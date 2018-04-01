Дворец рухнет: грозит ли китайская станция России

Сразу несколько космических агентств мира, ученые, астрономы-любители и журналисты следят в воскресенье за судьбой китайской орбитальной станции «Тяньгун-1», которая уже скоро должна рухнуть на Землю.

Несмотря на то, что большая часть из 8,5 тонн станции сгорит в атмосфере, интригой остается время и место падения.

Один из последних прогнозов выдала китайская сторона. По их данным, на 8 утра по пекинскому времени в воскресенье станция находилась на высоте порядка 160 километров (перигей 161.0 км, апогей 174.3 км), в качестве возможного окна падения называется 2 апреля.

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Особенностью этого схода является то, что станция неуправляема, и потому инженеры не могут контролировать ее падение, придавая в нужное время необходимый тормозной импульс.

Еще в марте 2016 года китайские власти признали, что, прекратили обмен данными со станцией, отсутствие связи они подтвердили и в минувший четверг, заявив, что падение «вряд ли приведет к какому-либо ущербу». «Людям нет причин волноваться о входе станции в атмосферу. Не будет яркого падения на Землю, как это рисуют в научно-фантастических фильмах, это будет похоже на метеорный поток», — говорилось в заявлении.

Тот факт, что падает не отдельный спутник, а целая станция, да еще и неконтролируемо, подогревает интерес публики и СМИ, несмотря на то, что рукотворные космические объекты неконтролируемо сходят с орбиты едва ли не каждый день. По оценкам Aerospace Corporation, федерального исследовательского центра США,

ежегодно в атмосферу Земли входят два-три объекта размером с китайскую станцию.

На этой неделе Центр изучения космического мусора США представил список 16 космических объектов, когда-либо сходивших с орбиты, и китайской станции далеко до рекордсменов. Так, на первом месте в этом списке находится советская станция «Мир» (120 тонн), которая контролируемо сведена с орбиты в южной части Тихого океана. На втором месте — американская научная станция SkyLab (масса 69 тонн), которая неконтролируемо упала на Австралию и стала причиной нескольких интересных историй, связанных с обнаружением ее обломков.

По словам Роджера Томсона, представителя Центра, среди всех когда-либо сходивших с орбиты обломков,

станция «Тяньгун-1» по массе находится лишь на 268 месте, ее размеры обычно сравнивают со школьным автобусом.

Из семи других станций, когда-либо падавших на Землю, все были советскими, две падали неконтролируемо и были гораздо больше китайской.

Эксперты отмечают, что большая часть таких конструкций обычно сгорает в атмосфере и вероятность вреда человеку от падающих обломков минимальна. Статистика показывает, что за всю историю космонавтики ни один человек серьезно не пострадал от падения космического мусора.

Единственным, столкнувшимся с ним, была Лотти Уильямс, на плечо которой в январе 1997 года упал кусочек ракеты Delta весом с пивную жестяную банку, который не причинил никакого вреда.

При вхождении станции в плотные слои атмосферы сначала, на высоте примерно 100 км, отламываются солнечные батареи, антенны и другие выпирающие части. Затем от сильного нагрева происходит разрушение и сгорание основных конструкций на высоте порядка 80 километров.

Выпадение несгоревших обломков может происходить на площади в несколько сотен квадратных километров. Предсказание времени и места падения неуправляемого спутника — сложная математическая задача. Трудность в том, что ее решение зависит от целого ряда параметров, в том числе от толщины и плотности атмосферы, на которую сильно влияет солнечная активность.

Именно из-за пониженной активности Солнца прогнозы по сходу «Тяньгун-1» в последние сутки сдвинулись на несколько часов вперед.

Наклонение орбиты станции — 42,7 градуса. Этот параметр и определяет возможную зону падения — любой район Земли с широтой от + 42,70 до -42,70.

Впрочем, расчеты показывают, что с вероятностью 70% падение обломков произойдет над территорией океана — просто потому, что океаны занимают 70% поверхности Земли.

Свои прогнозы дают и другие организации, причем более точные, чем китайские. Так, Aerospace Corporation наиболее вероятным называет момент 2.30 мск 2 апреля с разбросом 7 часов в обе стороны.

Аналогичный прогноз — 2.25 мск — дают инженеры Европейского космического агентства. Весьма информативную иллюстрацию районов падения станции подготовили специалисты Европейского космического агентства.

Live Science Зона возможного падения станции

На ней видно, какие широты соответствуют максимальной населенности районов Земли, и видно, что в возможную зону падения попадает вся Африка, большая часть Латинской Америки и США, Австралия, страны Азии и Ближний Восток и юг Европы.

Большая часть территории России находится вне зоны возможного падения обломков. Впрочем,

в нее все же попадает вся южная часть Дагестана ниже широты 42,7 градусов (примерно южнее Ботлиха), некоторые районы Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

«Газета.Ru» Районы России, попадающие в зону возможного падения станции

Однако расчеты показывают, что именно на эти широты в обоих полушариях приходится максимальная вероятность падения станции(примерно 2,5%).

Более уточненные прогнозы возможного района и места падения должны появиться позднее в воскресенье.

Дворец в космосе

«Тяньгун-1» (буквально: «Небесный дворец — 1») стала первой в истории китайской орбитальной станцией, запуск которой состоялся 29 сентября 2011 года с помощью модернизированной ракеты-носителя «Чанчжэн-2F».

С момента запуска станция два раза посещалась пилотируемыми экспедициями с Земли, на ней проводились эксперименты и отработка технологий для строительства будущих орбитальных станций.