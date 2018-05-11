Гора не устояла: почему КНДР больше не взрывает

В то время, как северокорейский лидер Ким Чен Ин заявляет о «денуклеризации» Корейского полуострова, международная команда исследователей опубликовала наиболее детальный анализ состояния ядерного полигона КНДР, где производились последние испытания, во всех смыслах сотрясшие мир.

Реклама

В новом исследовании китайских, германских, сингапурских и американских исследователей авторы продемонстрировали, как новейшие спутниковые технологии способны давать сведения о ядерных испытаниях на подобных объектах. Речь идет о горе Мантапсан на северо-востоке страны, где в сентябре 2017 года

власти КНДР провели испытание термоядерного (по их словам) заряда, самого мощного за всю историю страны.

В тот день, 3 сентября, зарубежные сейсмостанции зафиксировали подземные колебания силой магнитудой 6,3. Кроме того, спустя восемь с половиной минут после взрыва датчики отметили более слабое сотрясение силой магнитудой 4,1.

Этот второй «афтершок» ранее уже наталкивал ученых на предположение о том, что он был вызван обрушением горы Мантапсан, под которой проводились испытания.

По словам специалистов, если это действительно так, то обрушение делает невозможным дальнейшее использование полигона. «Синдром усталой горы» — известный в геофизике феномен, который наблюдается в местах неоднократного проведения ядерных испытаний, проявляется в ослаблении и обрушении пород

и увеличивает риск выхода на поверхность опасных радиоактивных газов.

Предположение западных ученых о таком сценарии развития событий подкрепились три недели назад, когда Северная Корея объявила о планах закрыть полигон под горой Мантапсан, где проводились пять из шести северокорейских ядерных испытаний.

А две недели назад, китайские ученые в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research letters указали на первые свидетельства того, что гора действительно обрушилась при последнем испытании.

Если раньше ученые оценивали северокорейские ядерные взрывы лишь по анализу сейсмических откликов за границами КНДР, то теперь они продемонстрировали новый подход.

В статье, опубликованной в журнале Science, специалисты использовали данные с двух научных спутников – германского TerraSar-X и японского ALOS-2. Эти спутники позволяют строить трехмерное изображение поверхности Земли при помощи так называемого радиолокационного синтезирования апертуры (SAR).

Метод основан на облучении поверхности планеты электромагнитными волнами и измерении отраженных лучей. Такой метод позволяет получать точные изображения рельефа Земли вне зависимости от времени суток и погодных условий, так как облачность не мешает проникновению радиоволн.

Используя полученные данные, ученые показали,

что в результате последнего взрыва вся гора Мантапсан сместилась вбок почти на 4 метра, и просела на 1,6 метра.

«Это означает, что вокруг полигона обрушилась большая площадь – не просто один или два туннеля», — считает Сильвен Барбот, соавтор работы из Сингапура. По его словам, проседание грунта наблюдается на протяжении 800 метров.

Это с большой вероятностью может говорить об обрушении проходивших под горой технологических туннелях, уверен первый автор работы Ван Тэн из Наньянского технологического университета.

«Но мы не можем сказать, идет ли речь о полном обрушении полигона или обрушении туннеля, так как не имеем полных данных об этом», — пояснил Ван.

Опускание горы могло быть, кроме этого, спровоцировано и обрушением подземных полостей, образовавшихся после предыдущих ядерных испытаний, предполагает Дуглас Дрегер Калифорнийского университета в Беркли, соавтор исследования.

«Я бы не сказал, что обрушилась вся гора, я бы не делал таких катастрофичных выводов, — пояснил он. — SAR играет действительно уникальную роль в мониторинге взрывов, поскольку опирается на прямое изображение нужной поверхности, в отличие от сейсмологии, которая позволяет изучать природу источника по анализу волн, расходящихся вовне к удаленным станциям наблюдения. Впервые кто-то сумел действительно смоделировать механику подземного взрыва, совместив спутниковые и сесмические данные».

«Эти открытия дают возможность сделать вывод, что большая часть полигона Пунгери вышла из строя и

дальнейшие испытания могут потребовать значительных вложений или строительства нового полигона в другом месте», — считает Барбот.

По мнению газеты Wall Street Journal новые сведения заставляют по-новому взглянуть на мирные инициативы Ким Чен Ина. «Некоторые американские эксперты расценивают закрытие полигона как значительную уступку, в то время как другие считают, что он стал нерабочим и его закрытие это ничего не значащий жест в надежде на новые уступки», — утверждает издание.

Новый метод дал возможность по-новому оценить и мощность последнего вроведенного испытания. По оценкам ученых, она лежала в диапазоне 120-304 килотонн, что в 10 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.