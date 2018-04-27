Неуловимый Джо: деда-маньяка выдала ДНК

Убийца из золотого штата, Настоящий ночной охотник, Насильник с востока – все это прозвища таинственного маньяка, разыскиваемого в США уже сорок лет, и, видимо, пойманного на этой неделе.

Вычислить убийцу, как это нередко случается в последние годы, помогли новые технологии и онлайн-сервисы по поиску родственников.

Калифорнийский убийца всегда был тщателен в выборе места и способа преступления, действовал в нескольких городах и почти не оставлял улик. У полиции так и не появилось его отпечатков пальцев, сыщики плохо представляли его внешний вид, а оставленные на месте преступлений образцы ДНК были бесполезны в деле поимки преступника.

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Спустя четыре десятилетия, благодаря повсеместному использованию ДНК и связанными с ними технологий, анализ собранных ранее образцов позволил разрешить одну из самых известных криминальных загадок в новейшей истории США и

назвать имя серийного убийцы — им оказался Джозеф Джеймс Деанжело.

Следователи вышли на 72-летнего бывшего офицера полиции, сравнив ДНК с мест преступлений с образцами, присылаемыми гражданами на один из онлайн-сервисов, который предлагает построить свое генеалогическое древо, рассказал замначальника полиции округа Сакраменто Стив Гриппи. Не вдаваясь в детали дела, он пояснил, что генетический профиль одного из родственников Деанжело вывел полицейских на него самого.

Сервисы типа 23andMe и Ancestry стали популярны в последнее время, предлагая пользователям, используя их ДНК, установить родственные связи и построить генеалогическое древо. Между тем представители обоих этих фирм уже заявили, что не причастны к установлению личности убийцы. Представитель последнего заявил, что «в наших правилах препятствовать запросам правоохранительных органов для защиты приватности заказчика».

Вычислив подозреваемого, детективы поняли, что его внешний вид, возраст и место проживания совпадают с данными преступника. Установив слежку за подозреваемым, полицейские смогли получить образцы его ДНК на оставленных им предметах.

Арест предполагаемого серийного убийцы стал полной неожиданностью в американском обществе. Первым об этом сообщило издание Sacramento Bee. «Я была на обеде, когда Стив Гриппи позвонил мне, — рассказала прокурор округа Сакраменто Анна Мари Шуберт. – И кажется я сказала слова, которые нельзя печатать в газете…

Образцы абсолютно точно говорили нам, что это он. Второй образец с астрономической точностью подтвердил, что это был он», — заявила она.

Деанжело был арестован в минувший вторник у себя дома и помещен в окружную тюрьму по двум обвинениям, касающимся убийства в 1978 году Брайана и Кэти Маджоре в Ранчо Кордове в 1978 году. Ожидается, что Деанжело вскоре будут предъявлены обвинения по меньшей мере 12 человек с 1979 по 1986 год.

Правосудию теперь предстоит решить, может ли ему грозить смертная казнь, поскольку часть его преступлений была совершена во времена ее запрета.

Страх перед неуловимым убийцей преследовал жителей Калифорнии с 1976 по 1986 год – от Сакраменто и Сан-Франциско до Лос-Анжелеса. В те годы на его счет записали 12 убийств, по меньшей мере 45 изнасилований и ограбление более 120 домовладений, по словам полицейских, заранее тщательно просчитанных. Уже известно, что Деанжело когда-то служил на флоте, позднее – в полиции.

Убийца тщательно планировал преступления, изучал распорядок дня выбранных жертв, заранее проникал в дома, отпирал окна, чтобы затем вернуться. Во время одного из нападений убийца спрятался в туалете дома, и когда супруги заснули, вышел наружу и стал светить на них фонарем. Когда муж потянулся к спрятанному пистолету, преступник направил луч света на пули, которые он предварительно вынул.

Неуловимость, осведомленность о методах работы полиции и умение делать определенные узлы при связывании своих жертв навели полицию на мысль, что тот ранее был военным или в полиции. Оба этих предположения оправдались.

