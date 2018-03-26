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раздела Спорт

«Эта штука может убить вас десятью разными способами»

Сторонник плоской Земли пострадал, взлетев на ракете

AP
Американец Майк Хьюз поднялся на высоту 572 м на самодельной паровой ракете, чтобы узнать, плоская Земля или нет. Теперь он планирует еще один запуск, на этот раз — на высоту 110 км, а также собирается баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

Американский водитель Майк Хьюз совершил полет на самодельной ракете, чтобы выяснить, плоская ли Земля, сообщает издание The Washington Post.

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61-летний Хьюз на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже паровую ракету — на ней он собирался подняться над Землей, чтобы доказать, что она плоская. По мнению Хьюза, Земля на самом деле плоская, астронавты — проплаченные актеры, а существующие снимки Земли — монтаж.

О планах Хьюза стало известно в прошлом году.

На ракете он собирался подняться в небеса над пустыней Мохаве в США со скоростью до 800 км/ч (как у пассажирского самолета), а на высоте примерно в 500 м ракета должна была выпустить два парашюта и опуститься на землю.

Полет Хьюза спонсировали единомышленники – «исследовательская» группа Research Flat Earth. Постройка ракеты обошлась в $20 тыс.

Идея Хьюза вызвала шквал критики со стороны скептиков, которые называли его сумасшедшим и за его планы запуска ракеты, и за убеждения в том, что Земля плоская.

«Надеюсь, он ничего не взорвет, — высказался на этот счет бывший астронавт NASA Джерри Линьер, в 1997 году сделавший более 2000 витков вокруг Земли. — Ракетостроение, как выяснили наши частные компании, не такое простое дело, как кажется».

Хьюз, однако, был настроен решительно. Он опубликовал 12-минутное видео, адресованное сомневающимся. В нем он утверждал, что его миссия заключается отнюдь не в том, чтобы доказать, что Земля плоская.

«Верю ли я, что Земля имеет форму тарелки для фризби? Да, я в это верю, — говорил он. — Знаю ли я это наверняка? Нет. И поэтому я собираюсь отправиться в космос».

«Я не верю в науку, – заявлял Хьюз. – Я разбираюсь в аэродинамике и динамике жидкостей, и в движении сквозь воздух, в размере ракетных сопел и тяге. Но это не наука, это просто формула. Нет разницы между наукой и выдумкой».

К чести Хьюза, у него есть некоторые навыки в создании ракет. Он занимался этим на протяжении нескольких лет, хотя и не всегда успешно. В 2014 году он сконструировал свою первую пилотируемую ракету, на которой смог пролететь около 400 м.

Запуск должен был состояться в ноябре 2017 года, но Бюро по управлению государственными и общественными землями США не дало разрешения на полет.

По словам Хьюза, ранее Бюро дало ему устное разрешение.

«Так всегда происходит, когда имеешь дело с любым государственным агентством», — заявил он. Впрочем, в местном филиале этой организации сообщили, что Хьюз к ним не обращался.

В феврале Хьюз, наконец, попытался запустить ракету, но она не взлетела из-за технических неполадок.

В этот раз Хьюз соорудил рампу на базе передвижного дома и запустил ракету на частной территории. Филантроп и владелец сети ресторанов в Южной Калифорнии Альберт Окура выкупил территорию Амбой в Калифорнии, в пустыне Мохаве, в 2005 году за $435 тыс. Он разрешил Хьюзу запустить ракету. Запуск мог и не состояться — из-за сильного ветра ракета теряла пар. Однако Хьюз все же рискнул.

Бело-зеленая ракета с надписью «ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ» поднялась на высоту 572 метра над пустыней Мохаве, а затем пошла на снижение со скоростью 560 км/ч. Хьюз выпустил два парашюта, чтобы смягчить посадку, но все равно пострадал при приземлении.

«Я устал от людей, которые говорят, что я струсил и не построил ракету. Я устал от всего этого. Я собрался с духом и запустил ракету, — заявил он — Рад ли я, что сделал это? Да, наверное. Я пойму это утром. Я не смогу встать с постели. По крайней мере, я могу пойти сегодня вечером домой, поужинать и повидаться со своими кошками».

Сам Окура тоже присутствовал при запуске. По его словам, полет занял 3-4 минуты.

«Майк назвал нас «Ракетным городом», — рассказал Окура. — Это потрясающе».

«Эта штука может убить вас десятью разными способами, — смеется Хьюз. — Она убьет вас за мгновение».

Теперь Хьюз собирается запустить еще одну ракету. Новая ракета получит название Rockoon. По замыслу Хьюза, ее поднимет в небо газовый баллон, от которого она затем отделится на высоте около 110 км. Запуск запланировал на август.

У Хьюза есть целая съемочная группа, которая фиксирует его деятельность.

«Моя история просто невероятная, — говорит он. — Ракета в гараже, старый парень, плоская Земля. Она сводит всех с ума, люди расспрашивают об этом».

Также Хьюз не отказывается и от другой своей затеи — баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

«Это не шутка, — говорит Хьюз. — Я хочу это сделать».