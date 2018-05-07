«Провал огромен»: Новая Зеландия треснула по-крупному

Гигантский провал земли образовался на территории одной из сельскохозяйственных ферм в Новой Зеландии, обнажив огромную подземную полость, которая, как предполагают ученые, формировалась последние десятилетия или порядка века. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ.

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Провал образовался в 15 километрах к юго-востоку от города Роторуа, имеет в длину примерно два футбольных поля, а в глубину соответствует высоте шестиэтажного здания. «Все, что я видел до этого было

раза в три меньше в размерах, так что этот провал действительно огромен», — заявил вулканолог Брэд Скотт, считающий, что это крупнейший карстовый провал в Новой Зеландии в новейшей истории

RAW VIDEO: See the massive sinkhole — six stories deep, two football fields long — that opened underneath a New Zealand farm. A volcanologist says it may have been growing underground for up to 100 years before recent heavy rain opened it up. https://t.co/LmtY2V4c7e pic.twitter.com/rxMXV2uEN4 — CBS Los Angeles (@CBSLA) May 4, 2018

На провал первым обратил внимание местный фермер, который перед восходом солнца собирал коров на утреннюю дойку, и едва не угодил в трещину на своем мотоцикле. Лишь спустя день, когда погодные условия улучшились, провал оказался виден полностью, и стала возможным оценить его реальные размеры.

«Пока я не приехал на место, я не мог оценить, насколько он огромный, — рассказал журналистам управляющий фермой Колин Треман. – Мы огородим это место от скота, хотя коровы и не глупы настолько, чтобы идти к дыре, они видят опасность».

По словам Скотта, непосредственной причиной образования провала стали интенсивные дожди, которые шли в конце апреля целую неделю, в результате чего образовалась трещина длиной 200 и глубиной 20 метров.

Тогда в течение 38 часов на этой территории выпало почти 170 миллиметров осадков.

Образовавшаяся трещина уже привлекла внимание ученых, обнажив древние наслоения пород, которые формировались в далеком прошлом. «На дне этого отверстия мы можем наблюдать исходные вулканические отложения возрастом 60 тыс. лет», — рассказал вулканолог Скотт. В течение ближайших недель открывшимся провалом будут заниматься ученые, пытаясь понять, какие научные сведения им может дать этот природный феномен.

По мнению ученых, образование вулкана связано с бурным вулканическим прошлым этой местности.

«Это вершина кратера, который извергался порядка 60 тыс. лет назад, и выбросил в окружающее пространство 50 кубических километров пемзы», — пояснил Скотт. По его словам, аналогичные трещины в этой местности – не редкость. Как правило, они возникают в результате проливных дождей, которые вымывают известняковые отложения под поверхностью земли, образуя гигантские полости, которые в определенный момент обнажаются.

На появившихся в интернете видеозаписях, в том числе сделанных с дронов, видно, что трещина образовалась поперек одной из изгородей, опоры которых теперь повисли на тросах над провалом.

Местные жители удивлены появлением провала и рады тому, что он не поглотил кого-то из людей или животных. Особенно рад работник Габриэл Лафалла, который первым наткнулся на него.

«Я чуть не погиб. Перекрестился и сказал себе, что я жив!», — рассказ он местным СМИ.

Треснувшая Африка

Другой гигантский разлом привлек к себе внимание месяц назад в Кении. Разлом разрушил крупную автомагистраль недалеко от города Май Махиу, он также был вызван обильными дождями, пролившимися в марте, однако, по словам ученых, свидетельствует о мощных тектонических процессах, происходящих с континентом. Они предполагают, что сомалийская тектоническая плита отделяется от Африканской плиты,

и через 50 миллионов лет Африка разделится надвое.

Трещина растянулась на несколько километров и продолжает расти. В ширину она достигает 10 метров, в глубину – 20.

Провал этот образовался на месте Восточно-Африканской рифтовой долины, простирающейся от северной Эфиопии до Мозамбика. Восточно-Африканская рифтовая долина или Большой Африканский Разлом сформировался в результате геологических сдвигов на границе Африканской и Аравийской тектонических плит. Северная часть разлома заполнилась водой, образовав Красное море.

По мнению геологов, восточная часть Африки окончательно отделится от материка по линии разлома через 3-4 миллиона лет. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров, показывают расчеты.