Полет Гагарина: исторический онлайн

Объявлена 50-минутная готовность.

Первый полет проходил в автоматическом режиме, при котором космонавт был как бы пассажиром корабля. Тем не менее, в любой момент он мог переключить корабль на ручное управление. Советские психологи, не зная достоверно, как будет себя вести человек при длительном воздействии невесомости, допускали, что космонавт может потерять над собой контроль и захочет вести корабль вручную, поэтому цифровой код, позволяющий отключить автоматику, лежал в специальном запечатанном конверте. Подразумевалось, что правильно прочитать и ввести этот код космонавт сможет только будучи вменяемым. Однако перед полетом Гагарину все же сказали этот код.