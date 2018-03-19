«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»

Американское аэрокосмическое агентство NASA спустя 2,5 года опубликовало результаты собственного расследования первой аварии ракеты Falcon 9 американской корпорации SpaceX. Авария при запуске 28 июня 2015 года стала серьезным испытанием и ударом по компании,

которая только вышла на стабильные запуски ракеты Falcon 9 и начала получать государственные контракты.

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В тот день с мыса Канаверал был запланирован запуск грузового космического корабля Dragon SpaceX по программе NASA. Предполагалось, что грузовик доставит на Международную космическую станцию порядка двух тонн полезной нагрузки — пищу, оборудование и материалы, необходимые для проведения научных экспериментов. На обратном пути корабль должен был вернуть на Землю результаты ряда научных экспериментов и другие грузы. Как обычно, NASA показывало запуск в прямом эфире, так что наблюдать за ним могли миллионы людей по всему миру.

Однако спустя две минуты девятнадцать секунд после старта ракета взорвалась.

Это произошло в тот момент, когда ракета достигла сверхзвуковой скорости. «С аппаратом во время взлета произошла аномалия. Команда проводит расследование. Скоро появятся подробности», — говорится в официальном твиттере компании SpaceX.

По иронии судьбы Dragon вез и узел для стыковки с МКС экипажей будущих коммерческих запусков. Эта авария нанесла серьезный репутационный ущерб по молодой компании Илона Маска, который рассчитывал получить весомую долю мирового рынка коммерческих пусков и американские правительственные госконтракты.

Позднее эксперты подсчитали, что авария и вызванные этим задержки следующих запусков привели в 2015 году к убытку в $260 млн.

Из-за случившейся аварии компания из запланированных 12 запусков смогла осуществить в тот год лишь шесть. Несмотря на то, что SpaceX уже давно усовершенствовала ракеты и имеет устойчивую статистику пусков, точка в той аварии, по-видимому будет поставлена лишь теперь.

В недавно опубликованном отчете NASA говорится, что причиной аварии стал не производственный брак, а ошибка в конструкции, которая вызвала цепочку событий, которые привели к разрушению ракеты.

Параллельно собственному разбирательству компании SpaceX, в NASA по требованию начальника пилотируемой программы Билла Герштенмайера было начато независимое расследование аварии.

Как говорится в отчете, расследование было трудным в связи с тем, что данные телеметрии не показали никаких предпосылок к аварии, которая произошла почти мгновенно. «В действительности, аномальное событие произошло на протяжении периода времени в 800-900 миллисекунд, — говорится в отчете NASA. — Другими словами, ракета стала разрушаться в мгновение ока».

Как и в SpaceX, в NASA связали аварию со баллоном высокого давления (Сomposite overwrapped pressure vessels — COPV), в которых хранится гелий для поддержания давления внутри топливного бака. Этот бак находится внутри кислородного бака второй ступени.

По мнению расследователей, бак высокого давления оторвался со своего крепления,

всплыл благодаря своей плавучести и ударил в верхнюю часть кислородного бака с «огромной силой», проломив его.

Впрочем обе комиссии пришли к различным выводам относительно непосредственной причины отрыва гелиевого бака. В SpaceX спустя несколько недель после аварии заявили, что державшая бак распорка лопнула из-за «дефекта». Расследование же NASA пришло к выводу, что державший бак шток мог быть поврежденным при изготовлении, или же неправильно установлен.

Nasa.gov

Кроме того, в NASA указали на конструкционную ошибку, допущенную при изготовлении гелиевого бака. Выяснилось, что злополучный шток не был изготовлен из особой марки нержавеющей стали, которая используется в аэрокосмической промышленности и имеет четырехкратный запас прочности.

«Эта ошибка конструкции напрямую связана с аварией при запуске и является вероятной причиной», — говорится в отчете.

В документе также содержится рекомендация SpaceX внимательнее относиться к использованию серийных промышленных деталей и к рекомендациям их производителей. В компании уже отреагировали на отчет, напомнив, что до возобновления полетов были приняты необходимые меры безопасности.