«Умер бы со стыда»: сербы сломали памятник Гагарину

8 апреля в Белграде, Сербия, у торгового центра «Пирамида» на улице Гагарина был установлен памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Памятник представлял собой массивный постамент высотой в несколько метров, увенчанный скромным бюстом первого космонавта. Инициатива по установке памятника принадлежала фонду «Братья Карич» и Славянскому фонду Святого Владимира Великого из России.
Памятник был установлен без торжественного открытия, но в первые же часы местные жители выразили свое негодование относительно сомнительного дизайна — стоя на земле, видно разве что лоб и шлем космонавта.
«Если бы Юрий Гагарин был жив, сегодня он наверняка умер бы от стыда», — иронизировало сербское издание Telegraf.
Еще одно издание, Noizz, отреагировало еще более жестко, заявив, что «Юрий Гагарин бы в гробу перевернулся».
«Чтобы увидеть памятник, придется подняться в небо. В этом есть определенный символизм, но, безусловно, нет здравого смысла», — отмечается в статье.
Неудачные пропорции монумента вдохновили пользователей соцсетей на множество пародий.
Некоторые пользователи шутили, что внутри массивного постамента скрыта статуя космонавта в полный рост. Другие — что бюст — это концептуальная инсталляция в духе современного искусства, и тело космонавта предлагается найти самому зрителю. Кто-то предполагал, что бюст сделали таким маленьким, «чтобы его не сдуло с постамента, ведь в Белграде ветрено». Другие иронизировали, что маленький бюст «с меньшей вероятностью украдут».
Памятник даже сравнили с «Киндер-сюрпризом» и «железной девой», средневековым орудием пыток.
По словам сити-менеджера Весича, он переговорил с представителями фонда «Братья Карич» и выяснил, что при проектировании памятника требования фонда не были учтены, а смелое дизайнерское решение не было согласовано ни с Министерством культуры Сербии, ни с Институтом защиты памятников культуры Белграда.
«Юрий Гагарин получит памятник, которого он заслуживает! Сегодня я провел встречу с представителями фонда «Братья Карич» в связи с установкой памятника Гагарину в Новом Белграде, который вызвал разные комментарии общественности. Было отмечено, что во время его проектирования не были полностью соблюдены требования фонда как организации-заказчика, а в процесс утверждения внешнего вида не были включены ни город Белград, ни Управление по защите памятников культуры Белграда, ни Министерство культуры», — написал Весич в фейсбуке.
Новый памятник получит «зеленый свет» от всех соответствующих учреждений.
«У Гагарина в Белграде будет память, достойная его вклада в развитие человечества», — отметил Весич.
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Торжественное открытие памятника должно было состояться 12 апреля, в день годовщины полета Гагарина в космос. Но уже во вторник, 10 апреля, его демонтировали из-за выраженного недовольства сербов. Теперь на месте памятника остался только массивный постамент с надписью «Юрий Алексеевич Гагарин» на сербском. На опубликованном видео рабочий расшатывает бюст парой крепких ударов по его лбу, а затем взбирается на постамент и выдергивает из него голову Гагарина.
Памятники Гагарину установлены во множестве городов мира.
В Москве изготовленный из титана памятник на высоком постаменте был установлен в 1980 году. У его подножия находится копия спускаемого аппарата корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Гагарин совершил свой исторический полета космос.
В Хьюстоне, возле бывшей штаб-квартиры NASA, находится памятник, изображающий Гагарина в полный рост, широко раскинувшего руки. Монумент является копией того, что установлен у входа в музей истории космонавтики в Калуге. В Карловых Варах Гагарин встречает всех прибывающих прямо в аэропорте. Памятник считается первым монументом Юрию Гагарину, который был установлен за рубежом. В 2011 году монумент был установлен в Индии, на территории Российского центра науки и культуры в городе Тривандрум. В том же году памятник, созданный Зурабом Церетели, был установлен в Посольстве России в Шри-Ланке. Его открыли к 50-летию первого полета человека в космос.
В Германии установлены несколько памятников: в Европейском центре астронавтики и в городе Эрфут, где после визита космонавта в 1963 году его именем также назвали одну из улиц. Есть памятник и в Лондоне, он является точной копией монумента в подмосковных Люберцах. Конечно же, скульптура есть в Байконуре — Гагарин символично тянет руки к небу. Его именем здесь также названа улица, по которой космонавты въезжают в город из аэропорта.
Бюст Гагарину есть даже в Уругвае. Монумент установили в 2000 году на одноименной площади в Монтевидео. Автором стал Зураб Церетели.
Но простоял он недолго — его украли.
После этого Церетели отлил для столицы Уругвая его точную копию.