В время Вьетнамской войны Деанжело служил на военном корабле Canberra. А с 1973 по 1976 годы он служил в полиции Эксетера, Калифорния. Николас Уиллик, бывший коллега Деанжело, рассказал, что никогда не мог подумать, что тот может стоять за преступлениями, которые они расследовали. Он вспоминает его небольшую особенность – отсутствие части пальца на руке, которое тот объяснил травмой во Вьетнаме.

«Он был обыкновенным человеком, обыкновенным Джо», — вспоминает коллега, уточнив, что все было хорошо до 1979 года, когда Деанжело пришлось уволить за банальное воровство. В тот год он попался на краже из аптеки.

«Я уволил его. Он нарушил закон», — вспоминает Уиллик, к тому моменту ставший начальником Деанжело.

На этом его карьера в полиции была закончена и шеф больше не слышал о нем ни слова до того момента, пока имя Даенжело не прозвучало на этой неделе. Оказалось, что предполагаемый убийца проживал в доме по близости от многих мест преступлений, которые он совершал.

72-летний старик проживал в доме вместе с дочерью и внучкой, выяснили местные телевизионщики –

в городке Ситрес Хайтс к северу от Сакраменто.

Fred Greaves/Reuters Полиция у дома Джозефа Джеймса Деанжело

Примечательно, что 15 первых нападений были совершены преступником именно в этом районе, неподалеку от Сакраменто. В последние дни полицейские выносили вещи из дома подозреваемого. Соседи называют своего соседа педантичным – он тщательно ухаживал за своей лужайкой, а иногда мог «вспыхивать» и громко ругаться.

«Очень любил слово на букву F», — рассказал один из соседей.

Поимка предполагаемого убийцы поставила перед следователями, психиатрами и специалистами по профайлингу преступников важный вопрос – могут ли серийные убийцы прекращать свою преступную деятельность, залегать и становиться законопослушными гражданами? Ведь серия убийств, которые приписывают Деанжело, внезапно закончилась в 1986 году. Несмотря на распространенный миф, что серийные насильники не могут остановиться, специалисты говорят, что это не более, чем миф.

«Это не то, что они вынуждены делать, — считает Рейд Мелой, судебный психиатр из калифорнийского университета в Сан-Диего. – Они действуют умышленно и хищнически. Есть выбор, способность и возможность, которую они реализуют».

На прекращение преступной деятельности может повлиять множество факторов. Масштабное исследование, проведенное в 2008 году среди серийных убийц по заказу ФБР, показало,

что убийцы могут затихать, если находят другой выход для своих эмоций.

В исследовании приводился в пример Деннис Рейдер, американский серийный убийца, чья история вдохновила Стивена Кинга на написание повести «Счастливый брак». С 1974 по 1991 год он совершил 10 убийств и затем ни одного до своей поимки в 2005 году. «Во время интервью Рейдер признавал, что стал прибегать к «аутоэротическим действиям», как к замене убийств», — говорится в исследовании.

В интервью New York Times доктор Майкл Стоун из Колумбийского университета, занимающийся психологией серийных убийц, вспоминает Гэри Риджуэя, известного, как Убийцу с Грин-Ривер, который убивал проституток будучи неудачно женат, причем, дважды. Однако во время третьего, удачного брака, он прекратил убивать. «Некоторые из этих мужчин имеют оазисы сострадания внутри пустыни презрения и ненависти к женщинам», — считает Стоун.

Пока у следствия нет догадок, почему Деанжело прекратил свои убийства. Однако некоторые эксперты предлагают простое объяснение – возраст. В 1986 году ему исполнилось 40 лет.

«Уровень тестостерона падает. И его возможности ослабевают», — добавил Стоун.

С ним соглашается Марк Сафарик, специалист по уголовному профайлингу, консультант криминальных кинофильмов, недавно принимавший участие в исследовании зрелых убийц на сексуальной почве. «Среди них действительно мало тех, кому за 50. Мы не видим их. Педофилы есть. Но нет убийц-насильников», — пояснил он.