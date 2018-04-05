Расслабься, обезьяна: зачем макаки купаются зимой

Японские макаки давно прославились своей склонностью подолгу сидеть в горячих источниках — на севере Японии, где снег может лежать до четырех месяцев в году, а средняя температура зимой составляет −5 °C, они так спасаются от холодов. Однако, как выяснили исследователи из Киотского университета, это не единственный повод для макак забраться в горячую воду — купание помогает им не только согреться, но и снять стресс. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Primates.

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Японские макаки — это наиболее северный вид обезьян. Впервые японского макака, решившего согреться в горячей воде, заметили в 1963 году.

Это была молодая самка, пробравшаяся на территорию гостиницы и расположившаяся в горячем источнике.

Дальнейшие наблюдения показали, что этот случай не единичен — японские макаки действительно часто забираются в горячую воду. При этом в марте, с уходом холодов, они перестали это делать.

«Тот факт, что подобное поведение имело место преимущественно зимой, предполагает, что обезьяны использовали горячие источники, чтобы согреться. Однако на сегодняшний день нет физиологических данных, подтверждающих эту гипотезу», — отмечают авторы работы.

Администрация парка Дзигокудани решила, что делить одни источники людям и макакам не слишком гигиенично. Так в парке появились источники специально для обезьян. К 2003 году ими пользовались около трети местных макак.

Холод способствует выделению гормонов стресса. Так как у людей горячие ванны способствуют снижению уровня этих гормонов, группа исследователей из Киотского университета предположила, что с макаками происходит то же самое.

Для исследования ученые выбрали 12 самок из парка Дзигокудани. Они наблюдали за макаками с апреля по июнь и с октября по декабрь. Весной температура воздуха колебалась в пределах -4 — -7 °C, зимой — от -7 до -7 °C. Гораздо больше времени обезьяны проводили в источниках зимой.

Исследователи фиксировали, как часто макаки нежатся в горячих источниках и делают ли это одни обезьяны чаще других.

Оказалось, что преимущество в доступе к источникам получали высокоранговые самки.

Это показывает, что обезьяны воспринимают горячие ванны как некий ограниченный ресурс. Тот факт, что доминантные самки получают доступ к источнику первыми, отмечался и в более ранних исследованиях.

Однако, хотя высокоранговые самки проводили в воде больше времени, им приходилось для этого проявлять большую агрессию в конфликтах, что приводило к большим затратам энергии, чем у остальных самок. Конкуренция наблюдалась преимущественно зимой, весной ее почти не было.

Чтобы выявить колебания в уровнях гормонов стресса обезьян, ученые собирали их фекалии. Анализ образцов показал, что у высокоранговых самок также был и наиболее высокий уровень гормонов стресса, связанных с проявлением агрессии. Однако после купания, особенно в наиболее холодные дни, уровень гормонов стресса понижался. При этом на колебания гормонов стресса не оказывало влияние присутствие туристов, желавших посмотреть на купающихся обезьян. Значительные изменения наблюдались только зимой, весной они были минимальны. При этом весной уровень гормонов стресса коррелировал с минимальной температурой, чего зимой не наблюдалось.

Исследователи отмечают, что не выявили связи между колебаниями гормонов стресса и продолжительностью купания. Однако, по их мнению, это может быть отчасти связано с методом получения информации о гормонах. Ученые предполагают, что дальнейшие исследования с анализом сыворотки крови или слюны помогут получить более детальные данные.

Повышенные уровни гормонов стресса у самок зимой ученые связывают также с тем, что зима — это брачный сезон, и самки сталкиваются со множеством грубых насильственных совокуплений.

«У японских макак, как и у людей, купание в горячих источниках снижает уровень стресса, — отмечает Рафаэла Такесита, ведущий автор исследования.

— Эта уникальная привычка купаться в горячих источниках иллюстрирует, как гибкость поведения может позволить противостоять холодному климату и, возможно, влиять на выживание и размножение».

Есть у японских макак и другая необычная особенность — самки удовлетворяют свои сексуальные потребности, забираясь на оленей. Исходя из движений, которые совершали макаки, и звуков, которые они издавали, ученые насчитали минимум 14 эпизодов, когда взаимодействие между животными носило сексуальный характер. В некоторых случаях макаки кусали оленей или тянули их за рога. В качестве партнеров самки выбирали в основном зрелых самцов оленей.

О том, что дикие японские макаки способны забираться на оленей и ездить на них, было известно уже давно. Макаки даже ухаживают за оленями, перебирая их шерсть, а олени подбирают фрукты, которые макаки сбрасывают с деревьев, и иногда поедают их фекалии. Однако сексуальных контактов между ними ранее не наблюдалось.