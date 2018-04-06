Менингит и пневмония: что ждет Россию весной

Россию продолжает атаковать эпидемия гриппа и ОРВИ. Если в конце февраля 2018 года, по данным Роспотребнадзора, эпидемический порог был превышен в 17 субъектах РФ, то в марте — уже в 24. В начале прошлого месяца профессор Первого Московского медуниверситета им. Сеченова Евгений Ачкасов сообщил «Газете.Ru», что «ситуация вообще близка к введению карантина».

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К первым числам апреля число регионов выросло до 29. В Новосибирске заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась выше нормы на 15%, в Воронежской области — на 33%, в Нижнем Новгороде — на 30%, в Саратовской области — на 51,5%.

В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась на 23,7% выше эпидемического порога. Кроме того, были зарегистрированы два случая смерти от гриппа.

В Московской области превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в 23-х муниципальных образованиях, в частности в Наро-Фоминском районе — на 73,0%, в Пушкинском районе — на 71,1%, в Красногорском районе — на 40,7%, в Мытищах — на 39,7%, в Звенигороде — на 37,8%, в Подольске — на 35,4%, в Реутове — на 33,2%.

В Москве эпидемический порог оказался превышен всего на 2%.

Европейский регион страдает от гриппа и ОРВИ достаточно равномерно. За последнюю неделю в России были обследованы более 11 тыс. человек, среди выявленных вирусов гриппа преобладали А(H1N1) pdm09 (29,08%) и В (21,46%). Из числа вирусов не гриппозной этиологии преобладают РС-вирусы — 35,6%, вирусы парагриппа составили — 18,4%, аденовирусы — 16,8%, другие вирусы не гриппозной этиологии — 29,2%.

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы аналогичны симптомам сезонного гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Данный подтип был частой причиной гриппа в пандемиях 1918 (Испанский грипп) и 2009 (Свиной грипп) годов.

Тяжелая форма болезни, вызванной подтипом H1N1, характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения способна привести к летальному исходу в течение 24 часов после появления первых признаков осложнений.

Пациенту необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, если на фоне заболевания гриппом у него появились одышка или затрудненное дыхание, посинение губ, тошнота или рвота, признаки обезвоживания, судороги, спутанность сознания, а также при сильном повышении температуры, при котором не помогают жаропонижающие средства.

Эпидемии гриппа, вызываемые вирусом гриппа типа B, возникают каждые четыре-шесть лет и, как правило, носят локальный характер. Если вирус типа A поражает и людей, и животных, то вирус типа B передается только от человека к человеку. Он вызывает менее тяжелую реакцию, чем тип А.

Для заражения обоими типами вируса характерно острое начало, инкубационный период составляет от нескольких часов до трех дней.

Грипп обычно начинается с резкого подъема температуры тела вкупе с симптомами интоксикации: ознобом, болями в мышцах, головной болью, чувством усталости. Состояние держится три-четыре дня. Выделений из носа, как правило, нет, напротив, есть выраженное чувство сухости в носу и глотке. Обычно появляется сухой, напряженный кашель, сопровождающийся болью в груди. При гладком течении эти симптомы сохраняются три-пять дней, и больной выздоравливает.

Но не так страшен грипп, как его осложнения — пневмония, тяжелые поражения почек, неврологические поражения, менингит. В группе риска находятся дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Респираторно-синцитиальный вирус человека (РС-вирус) является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. У некоторых детей вирус может вызывать бронхиолит (воспаление бронхиол — мелких бронхов) и тяжелые респираторные заболевания, приводящие к госпитализации, и, в редких случаях, к смертельному исходу. Другие симптомы заражения у детей включают в себя слабость, вялость, пониженный аппетит и иногда повышение температуры.

Вирусы парагриппа поражают верхние дыхательные пути, преимущественно гортань, вызывая ларингит или ларинготрахеит, а затем бронхи, приводя к бронхиту. Пациенты жалуются на осиплость или охриплость голоса, першение или боль в горле, кашель. Температура тела при парагриппе, как правило, невысокая либо нормальная. Осложнения парагриппа связаны преимущественно с риском возникновения бактериального бронхита и пневмонии.

У детей опасность парагриппа связана с возникновением ложного крупа.

Аденовирусы тоже инфицируют верхние дыхательные пути. Зачастую аденовирусы бывают причиной конъюнктивита, тонзиллита, отита. Некоторые серотипы способны вызывать гастроэнтерит.

Чтобы снизить вероятность заражения, врачи рекомендуют как можно более тщательно соблюдать гигиену, ограничить контакты с заболевшими гриппом и ОРВИ людьми, надевать медицинскую маску в местах большого скопления людей, в присутствии больных, а так же менять маску не реже чем через два-три часа использования, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.

При первых признаках недомогания рекомендуется остаться дома и обратиться к врачу. Во время болезни следует придерживаться постельного режима и как можно чаще мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Чтобы не заразить членов семьи, следует надеть маску.