Если кризис — сразу в гроб

Финансовые потрясения, которые случаются как в отдельных странах, так и в масштабах всей планеты, могут описываться не только снижением макроэкономических показателей, но и влиять на качество, и главное продолжительность жизни отдельных граждан.

Внезапная потеря доходов и накоплений – опасна для жизни,

к такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета США в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале JAMA. В исследовании приняли участие 8 тыс. американцев, среди которых были те, кто испытал «удар по благосостоянию», потеряв как минимум 75% своего заработка за два года.

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Анализ данных, собранных о судьбах этих людей показал, что потеря заработка и накоплений

в два раза повышает риск человека умереть в последующие два десятка лет.

«Это оказалось сюрпризом. Пятидесятипроцентное увеличение риска смерти за 20-летний период – это действительно много», — пояснила автор исследования Линдси Пул. По ее словам, проведенное исследование – первое в своем роде, в ходе которого ученые попытались установить связь между наступлением финансовых катастроф у отдельных граждан с повышенным риском смерти.

В ходе прошлых исследований, к примеру, ученые находили связь между экономическим кризисом 2007-09 годов и повышением кровяного давления, а также развитием депрессии, увеличением числа самоубийств.

В новом исследовании ученые попытались сконцентрироваться на исследовании жизни старшего поколения, которое наиболее зависимо от утраты денежных накоплений. В своей работе Пул с коллегами проанализировали данные о 8 714 жителях США возрастом от 51 до 61 года, собранные на протяжении двадцати лет – с 1994 по 2014 год в рамках общенационального американского исследования, посвященного изучению здоровья и выхода на пенсию (Health and Retirement Study).

Изначально ученые не предполагали, что 2 430 человек из этой когорты (более четверти), испытают удар по благосостоянию. «Это несчастье, с которым столкнулись миллионы американцев, — пояснила Пул. – Если это произошло с вами, то вы не одиноки».

«Мы выяснили, что потеря ваших спасительных накоплений имеет мощное долговременное воздействие на здоровье человека, — заявила Пул. – Речь не шла о нескольких гражданах, а о более четверти американцев, которые испытали удар по здоровью на протяжении двадцати лет исследования».

«Многие люди в этом исследовании могли быть охвачены страховкой Medicarе (федеральная программа медицинского страхования для населения старшего возраста), — пояснила Пул. – Но у них все равно не хватало средств на оплату текущих медицинских расходов».

Остальные факторы также влияют на риск смерти при уменьшении расходов и накоплений, поясняет Пул: «В состоянии вы позволить себе свежую, здоровую пищу? Какие у вас есть возможности для занятий спортом? Живете ли вы там, где можете спокойно совершать прогулки?».

Одним из наиболее удивительных для ученых результатов стало наблюдение за группой людей, которые почти не имели за душой никаких накоплений – их было порядка 7%. Статистика показала, что для людей из этой группы риск умереть в последующие 20 лет составлял в среднем 67%. «Самым большим сюрпризом для нас стало то,

что иметь богатства и потерять их почти так же плохо в плане ожидаемой продолжительности жизни, как и никогда не иметь богатства», — пояснила Пул.

Ученые не смогли получить точный ответ, почему финансовый крах в два раза увеличивает риски преждевременной смерти. По словам Пул, стресс от потери финансовых накоплений, особенно в старшем возрасте, может нанести тяжелый урон здоровью. Кроме того, люди, теряющие накопления, не могут на прежнем уровне заботиться о своем здоровье и выполнять предписания врачей.

По мнению ученых, полученные результаты помогут в оказании помощи пациентам в возрасте, а их лечащим врачам могут указать на необходимость интересоваться их личными проблемами и финансовыми проблемами.