Галька и рисование: как спастись от плоскостопия

Стопа человека — сложный по строению орган, предназначенный для опоры и амортизации при ходьбе. Принято выделять два свода стопы — продольный и поперечный. Продольный свод выражен намного больше поперечного и выполняет роль пружины, смягчая толчки при ходьбе и беге.

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Наиболее частый вид деформации стопы — плоскостопие. Оно выражается в уплощении одного или всех сводов стопы. В зависимости от того, какой свод стопы изменен, плоскостопие бывает продольным, поперечным или продольно-поперечным.

Основная опасность плоскостопия — нарушение функции амортизации. Интенсивные вибрации тела во время бега или ходьбы не гасятся стопой, а передаются на тазобедренные суставы и позвоночник. Изменения в костной системе со временем сказываются на состоянии организма в целом. Они становятся причиной сколиоза, артроза, ноющей боли в ногах и быстрой утомляемости.

Всего от плоскостопия страдает до трети населения Земли.

«Около 30% людей имеют плоскостопие, — отмечает ортопед Виктор Приск. — Симптомы проявляются у каждого десятого».

Исследование 2017 года, проведенное в Испании, подтверждает эти данные: среди 835 осмотренных добровольцев плоскостопие наблюдалось у 27%. Преимущественно это были пожилые люди с избыточной массой тела.

У всех маленьких детей есть плоскостопие в той или иной степени. Оно связано не с отклонениями, а с тем, что нога ребенка еще растет и формируется. Поэтому до пяти-шести лет диагноз этот диагноз не ставится.

Врожденное плоскостопие встречается редко и составляет лишь около 3% случаев. Практически всегда болезнь приобретается на протяжении жизни.

Иногда плоскостопие возникает вследствие травм и заболеваний, но в более чем 80% случаев обусловлено иными причинами — увеличением массы тела, связанной с профессией, перегрузкой стоп (длительное нахождение в стоячем положении во время работы способствует развитию заболевания), ношением неподходящей обуви (узкой, неудобной, на высоком каблуке), ослаблением мышц, вызванным старением организма.

Другие сопутствующие факторы риска развития плоскостопия — гипертония и диабет.

Также плоскостопие нередко возникает во время беременности из-за повышенной растяжимости связок и мышц женщины.

Диагноз ставится преимущественно на основании результатов рентгенографии. Также для предварительной диагностики может использоваться подоскоп — устройство для визуальной оценки состояния стоп. Наиболее эффективны цифровые подоскопы, оценивающие множество геометрических параметров.

В зависимости от состояния стопы выделяют три степени плоскостопия. При плоскостопии первой степени высота свода стопы составляет до 35 мм, деформаций стопы не наблюдается. При второй степени плоскостопия могут появляться признаки деформирующего артроза. При третьей они присутствуют практически всегда, а высота свода стопы не превышает 17 мм.

Когда стопа неспособна пружинить и нормально распределять нагрузку при ходьбе и беге, она ложится на другие суставы: коленные, тазобедренные. Они болят, у человека меняется походка. Позвоночник тоже страдает. Плоскостопие может привести к серьезным проблемам вплоть до грыжи межпозвоночных дисков.

Плоскостопие даже на ранней стадии чревато болями и тяжестью в ногах, быстрой утомляемостью.

На следующих стадиях присоединяются отеки, уменьшается пластичность походки, постепенно сглаживаются своды стопы. Далее в процесс вовлекаются коленные суставы, а потом и вся нога, позвоночник. Присоединяются симптомы варикозного расширения вен нижних конечностей: отеки, боли, чувство жжения, тяжести, зуд, визуально выступающие, синие вены, а также боли в спине, особенно в поясничном отделе. Стопа заметно деформируется, большой палец значительно отклоняется наружу.

Полностью обратимы изменения лишь в самом начале заболевания или в детстве, когда стопа еще не до конца сформирована. Обычно для этого используются специальные упражнения для стоп — в частности, перекатывание предметов или рисование ногами. В более запущенных случаях, впрочем, все равно можно улучшить самочувствие больного и не дать заболеванию развиться дальше. В ход помимо упражнений идут лекарства, которые снимают боль и напряжение, курсы массажа, специальная обувь и стельки.

В тяжелых случаях течения болезни, при серьезных деформациях пальцев, сильных болях пациентам показано хирургическое лечение плоскостопия.

Профилактика плоскостопия проста — достаточно не перегружать ноги (не набирать слишком большой вес, заниматься спортом в специальной обуви, отказаться от регулярного ношения обуви на высоком каблуке), регулярно ходить босиком по песку, траве, гальке (в условиях города для этого можно использовать специальные коврики) и, по возможности, делать массаж стоп и выполнять упражнения, направленные на укрепление мышц стопы.