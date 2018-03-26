«Изучайте пути эвакуации»: как спастись в торговом центре

— Алла Сергеевна, сейчас всевозможные моллы и торговые развлекательные центры как грибы растут во всех крупных городах. Как происходит проектирование таких объектов?

— У инвесторов есть заинтересованность, чтобы в таких объектах люди проводили время семьями, оставляли там как можно больше своих денег. У инвестора рождается техническое задание для проектировщика, в котором заказчик описывает, что он хотел бы видеть на своем клочке земли. К примеру, человек понимает, что ему нужны магазины, к ним нужны складские помещения, рекреационные зоны, кинотеатры или фуд-корты.

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Исходя из этого уже проектировщик понимает, на какие зоны ему делить помещения, сколько там будет пожарных выходов. И все это увязывается с так называемыми противопожарными мероприятиями, чтобы любой человек, в том числе маломобильный, мог благополучно покинуть помещение, если, не дай бог, что-то произошло.

Для архитектора самый главный документ, чтобы создать здание – это 87-е постановление правительства. По этому постановлению мы делаем проектную документацию, привлекая всех смежников – конструкторов, инженеров, технологов, специалистов по охране окружающей среды, противопожарным мероприятиям, гражданской обороне и так далее. Создается группа проектировщиков, которые имеют свои сертификаты, и могут проектировать гражданские, общественные или жилые здания.

Затем проект в виде многотомных папок относится (если дело происходит в Москве) в Мосгосэкспертизу.

В процессе проектирования могут возникать различные доработки, например, если сначала планировался ресторан неполного цикла, на полуфабрикатах, а затем захотели полного, из-за чего меняется проектирование всех инженерных систем. Но есть такие неприкосновенные табу, как противопожарные мероприятия. Хочешь-не хочешь, ты должен использовать негорючие материалы, строить капитальные стены – металлические, бетонные, они все должны иметь определенный предел огнестойкисти.

Проектируются различные противопожарные решения и разбивки здания на отсеки. Любое такое здание имеет противопожарные отсеки. К примеру есть здание общей площадью 21 тыс. квадратных метров, и каждый противопожарный отсек должен быть не более 3 тыс. метров, таких отсеков получится семь. Каждый отсек должен автоматически закрываться воротами, стенками, или дренчерными завесами, которые льют воду в случае пожара. Подойдите в многоуровневом центре балкону и взгляните на вышележащие перекрытия. Вы увидите большую щель, из которой должна в случае пожара политься вода,

либо выдвинуться противопожарная перегородка, которая отсечет противопожарный отсек, как на подводной лодке.

Эксперт, оценивающий проект, может создать любую ситуацию для проектировщиков, чтобы максимально обезопасить себя. А мы, как проектировщики, должны снять все вопросы, написав специальные технические условия. Если не возможно сделать противопожарную перегородку, то должна срабатывать пожарная сигнализация, которая потушит водой все возгорание. Но для этого внизу здания нужны пожарные резервуары, откуда будет происходить ее забор. В случае возгорания должны загореться световые табло для маломобильных и плохо видящих людей. На полу должны загореться стрелки выхода – всем этим тоже занимаются проектировщики.

— На кадрах съемки в кемеровском ТЦ в момент возгорания видно, что помещение сразу заволокло дымом и погас свет. Никаких полос ни указателей не видно.

— Я советую людям изучать схему эвакуации. Может быть, это профессиональное, но я, как архитектор, всегда так делаю. Мы забываемся, думаем, что мы настолько непобедимы со своими гаджетами, а наша жизнь на самом деле хрупка.

Поэтому приходя в новый центр, изучайте пути эвакуации, особенно, если вы приходите с ребенком. Не рискуйте своей жизнью.

— Насколько легко на этапе согласования проекта схитрить, сэкономить ценой противопожарной безопасности здания?

