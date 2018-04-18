Села у окошка: женщину засосало в иллюминатор Boeing

Новость, соперничающая в США со встречей госсекретаря Помпео с Ким Чен Ыном, — авиапроисшествие с лайнером Boeing-737 авиакомпании Southwest Airlines, которое произошло во вторник. Вскоре после взлета на высоте 10 тыс. метров у самолета неожиданно взорвался левый двигатель, обломки которого разлетелись в разные стороны.

Несколько обломков угодили в фюзеляж, и один – разбил иллюминатор по левой стороне, что стало причиной гибели одной из пассажирок.

Причина, по которой обломки попали в фюзеляж и прошили иллюминатор, причем не спереди, а позади крыла, еще предстоит выяснить следователям после осмотра самолета и опроса экипажа самолета.

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Факт в том, что в результате повреждения самолета погибла одна из пассажирок, сидевшая рядом с разбитым иллюминатором, мать двоих детей, 43-летняя Дженнифер Риордан, которая возвращалась домой из деловой поездки. Редчайший случай в истории гражданской авиации,

это происшествие стало первым смертельным случаем на американских авиалиниях с 2009 года, уже успели отметить авиационные эксперты.

Пока на основе анализа показаний свидетелей и собранных данных следователи установили, что имел место наиболее редкий и серьезный тип отказа двигателя — нелокализованное разрушение. При таком разрушении быстро вращающиеся части двигателя отрываются и прошивают насквозь мотогондолу и могут повредить крылья и фюзеляж самолета.

Инцидент произошел на эшелоне вскоре после вылета из аэропорта Нью-Йорка по маршруту в Даллас. Вскоре после случившегося самолет, управлявшийся женщиной-пилотом, совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Сообщается, что на борту лайнера находились 144 пассажира и 5 членов экипажа.

По словам одного из пассажиров Марти Мартинеса, только он открыл книгу, раздался громких хлопок, через несколько секунд с потолка вывалились кислородные маски. По его словам, осколки двигателя разбили стекло иллюминатора в нескольких сиденьях спереди него, в результате чего из салона стал стремительно выходить воздух. «Возникла паника, — рассказал он журналистам. – Трясло весь самолет, воздух вылетал из салона, люди стали кричать».

СМИ сообщают, что Риордан наполовину засосало в иллюминатор, и ее попытались вытащить сидевшие рядом пассажиры.

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«Она оказалась за пределами самолета выше талии», — рассказал пассажир Эрик Зилберт. По словам пассажира Альфреда Тумлинсона, мужчина в ковбойской шляпе бросился через несколько рядов, чтобы «схватить ту леди и втащить ее обратно». «Он не мог этого сделать в одиночку, поэтому другой джентльмен пришел на помощь и помог вернуть ее в самолет», — пояснил он.

Во время снижения с пострадавшей пассажиркой проводились реанимационные мероприятия, однако из-за полученных травм, и видимо, кровопотери, она скончалась. По данным Wall Street Journal, женщина погибла от удара осколка двигателя. Известно, что в результате происшествия еще семь пассажиров получили различные повреждения.

Как отмечают эксперты, этот случай стал первым инцидентом со смертельным исходом для компании Southwest за 51-летнюю историю. В авиакомпании, являющейся крупнейшим американским авиаперевозчиком, эксплуатирующем исключительно самолеты Boeing-737, отметили, что «глубоко опечалены» произошедшим.

Разрушение фюзеляжа частями взорвавшегося двигателя – явление в авиации довольно редкое. Похожий случай произошел с самолетом авиакомпании Delta в 1996 году, в результате чего погибли два пассажира. А в 2016 году нелокализованное разрушение двигателя произошло у самолета той же авиакомпании Southwest по пути из Нового Орлеана в Орландо, тогда никто не пострадал. Теперь производитель двигателей Boeing-737, участвовавших в обоих инцидентах, компания CFM International, заявила об участии своих представителей в расследовании инцидента.

Уже сейчас эксперты сообщают, что полное расследование инцидента займет от 12 до 15 месяцев. «Это весьма необычно, поэтому мы воспринимаем этот инцидент очень серьезно. Это не должно повториться и мы хотим узнать, почему это случилось», — заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Роберт Самволт.

По словам Джона Гоглиа, бывшего сотрудника NTSB, следователям предстоит осмотреть внутренние части двигателя, чтобы понять, что случилось. «Снаружи двигателя есть кольцо, в котором должны застревать части двигателя, когда такое случается, — заявил специалист. – В этом случае оно не сработало.

Это станет главным вопросом для NTSB – почему это кольцо не выполнило свою задачу?».

На распространенных кадрах осмотра самолета видно, что у двигателя пропала одна из лопаток компрессора, также заметны разрушения предкрылка и передней кромки крыла:

Минувшей осенью американские власти потребовали проверки двигателей лайнеров А380 после серьезного инцидента, в результате которого стало ясно, что знаменитые «аэробусы» могут попросту терять свои двигатели в полете. Инцидент с самолетом авиакомпании Air France, летевшим по маршруту Париж – Лос-Анджелес, произошел 30 сентября, когда над Гренландией у самолета буквально оторвало переднюю часть правого двигателя вместе с вентилятором. На борту самолета находились 496 пассажиров и 24 члена экипажа.

В результате самолет был вынужден совершить экстренную посадку на трех двигателях на базе ВВС Канады «Гус-Бей» а пассажиры – провести там лишние 24 часа.

Позднее оторвавшиеся части двигателя были обнаружены на леднике в Гренландии, подняты 6 октября вертолетом и доставлены для исследования в Париж.