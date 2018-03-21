Под колесами прогресса: бремя первых жертв

18 марта в США произошел первый в истории смертельный наезд беспилотного автомобиля на человека. Женщина переходила улицу со своим велосипедом, когда была сбита автомобилем Uber, оснащенным лидаром, и ехавшим в беспилотном режиме с находившимся в салоне инженером Uber.

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Это в принципе заурядное происшествие, в котором, как говорят в полиции, оказалась виновна сама женщина, привлекло к себе большое внимание общественности и СМИ, предприятие Uber Technologies прервало тестирование всех своих беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Однако подобные инциденты всегда сопровождали технический прогресс за последние два столетия. Появление новых механизмов, разработка новых принципов передвижения приводили к появлению новых видов транспорта, которые меняли облик городов и образ жизни людей.

И, как следствие, появлялись первые жертвы того или иного изобретения.

Паровоз

Считается, что первая в мире железнодорожная катастрофа произошла 31 июля 1815 года в Англии, близ деревни Филадельфия в графстве Дарем. В тот день изобретатель Уильям Брантон устроил публичную демонстрацию своего паровоза который на прошлых испытаниях продемонстрировал скорость всего 4 км/ч. Тот паровоз был вовсе не похож на машины, впоследствии строившиеся в массовом порядке.

Его приводили в движение не ведущие колеса, а шагающие механические ноги.

Wikimedia Commons

22 мая 1813 года инженер запатентовал изобретение, назвав его «Механический путешественник». Недовольный такой медлительностью, инженер решил поднять скорость, прибавив давление пара в котле.

Испытания проводились при большом стечении народа, в результате сделанный из чугуна паровой котел взорвался, разворотив паровоз. В результате обломками убило 16 (по другим источникам 13) находившихся рядом человек – это была первая в истории железнодорожная катастрофа. Впрочем, в некоторых источниках ее не считают первой, так как произошла она не на магистрали.

Wikimedia Commons Уильям Хаскинсон

Поэтому первым человеком, убитым поездом, многие считают англичанина Уильяма Хаскинсона. 15 сентября 1830 при открытии железной дороги Ливерпуль-Манчестер Хаскинсон остановился на рельсах, и попал под приближающийся паровоз Стефенсона, в результате ему раздробило ноги, и он скончался через 4 часа.

Автомобиль

Первое автомобильное ДТП со смертельным исходом произошло в Лондоне 17 августа 1896 года. Его жертвой стала мать двоих детей Бриджит Дрисколл. Водитель Артур Эдселл, служащий автомобильной компании, демонстрировал публике новую машину, и вдвое превысил скорость, вероятно, чтобы произвести впечатление на девушку, которую решил прокатить.

Wikimedia Commons Бриджит Дрисколл

Во время движения он с ней оживленно беседовал, когда на дорогу вышла миссис Дрискол, не обратив внимание на ограждение и вывески, говорившие о движении транспортных средств с мотором. Свидетели рассказали, что, увидев несущуюся на нее повозку, женщина хотела защититься от нее зонтиком, но погибла. Суд присяжных назвал случившееся случайной смертью, и не стал заводить уголовное дело. На разбирательстве коронер заявил:

«Такое никогда больше не должно случиться».

Самолет

Иллюстрация из книги «Братья Райт. Люди, которые научили мир летать» автора Д. Маккаллоу

Первой жертвой авиакатастрофы был американский лейтенант Томас Селфридж, погибший 17 сентября 1908 года. К тому времени изобретатели самолета братья Райт решили разделиться, Уилбер отправился в Европу, а Орвилл – в США, в Форт Мер, Вирджиния.

Там Орвилл с 3 сентября 1908 года показывал американским военным свое детище. 17 сентября его пассажиром стал лейтенант Томас Селфридж, выполнявший роль наблюдателя. Через несколько минут после взлета на высоте тридцати метров у самолета раскололся пропеллер. При падении Селфридж погиб, Райт получил переломы ребер и ноги.

Мотоцикл

Wikimedia Commons Сильвестр Роупер

Первой жертвой мотоцикла, вероятно, можно считать американского изобретателя Сильвестра Роупера. Еще в 1863 году он изобрел свою паровую повозку, ставшую прототипом первого автомобиля. А в 1967 году он поставил паровой двигатель на велосипед, что стало прообразом первых мотоциклов.

1 июня 1896 года Роупер решил покататься на последней своей модели парового мотоцикла в Кембридже, штат Массачусетс. Он сделал несколько кругов, успел посоревноваться с местными велосипедистами, обогнав их всех. В том заезде он набрал скорость 64 километра в час, однако, по воспоминаниям свидетелей, в какой-то момент его мотоцикл зашатался и упал. Роупер сильно ударился головой и в результате аварии погиб.