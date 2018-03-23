Привет из Ливии: Кубань накрыло желтым снегом

Жители Краснодарского края 23 марта утром стали сообщать о том, что в некоторых районах прошел коричневый дождь. А туристы, отдыхающие на горнолыжных курортах,

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делятся друг с другом фотографиями желтого снега, который сейчас покрывает горные вершины.

Вскоре от сотрудников гидрометеослужбы, которые как раз в этот день в России отмечают профессиональный праздник, пришло объяснение редкому природному явлению. Они связали коричневый дождь с песчаными бурями в Африке в районе Сахары. По их словам, снежный фронт пришел на Кубань со Средиземного моря. Частицы пыли конденсировались, в результате чего прошел окрашенный дождь.

Фоторепортаж: Красную поляну накрыла африканская оранжевая пыль __is_photorep_included11693053: 1

«Он не является химическим и не может нанести вреда. Подтверждает эту версию то, что вчера наблюдались песчаные бури на острове Крит, где песку неоткуда взяться. На нашей территории, пройдя через Черное море, выпадают более легкие фракции в виде пыли, поднявшиеся благодаря потокам существенно выше, — объяснил порталу «Югополис» руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. — Здесь у нас воздушная масса довольно влажная, и, учитывая, что на песчинках пустынной пыли усиливается конденсация, они конденсируют влагу и выпадают в виде подкрашенных осадков».

«Это последствия дальнего переноса пыли из Северной Африки, а точнее из Ливийской пустыни. Пыльная буря началась около 11 UTC часов в Ливии, затем облако пыли, состоящее из мелких минеральных частиц (обычно менее 10 микрон), пролетело над восточным Средиземноморьем, Турцией и, наконец, утром 23 марта достигло Черного моря и Кавказа. Поскольку перенос совпал с прохождением атмосферного фронта, то вместе с осадками выпало довольно большое количество минеральных частиц», — рассказал заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов.

Фоторепортаж: Крит поглотила африканская пыль __is_photorep_included11692651: 1

По сообщениям очевидцев, выпадение желтых осадков наблюдалось недолго — всего примерно полчаса.

По поводу опасности желтого снега и коричневого дождя эксперт заявил, что такие осадки не представляют угрозы здоровью и экологической нагрузки, скорее всего, не несут. Единственный вред, который могут причинить такие осадки, — испортить вещи. Поэтому синоптики советуют гражданам региона не выходить на улицу без зонта.

«На всякий случай мы проводим анализы в нашей химлаборатории, чтобы удостовериться, что дождь не вреден для организма. Это однозначно не факельный выброс. В Краснодарском крае, как нам известно, осадки выпадали в Сочи, Апшеронске, Горячем Ключе, Краснодаре», — сказал Андрей Бондарь. По прогнозам специалистов, выпадение осадков может продолжаться еще в течение двух дней.

Судя по фотографиям, которые размещают пользователи Instagram,

желтый снег наблюдается на Красной поляне, в Адыгее и даже в Сванетии (Грузия).

В этот же день украинские СМИ сообщили о выпадении желтого снега в Одесской области. Городские власти Измаила направили образцы снега в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей. Проведенные исследования показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная.

Накануне греческий остров Крит накрыла африканская пыль, в результате чего небо над ним окрасилось в оранжево-красный цвет. При этом видимость не превышала несколько сот метров, а местные жители страдали из-за проблем с дыханием.

Сообщалось, что 17 человек были госпитализированы в больницу Ираклиона, четверо были помещены в больницу в Ханье и четверо — в больницу в Ретимно. В результате переноса песка из Северной Африки его концентрация в воздухе на Крите составляла 500 микрограммов на кубический метр воздуха.

А вот в Донбассе выпадение желтого снега, которое наблюдалось в начале недели, скорее всего, имело другую природу.

19 марта снег с желто-рыжим оттенком выпал в Мирнограде, Покровськом, Селидовом, Констянтиновке, Дружковке Донецкой области, а также в некоторых городах Луганской области. По словам луганских специалистов министерства природных ресурсов и экологической безопасности, собранные образцы снега имели повышенную кислотность. По их мнению, причина желтого снега в Донбассе кроется в окиси железа.