— Как правило, на этапе экспертизы никто не злоупотребляет. Но, когда начинается этап строительства, а проект уже согласован, естественно происходят случаи, когда заказчик хочет что-то переделать. Например, вместо торговых площадей сделать офисы, захотел сделать гостиничные номера, детские городки, аттракционы и т.д.

— В чем заключаются эти пожарные нормы, которые нельзя обойти при проектировании?

— Каждые 50 метров на всех этажах должны располагаться пожарные выходы, и эти выходы должны иметь непосредственный доступ на улицу. Пожарный выход – это закрытая лестничная клетка, которая имеет предел огнестойкости порядка двух часов.

То есть в течение двух часов с ней ничего не должно случиться.

Там есть специальные люки, там же проходит вся противопожарная вентиляция, которая сделана для того, чтобы человек мог там выжить. Эти каналы вентиляции отсекают весь дым, и человек должен иметь возможность беспрепятственно выбежать на улицу. Для этого внизу ставят двери, которые изнутри открываются, а снаружи – нет.

Каждые 25 метров должны стоять противопожарные краны, чтобы прибывший пожарный расчет мог подсоединиться к ним.

— Почему во всех торговых центрах кинотеатры делают наверху?

— Во-первых, они имеют свою высоту. И если мы сделаем кинотеатр на первом этаже, то второй этаж будет находиться как минимум на уровне 8 метров и то и на 10. Это коммерческая причина, работа нескольких поколений мерчендайзеров, которые понимают, что и как надо делать. Построив кинотеатр на первом этаже, мы не затащим людей наверх. По-другому не бывает, и так принято во всем мире…

— А если сравнить с западным опытом, то где жестче требования пожарной безопасности при проектировании таких объектов?

— У нас очень жесткие нормы. Наши нормативы – одни из самых жестких в мире. И если бы их соблюдали, проблем было бы меньше. У нас неплохо строят. У нас неплохо проектируют – на это есть и ресурсы, и грамотные специалисты. И я не могу сказать, что в Европе или США строят лучше. Но у нас глаза на какие-то вещи могут закрываться на административном уровне, на этапе принятия объекта в эксплуатацию.

Если все на дружеской ноге, есть междусобойчик, то могут закрыть глаза.

В кемеровском ТЦ только что прошел ремонт, возможно, добавились нагрузки на электрические сети, которые могли не справиться с увеличившейся мощностью. В таких зданиях все кабели, распределительные щиты должны быть из негорючих материалов, все это должно проходить в шахтах также из негорючих материалов. К сожалению, когда идет реконструкция, на это меньше обращают внимание.

— Из чего сегодня делаются перекрытия и отделка в подобных центрах?

— Они все должны иметь маркировку НГ – негорючие, выдерживать высокую температуру в течение 2-2,5 часов.

— Может ли инвестор сэкономить и использовать более дешевые, горючие материалы?

— Да, к сожалению, на этой стадии многие и промахиваются. На стадии строительства они могут поставить не негорючие, а малогорючие материалы, которые ниже категорией, и дешевле раза в четыре. Честный застройщик пойдет и перепройдет экспертизу, но тогда ему скажут – поменяй-ка ты всю противопожарную систему и прохождение экспертиз иногда идет по три-четыре раза, что я и делала.

Поэтому, как правило, заказчик делает это втихаря на свой страх и риск.

— Как в этой области внедряются новые технологии и разработки?

— Конечно, мир не стоит на месте, но в основном не стоит на месте западный мир – мы тут находимся, простите за выражение, в ж...

— Вы знаете примеры, когда на подобных объектах происходило ЧП, и виноваты оказывались проектировщики?

— Нет. Был случай с Трансвааль-парком, когда обвинили архитектора Нодара Канчели. Он был гением, а на него спихнули вину. Не может проектировщик быть виноватым, поскольку его проекты проходят экспертизу, и просчитываются много раз. Виноваты могут быть только службы эксплуатации.