не будем остановлены», — описывал восстание сионистский лидер Хаим Вейцман.

Британская комиссия во главе с лордом Уильямом Пилем рекомендовала разделить Палестину на два государства, одно из которых будет принадлежать арабам, а другое — евреям.

Однако арабов такое решение не устраивало. Нападения и убийства продолжались. К 1939 году восстание удалось подавить с помощью жестких действий британской армии.

Чтобы не портить отношения с арабами, Британия предложила ограничить евреям въезд в Палестину: в 1939 году была установлена квота на 75 тыс. человек в ближайшие пять лет, а после этого — иммиграция только с разрешения арабов. Однако Верховный арабский комитет отверг это предложение, а евреи объявили его не имеющим юридической силы.

Столкновения между арабами и евреями продолжались. В 1941 году произошел погром в Багдаде, столице Ирака, где были сильны про-гитлеровские настроения. Почти тысяча еврейских домов была разрушена, около тысячи евреев ранены, почти 200 — убиты. Это привело к массовой миграции евреев из Ирака — в следующие 10 лет уехали 80% еврейского населения.

В следующие годы продолжались еврейские погромы в Сирии, Бахрейне и даже Африке. В 1947 году ООН был принят план по разделу Палестины на два государства, одно из которых будут населять евреи, а другое — арабы. Еврейское население поддержало план, арабское же его категорически отвергло.

«Палестина будет охвачена огнем и кровью, если евреи получат хоть какую-нибудь ее часть», — заявил член Верховного арабского комитета Джамал аль-Хусейни.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Аззам-Паша добавил:

«Это будет война на уничтожение, молниеносная бойня, о которой будут вспоминать так же, как о резне монголов или о крестовых походах».

В ноябре 1947 года между еврейским и арабским населением Палестины вспыхнула война, известная среди евреев как «Война за независимость». Почти во всех районах, где арабы соседствовали с евреями, начались боевые действия. Арабская армия стремилась отрезать Иерусалим от прибрежной части Палестины, где находилось большинство еврейских поселений, еврейские же силы старались сохранить связь с Иерусалимом и обезопасить связывающую Тель-Авив и Иерусалим дорогу. Поначалу еврейские войска придерживались оборонительной тактики. В дальнейшем было решено, что еврейская армия будет атаковать только те арабские группировки, члены которых повинны в атаках на евреев. Арабы тем временем нападали на еврейские поселения, захватывая их.

Только в апреле 1948 года еврейские силы перешли к активным наступательным действиям, начав захватывать арабские деревни. Им удалось установить контроль над городами со смешанным населением. В конфликт пытались вмешаться британцы, что вызвало напряжение в их отношениях с арабами. Многие арабы массово покидали занятые евреями территории.

В мае истек срок действия Британского мандата.

14 мая 1948 года была провозглашена независимость Государства Израиль, а 15 мая начался новый этап войны.

Войска пяти арабских государств вошли в Израиль. Большинство из этих стран, сами получили независимость за 1–5 лет до Израиля. Предполагалось, что арабские войска уничтожат новое еврейское государство, а на территории Палестины будет создано единое государственное образование, «где все жители будут равны перед законом».

Начиная с 15 мая, израильские города регулярно обстреливались с воздуха. К 23 мая египетским войскам удалось захватить несколько израильских поселений. Арабская армия захватила Иерусалим, разграбив город и взорвав синагоги.

В июне посреднику, назначенному Генеральной Ассамблеей ООН, графу Фольке Бернадоту, удалось добиться от сторон установления перемирия сроком на месяц. За это время израильские войска пополнили запасы вооружения, обзаведясь танками и истребителями. В июле военные действия возобновились, но уже спустя 10 дней было заключено второе перемирие, продлившееся до середины осени. Его нарушила израильская армия, попытавшаяся получить контроль над одним из захваченных египтянами городов.

Только в начале 1949 года под эгидой ООН на греческом острове Родос состоялись прямые переговоры между Израилем и остальными воюющими странами, кроме Ирака.

Лидеры стран приняли решение о прекращении огня.

В результате войны около половины территорий, выделенных ранее под арабское государство, и Западный Иерусалим оказались оккупированы Израилем. Остальные арабские территории, а также Восточный Иерусалим, оказались оккупированы Трансиорданией и Египтом и оставались под их управлением до 1967 года, до очередной войны между арабами и евреями. Всего в ходе военных действий погибло более 6000 евреев и, по разным данным, от 5 до 15 тыс. арабов.