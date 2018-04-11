Полет Гагарина: исторический онлайн

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Объявлена 50-минутная готовность.
Первый полет проходил в автоматическом режиме, при котором космонавт был как бы пассажиром корабля. Тем не менее, в любой момент он мог переключить корабль на ручное управление. Советские психологи, не зная достоверно, как будет себя вести человек при длительном воздействии невесомости, допускали, что космонавт может потерять над собой контроль и захочет вести корабль вручную, поэтому цифровой код, позволяющий отключить автоматику, лежал в специальном запечатанном конверте. Подразумевалось, что правильно прочитать и ввести этот код космонавт сможет только будучи вменяемым. Однако перед полетом Гагарину все же сказали этот код.
Не обошлось и без накладок. «Настроение в это время было хорошее, самочувствие хорошее. Доложил о проверке оборудования, о готовности к старту, о своем самочувствии. Затем произвели закрытие люка №1. Слышал, как его закрывают, как стучат ключами. Потом начинают отворачивать. Смотрю: сняли люк. Я понял, что-нибудь не в порядке. Мне Сергей Павлович говорит: «Вы не волнуйтесь, один контакт не прижимается чего-то. Все будет нормально». Переставили плиты, на которых концевые выключатели ставятся. Подправили, закрыли крышку люка. Все нормально», — вспоминал Гагарин.
На стартовой площадке была объявлена двухчасовая готовность. Гагарин, уже находившийся в корабле, вышел на связь. Чтобы скрасить космонавту минуты ожидания, на стартовой площадке развернули телефонную точку, через которую с ним вели переговоры Королев и другие присутствовавшие.
В процессе подготовки обнаружилось, что нигде на демаскирующей оболочке нет указаний на гражданство космонавта. Тогда один из специалистов по скафандрам Виктор Давидьянц принес банку с красной краской и прямо на надетом гермошлеме Гагарина вывел кисточкой четыре буквы: «СССР».
Гагарин, Титов и сопровождающие прибыли на старт. Там их уже ожидала целая делегация во главе с председателем Госкомиссии Константином Рудневым, Королевым и маршалом Кириллом Москаленко. Гагарин отрапортовал Королеву: « Товарищ главный конструктор, летчик-космонавт старший лейтенант Гагарин к полету на первом в мире космическом корабле-спутнике готов!».
Ночь с 11 на 12 апреля Гагарин и его дублер Герман Титов провели в «маршальском» домике, где еще год назад останавливался маршал Митрофан Неделин, погибший при взрыве ракеты Р-16 на испытаниях в октябре 1960 года. После раннего подъема космонавты отправились в монтажно-испытательный корпус космодрома, где облачились в скафандры.
О том, что ему суждено стать первым человеком в космосе, Гагарин узнал всего за два дня до полета. Вечером 10 апреля в беседке на берегу Сырдарьи собрались члены Совета главных конструкторов, члены Госкомиссии и шестеро космонавтов. Сергей Королев, главный конструктор космического корабля «Восток-1», которому предстояло отправиться в космос, объявил: «Первым полетит Юрий Алексеевич Гагарин, за ним полетят другие — уже в этом году будет подготовлено около десяти кораблей «Восток».