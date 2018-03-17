Почему автомобиль — это геморрой

— Петр Владимирович, как обстоят дела с заболеваниями кишечника в целом? Можно ли сказать, что рак, геморрой и другие заболевания помолодели или участились?

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— Если говорить об относительных цифрах, процентном отношении, то нельзя сказать, что в этих заболеваниях происходит какой-то коренной сдвиг в сторону помолодения. Как и прежде, именно возрастные группы населения в большей степени подвержены заболеваемости как раком, так и геморроем. Тем не менее, с ростом населения мы можем отмечать, что число молодых больных в наших клиниках увеличивается. Это связано с определенными факторами, появившимися в последние 30-40 лет. Мы коренным образом стали менять свой образ жизни. Сегодня почти каждый из нас пользуется автомобилем, а автомобиль — это, с одной стороны, средство нашего обездвиживания, а с другой — фактор риска появления геморроя. И не потому, что это сидячий образ жизни, а потому, что в автомобиле мы не столько двигаемся по дороге, сколько стоим в пробках.

Во время движения в пробке мы постоянно нажимаем на педаль газа и на педаль тормоза. При этом у нас меняется внутрибрюшное давление. Это ведет к перераспределению крови в нижней части нашего тела, что является фактором риска геморроидальной болезни. Поэтому сегодня 19-20-летние люди, приходящие к нам с последней стадией геморроя, которая требует хирургического лечения, это уже не редкость.

— Есть ли какие-то болезни кишечника, которые сложно заметить? Как вовремя обратить внимание на такие болезни? При обнаружении крови в кале, конечно, уже надо бежать к врачу, но какие есть менее очевидные симптомы?

— Наиболее серьезным и представляющим угрозу для нашей жизни заболеванием является злокачественное образование толстой кишки. Проблема заключается в том, что на своих ранних стадиях оно практически незаметно для человека. Например, кровь в кале появляется при многих других заболеваниях и является наиболее частым симптомом геморроя. История нашей клиники полна наблюдений того, как длительное время человек с кровью в стуле лечился от геморроидальной болезни и не были предприняты соответствующие диагностические шаги для того, чтобы определить заболевание, которое привело его либо к нам на операционный стол, либо к гибели. Если мы сейчас выйдем в отделение и спросим у людей, которые лежат у нас со злокачественными образованиями толстой кишки, какова история их заболевания, то как минимум треть из них, а то и половина, скажут, что они длительно наблюдались у врачей по месту жительства полгода-год. Многие приходят уже на очень запущенных стадиях заболевания.

— Есть ли смысл в профилактике дивертикулеза? Или это неизбежный спутник старения? Его ведь часто обнаруживают случайно, и беспокойств у пациентов он обычно не вызывает.

— Профилактики дивертикулеза на сегодняшний день нет. Дивертикулез относится к разряду тех заболеваний, которые формируются в процессе жизни человека и связаны с обменом коллагена в организме. Нарушение этого обмена сопровождается слабостью кишечной стенки в определенных областях, там, где на поверхность кишечной стенки выходят сосуды, и по ходу этих сосудов начинают образовываться мешковидные выпячивания, похожие на грыжи. То есть, можно сказать, что дивертикулез — это грыжа стенки кишки. И мы никак не можем изменить это положение вещей. Интересно, что дивертикулез сегодня действительно молодеет. И это связано, очевидно, с нашим обездвиживанием, с нашим характером питания. К счастью, дивертикулез хотя и относится к распространенным заболеваниям, но не все из нас болеют дивертикулярной болезнью (воспалением дивертикулов — «Газета.Ru»). Многие из нас так и умирают, не зная, что у него есть изменения в кишечной стенке. Вмешательство врача требуется только тогда, когда наступает острое воспаление в области дивертикула.

— Фастфуд, газировка, чипсы — как такое питание сказывается на состоянии кишечника?

— Это избитая тема. Именно от того, что мы едим, мы и имеем такие проблемы со здоровьем. Регулярное употребление фастфуда, чипсов, сладких газированных напитков ведет нас к проблемам. Мне кажется, этот образ жизни сегодня навязывается — с телеэкранов, билбордов, предприятий общественного питания. Я бы расширил ряд вредных продуктов.

Сегодня показано, что употребление термически обработанного белка, особенно белка, содержащегося в красном мясе — говядине, свинине, баранине — в конечном итоге ведет к риску развития рака.

При термической обработке, особенно при копчении, происходят особые виды трансформаций этих белков, которые в конечном итоге ведут к повышенному риску развития рака. Не только рака толстой кишки, целого ряда заболеваний. Кроме этого, ярко выраженным фактором риска развития злокачественных новообразований любой локализации, в частности толстой кишки, является пристрастие к курению и к крепким алкогольным напиткам. Но сегодня мир заговорил о том, что не только крепкие алкогольные напитки, но еще и вина, пиво в особенности, могут повышать риски. Если вы регулярно в больших объемах употребляете эти напитки, то вы находитесь в группе риска развития рака толстой кишки. Ну и диета с высоким содержанием углеводов тоже является фактором риска развития рака толстой кишки. Поэтому, занимаясь упражнениями (слабая физическая активность — тоже фактор риска), контролируя свой вес, контролируя то, чем вы питаетесь, вы, соответственно, снижаете риски. Если вы находитесь в противоположном лагере, то вы рискуете потерять все.

— Существует ли дисбактериоз и стоит ли его лечить?

— Ученые подсчитали, что число микробов, живущих в организме, в частности в кишечнике, где их наибольшее количество, превышает число клеток человека. И очень часто я в этом смысле задаю себе вопрос: они для нас или мы для них существуем? Сегодня уже существуют данные, что даже наше поведение определяется этими микробами. В частности, найдена связь между болезнью Альцгеймера и определенными состояниями микробиоты в кишечнике, склонность к ожирению, пищевое поведение определяется микробами. Наши микробы управляют нашими желаниями.

Поэтому здесь очень тонкий вопрос, что для каждого человека является биозом, а что дисбиозом. Поэтому и нет такого диагноза. Но к микробиоте надо относиться с огромным вниманием, так что любые срывы пищеварения — это сигнал к тому, чтоб побыстрее их нормализовать правильным поведением, пищевым в том числе.

Это значит, что вам нужно пройти определенный реабилитационный цикл, для того чтоб восстановить нормальное состояние. Некоторым это не удается, и часть людей переходит в состояние хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые требуют уже вмешательства специалистов.

— В аптеках продается множество безрецептурных препаратов для восстановления микрофлоры. Есть ли смысл в их приеме, могут ли они быть опасны?

— Если вы имеете в виду бактериальные препараты, то для того, чтобы улучшить ваше самочувствие, они полезны, потому что помогают при нарушениях переломить численное соотношение, условно говоря, «хороших» микробов к плохим микробам, которые в условиях болезни начинают преобладать у человека. Но парадокс заключается в том, что микробы, хоть и полезные, будучи привнесены извне, не остаются в просвете кишечника и, закончив свой жизненный цикл (он у них недолговечен), уходят от нас. Но именно их помощь, как иностранных наемников во время битвы, очень важна, чтобы побыстрее восстановить численность своих собственных «помощников», своих собственных «хороших» микробов.