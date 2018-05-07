Разбитое сердце: как убивает смерть супруга

Разбитое сердце больше не метафора — как выяснили исследователи из США, смерть одного из супругов значительно повышает риски второго пострадать от сердечно-сосудистых заболеваний и даже умереть. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology.

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Как показало исследование, проведенное учеными из университета Райса,

у недавно овдовевших людей в крови определяются гораздо более высокие уровни особых противовоспалительных белков, что свидетельствует о воспалительных процессах в организме, и наблюдается более низкая вариабельность сердечного ритма по сравнению с неовдовевшими.

Вариабельность сердечного ритма — это разница между двумя последовательными сокращениями сердца. Частота сердечных сокращений постоянно колеблется в зависимости от потребностей организма, и нарушение этого механизма чревато проблемами со здоровьем.

Оба этих фактора повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способных привести к смерти. Это первое исследование, в котором была наглядно продемонстрирована связь смерти близкого человека и изменений в уровне противовоспалительных веществ и сердечном ритме.

«В первые полгода после утраты супруга риск смерти у вдов и вдовцов повышается на 41%,

— рассказывает ведущий автор исследования психолог Крис Фагундес. — Важно отметить, что 53% возросшего риска приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Это исследование — важный шаг на пути к пониманию того, почему это происходит. Оно показывает, как утрата влияет на организм, повышая заболеваемость и смертность».

Участниками исследования стали 32 человека в возрасте 51-80 лет, преимущественно женщины, недавно потерявших супруга. Контрольная группа состояла из 33 человек. У вдов и вдовцов вариабельность сердечного ритма оказалась на 47% ниже, чем у контрольной группы. Также у них в крови был на 7% повышен уровень цитокина TNF-альфа и на 5% — IL-6. TNF-альфа относится к факторам некроза опухоли, противовоспалительным белкам, запускающим механизм гибели клеток. IL-6 — интерлейкин 6 — играет важную роль при травматическом поражении ткани, ожогах и других повреждениях, ведущих к воспалению. Однако его избыток вызывает повреждение тканей вследствие аутоиммунной реакции.

Кроме того, у овдовевших супругов на 20% чаще наблюдались симптомы депрессии. По словам Фагундеса, исследование позволит узнать больше о том, как тяжелая утрата влияет на здоровье сердца.

Фагундес надеется, что исследование поможет врачам лучше понять биологические механизмы, которые запускает смерть супруга, и позволит разрабатывать способы помощи овдовевшим людям, предотвращая или минимизируя влияние смерти супруга на состояние сердца.

«Хотя не все люди, потерявшие супруга, подвергаются одинаковому риску проблем с сердцем, важно знать, что этот риск существует, — говорит он. — В будущем мы постараемся определить, кто из вдов и вдовцов подвергается наибольшему риску, а кто устойчив к физиологическим последствиям тяжелой утраты».

Еще одна болезнь сердца, к которой приводят тяжелые переживания — кардиомиопатия такоцубо, «синдром разбитого сердца». Свое название заболевание получило за сходство формы сердца в момент приступа со специфическим японским приспособлением для ловли осьминогов — японское выражение «тако цубо» переводится как «ловушка осьминога».

Японская ловушка представляет собой горшок с узким горлышком и округлым основанием. В области медицины такоцубо характеризуется внезапным ослаблением сердечной мышцы, которое заставляет верхушку левого желудочка расширяться до формы шара.

«Разбитое сердце» дает о себе знать жгучей болью в грудной полости, одышкой и аритмией. Медицина не относит кардиомиопатию такоцубо к числу смертельных заболеваний: как правило, левый желудочек способен восстанавливаться уже через два месяца после первых приступов. Однако любое нарушение нормальной работы сердца наносит органу непоправимый вред, который может напомнить о себе спустя некоторое время. Кардиомиопатия, доведенная до крайней степени, способна привести к острому инфаркту миокарда.

В 2016 году ученые выяснили, что вызывать кардиомиопатию такоцубо могут не только негативные переживания, но и счастье.

Из 485 испытуемых, у которых прослеживалась четкая связь между развитием кардиомиопатии и определенными событиями, у 20 болезнь была спровоцирована счастливым событием: празднованием дня рождения, свадьбы, победой любимой спортивной команды, рождением внука.

Кроме того, ученые обнаружили, что счастье, в отличие от горя, поражает область желудочка ближе к центру, а не у верхушки. Полученные данные помогут создать улучшенную методику лечения такоцубо. В настоящий момент ученые уже приступили к детальному изучению нервных механизмов, «разбивающих» и «радующих» сердца, проводятся исследования по выявлению процессов взаимодействия между сердцем и мозгом.