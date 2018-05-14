Табак и лунная пыль: что вызывает рак легких

В конце апреля 2018 года российский актер Борис Клюев признался, что тяжело болен. «Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас нахожусь дома», — рассказал он.

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Коллега Клюева, режиссер Владимир Бейлис, сообщил, что у актера рак легких. «Никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», — поделился Бейлис.

Рак легкого занимает первое место среди онкологических заболеваний в России. Мужчины болеют раком лёгкого значительно чаще, каждая 4-я злокачественная опухоль у мужчин является раком лёгкого, у женщин же — только каждая 12-я.

Среди причин развития рака легкого лидирует табакокурение.

У курильщиков, по сравнению с некурящими, риск развития рака легкого повышен, по разным данным, в 15-20 раз. Одно из исследований показывает, что у курящих мужчин пожизненный риск развития рака лёгкого составляет 17,2 %, среди курящих женщин — 11,6 %. Этот риск оказался значительно ниже у некурящих: 1,3 % у мужчин и 1,4 % у женщин.

Опасность представляет и пассивное курение — вдыхание воздуха с продуктами курения табака. Оно повышает риск развития рака легкого, а также рака молочной железы, рака мозга (особенно у детей), астмы, заболеваний сердца и многих других болезней. 10-15% больных раком легкого никогда не курили.

Среди других факторов риска — воздействие радона, газа без цвета и запаха. Радон образуется при распаде радиоактивного радия, который в свою очередь является продуктом распада урана, присутствующего в коре Земли. Воздействие радона — вторая причина рака легкого в общей популяции. Концентрация радона в атмосфере зависит от местности и состава основных пород почв и камней. Например, в зонах вроде графства Корнуолл в Великобритании, где имеются запасы гранита, радон — большая проблема, и здания должны быть хорошо вентилируемыми для снижения его концентрации.

Также рак может спровоцировать воздействие частиц асбеста и пыли, попавших в дыхательные пути. Если концентрация пыли в воздухе увеличивается только на 1%, риск развития рака легкого возрастает на 14%.

Повышают риск и вирусы, в том числе цитомегаловирус и вирус папилломы человека.

Еще один неожиданный фактор риска, открытый совсем недавно — воздействие лунной пыли.

Проведя эксперименты с клетками легких человека и нейронами мышей, ученые из США выяснили, что пыль вызывает их гибель или сильные мутации, способные привести к раку. Исследователи предлагают будущим астронавтам носить специальные маски и очищать скафандры от пыли, возвращаясь с лунной поверхности в жилой модуль.

Рак легкого делится на плоскоклеточный, мелкоклеточный, крупноклеточный рак, аденокарциному и смешанный рак. Точный диагноз ставится на основании гистологического исследования тканей опухоли. Мелкоклеточный рак легкого принадлежит к числу самых злокачественных опухолей — он развивается быстро и незаметно, дает обширные метастазы. Мелкоклеточный рак встречается примерно в 17% случаев.

Течение болезни зависит от локализации первичной опухоли. Если она образуется из слизистой оболочки крупного бронха, то симптомы проявляются довольно рано — затрудненное дыхание, боль в груди, кашель с мокротой (иногда с примесью крови), повышение температуры тела. Если метастазы поражают верхнюю полую вену, нарушается отток лимфы и крови из верхней половины туловища, что приводит к синюшности и одутловатости лица, набуханию вен на шее, руках, грудной клетке.

Периферический рак легкого протекает бессимптомно, пока опухоль не доберется до бронхов.

Только тогда появляются характерные симптомы.

Диагностика рака легкого включает рентгенологическое обследование, УЗИ, бронхоскопию (метод осмотра легких изнутри с помощью специального оборудования) и биопсию. Биомаркеры рака легкого считаются недостаточно специфичными, а их значение для прогноза подвергается сомнению.

Впрочем, недавно японские онкологи обнаружили новый онкомаркер, белок CKAP4, содержание которого повышено в крови у пациентов даже с первой стадией рака легкого. Исследователи установили, что он определяется в крови больных раком примерно в 70-80% случаев, в то время как другие маркеры — в среднем в 30-50% случаев.

Рак легкого подразделяется на четыре стадии. На первой размер опухоли не превышает 3 см, у нее нет метастазов и она локализована в одном сегменте легкого. На второй стадии опухоль вырастает до 6 см, начинают появляться единичные метастазы, проникающие в лимфоузлы. На третьей стадии опухоль разрастается более 6 см, прорастая в соседние бронхи и доли легкого,

а на четвертой — выходит за его пределы, поражая соседние органы.

При лечении рака легкого используются те же методы, что и при раковых опухолях других органов — хирургическое удаление опухоли, лучевая и химиотерапия. Также в последнее время во врачебную практику входит терапия с помощью моноклональных тел, способных целенаправленно воздействовать на клетки опухоли. Наиболее эффективна комбинация нескольких методов лечения.

Чаще всего рак легкого обнаруживается на 3-4 стадиях, когда шансы на пятилетнюю выживаемость стремительно снижаются. На ранних стадиях заболевания (немелкоклеточный рак легкого в первой стадии) 5-летняя выживаемость отмечается примерно у 60% пациентов; на 2 стадии — примерно у 40% пациентов, на 3 стадии — около 15%. На 4 стадии заболевания шансы достигнуть 5-летней выживаемости стремятся к нулю.