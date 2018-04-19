Маск запустил охотника за планетами

Если не новая эра, то новая страница в истории наблюдательной астрономии открылась минувшей ночью с запуском космической миссии,

предназначенной для поиска планет за пределами Солнечной системы.

Речь идет о телескопе TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), из названия которого следует, что поиск новых планет будет осуществляться, как и его предшественником, телескопом Kepler, методом транзитов.

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Запуск телескопа состоялся в 01.51 мск 19 апреля — в космос его отправила ракета Falcon 9 с 40 площадки на космодроме во Флориде. Изначально пуск был намечен на понедельник, но был перенесен на среду по техническим причинам.

Старт прошел штатно, в ходе пуска первая ступень ракеты совершила мягкую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане — 24 раз в истории ракет Falcon 9.

Если запуск и выведение пройдут успешно, телескоп в течение ближайших двух лет должен будет осмотреть около 85% всего неба на предмет поиска экзопланет. Интересовать его будут в основном яркие звезды в относительной близости от нас.

Сам телескоп не очень большой — в публикациях СМИ его обычно сравнивают со стиральной машиной, так как он имеет размеры всего 1,5 на 1,2 метра.

NASA

Вращаться телескоп будет по сильно вытянутой орбите вокруг Земли с периодом обращения 13,7 суток в резонансе с вращением Луны вокруг нашей планеты.

При этом апогей орбиты будет составлять 59 земных радиусов, перигей — 17.

Такая орбита выбрана с тем расчетом, чтобы близость Земли не мешала непрерывным наблюдениям. Удаленность от планеты позволит аппарату летать выше радиационных поясов Земли и работать при постоянно низкой температуре своих матриц порядка -75 градусов Цельсия.

Эта орбита, по словам специалистов NASA, благодаря воздействию Луны может оставаться стабильной десятилетиями и не требует для поддержания расходования ракетного топлива.

Телескоп имеет четыре матрицы, выстроенных в ряд и образующих прямоугольное поле зрения 96 на 24 градуса.

Планируется, что камера TESS будет измерять яркость заранее отобранные 200 тысяч звезд и копить свет от каждой из них в течение двух секунд.

Сканируемое пространство будет условно поделено 26 отдельных секторов, которые покрывают свыше 90% всего неба. Цель — заметить мельчайшие потемнения звезд, связанные с прохождением планет по их диску. Сегодня это самый результативный способ поиска экзопланет, и первую скрипку тут уже много лет играет телескоп-первопроходец Kepler,

который за девять лет работы открыл примерно три четверти всех известных на сегодня 3700 экзопланет.

Jim Siegel/SpaceFlight Insider

Однако, в отличие от Kepler, изначальной задачей которого было пристально вглядываться с блеск звезд в узкой области в созвездиях Лебедя и Лиры, TESS будет оглядывать почти все небо. Если Kepler искал другие миры на расстоянии до 3 тыс. световых лет от нас, то TESS сосрадоточится на относительно близких звездах, лежащих не далее чем в 300 световых годах от Солнца.

По словам исследователя из MIT Дженн Берт, «TESS приблизит к нам известные экзопланеты». Телескоп не имеет приборов, способных указать на возможную жизнь на других планетах. Его задача другая: определить и охарактеризовать планеты, которые станут целями для будущих поколений телескопов.

«Наблюдая за такой огромной частью неба, мы получаем возможность отбирать лучшие из звезд для дальнейших наблюдений», — пояснила Берт.

«Матрицы TESS имеют толщину 100 микрон, это позволит нам наблюдать в инфракрасном диапазоне и видеть излучение, исходящее от холодных звезд, на что и был нацелен телескоп. Еще одним отличием стал весьма низкий шум матриц. Нам удалось снизить шум матриц в десять раз по сравнению с телескопом Kepler», — пояснил Джордж Рикер, руководитель миссии.

Планируется, что, исследовав более 200 тыс. звезд в окрестностях Солнца, телескоп сможет каталогизировать более 1500 новых кандидатов в экзопланеты, реальное существование которых потом предстоит доказать другими способами, например — спектрометрическими методами.

«TESS поможет нам понять, какое мы занимаем место во Вселенной, — считает Пол Герц (Paul Hertz),

глава Астрофизического департамента NASA. — Еще 20 лет назад мы не представляли себе существование планет за пределами нашей Солнечной системы. Сегодня мы знаем, что почти у каждой звезды на небе есть семейство планет и большинство из них имеет планеты внутри зоны обитаемости».

Изначально задачи миссии были сформулированы еще в 2006 году. В 2013 году в NASA отобрали проект миссии для реализации, стоимость ее составляет $337 млн.