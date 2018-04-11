«Ничего не нашли»: таинственный астероид хранит молчание

Открытие осенью 2017 года загадочного астероида Оумуамуа, который залетел в окрестности Солнца из другой звездной системы, продолжает волновать астрономов. Несмотря на то что уже в ноябре 2017 года он находился на отлетной траектории от Земли и удалялся с огромной скоростью, ученые продолжают публиковать статьи, посвященные этому необычному объекту.

Так, на начало апреля в архиве электронных препринтов выложены почти четыре десятка статей, посвященных этому небесному телу.

Странный астероид был открыт 19 октября 2017 года командой телелескопа Pan-STARRS и был назван Оумуамуа (с гавайского — «первый вестник прилетевших издалека»).

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Последовавшие после открытия в октябре наблюдения показали, что этот астероид имеет не только огромную гиперболическую скорость. Он оказался не похож ни на какие ранее известные астероиды и кометы Солнечной системы, прежде всего своей формой. Анализ кривой блеска Оумуамуа показал,

что он похож на вытянутую сигару — его длина в десять раз превышает ширину.

Необычная форма астероида, быстрое вращение и состав представляют большой интерес с точки зрения уникальной возможности впервые изучить образец вещества, залетевшего в Солнечную систему из межзвездного пространства. Уже в конце 2017 года группа исследователей из Великобритании, США, Тайваня, Канады и Чили установила, что астероид состоит из льда и покрыт коркой, богатой органическими веществами. Полуметровый слой льда на поверхности Оумуамуа долгое время подвергался воздействию космических лучей, что предохраняет его от таяния.

«Мы также обнаружили, что он имеет темно-красный оттенок, аналогичный тому, что имеют объекты во внешних частях Солнечной системы. Мы не нашли никаких признаков пыли вокруг него», — пояснил астроном Карен Мич из Гавайского института астрономии, соавтор статьи, опубликованной в журнале Nature.

Позднее ученые предположили, что хаотичное вращение астероида Оумуамуа вызвано столкновением с другим космическим объектом миллиарды лет назад. А в марте этого года астрономы из университета Торонто обнаружили, что с большой вероятностью этот астероид прилетел из системы двойных звезд. Ученые показали, насколько часто гравитационно связанные двойные звезды выбрасывают тела в далекий космос, и выяснили, что астероиды в таких системах выбрасываются не реже, чем кометы.

Поскольку было немало спекуляций о возможной искусственном происхождении этого объекта, астрономы из Университета Кёртина (Австралия) попытались поймать от необычного объекта радиосигнал. Специально за астероидом не следили — ученые лишь обратились к архивным данным наблюдений, сделанных на радиотелескопе Murchison Widefield Array (MWA), который расположен на западе Австралии в безлюдной местности.

Астрономы обратились к наблюдениям, сделанным на телескопе MWA, в поисках радиосигналов от объекта на частотах 72 и 102 МГц — аналогичных частоте, на которых ведутся FM-передачи.

«Мы не собирались наблюдать этот объект, но поскольку нашим телескопом мы видим широкую область неба, мы можем вернуться к собранным данным и проанализировать их уже по факту, — пояснил профессор Стивен Тингей, автор работы, опубликованной в журнале Astrophysical Journal. — Если высокоразвитая цивилизация где-то в нашей галактике существует, мы можем допустить,

что она способна запустить корабль на межзвездные расстояния и такой корабль может использовать для связи радиоволны.

По словам ученых, им удалось найти данные с телескопа, полученные в ноябре, декабре и в начале января, когда Оумуамуа находился в 95-590 млн километрах от Земли. «Мы ничего не нашли. Но, в качестве первого объекта такого класса, Оумуамуа дал нам интересную возможность расширить поиск внеземных цивилизаций с традиционных целей, таких как звезды и галактики, до объектов, гораздо более близких к Земле», — пояснил Тингей.