«Сотрудничество не ведется»: в МГУ открестились от гомеопатов

В Московском государственном университете имени Ломоносова заявили, что не сотрудничают с крупным отечественным производителем гомеопатических средств, недавно получившим «Антипремию» от Министерства образования и науки.

Реклама

6 февраля в Минобрнауки состоялась торжественная церемония, на которой были оглашены итоги IV Всероссийской премии «За верность науке», целью которой провозглашено выявление и поддержка проектов, направленных на популяризацию научных достижений.

Среди 11 номинаций, которыми были отмечены лучшие телепрограммы, научные издания и популяризаторские проекты, посвященные науке, была и антипремия, присуждаемая за «самый вредный лженаучный проект (за насаждение мифов, заблуждений и суеверий). На нее номинируются СМИ и другие организации, особенно активно «распространявшие на широкую аудиторию лженаучную и антинаучную информацию в течение 2017 года».

Победитель в этой номинации был объявлен под конец церемонии вице-президентом РАН академиком Алексеем Хохловым,

лауреатом стал крупный российский производитель гомеопатических средств НПФ «Материа Медика Холдинг», владельцем которой является член-корреспондент РАН Олег Эпштейн.

Компания производит такие препараты, как «Анаферон», «Эргоферон», «Ренгалин», «Тенотер» и «Импазу».

Спустя два дня эта компания распространила заявление, в котором допустила возможность обращения в суд по поводу присуждения антипремии, правда к кому - производитель не пояснил.

«В Реестре клинических исследований лекарственных препаратов Министерства здравоохранения РФ зарегистрировано 34 рандомизированных клинических исследования по препаратам ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ». По результатам 20 завершенных исследований подтверждена эффективность и безопасность производимых организацией препаратов, 13 исследований проводятся в настоящий момент…» — утверждала компания в доказательство действенности своих продуктов.

«Утверждается, что завершены 20 исследований. Действительно, они описаны как завершенные в государственном реестре лекарственных средств. 19 из них под теми же названиями зарегистрированы на американском сайте ClinicalTrials.gov. Но там только 4 из 19 признаны завершенными и только для одного их них представлены результаты на сайте. То, что для 3-х завершенных исследований результаты не представлены, по-видимому, объясняется так:

эти результаты не удовлетворили экспертов, они не прошли надлежащий контроль качества. Ну, или авторы захотели скрыть результаты от американского регулятора», --

прокомментировал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член Комиссии по борьбе со лженаукой, автор критической статьи «Анаферон как скрытая гомеопатия».

В том же февральском документе организация заявила о сотрудничестве с ведущими российскими научными и «научноисследовательскими» учреждениями и институтами, в том числе --

с МГУ имени М.В.Ломоносова, конкретно — физическим, химическим и биологическим факультетами.

«Газета.Ru» попыталась подтвердить эту информацию, и в пресс-службе МГУ заявили, что университет не ведет сотрудничество с компанией. «На сегодняшний день между факультетом и компанией «Материя Медика» официальное сотрудничество не ведется», — сообщили в пресс-службе физического факультета МГУ.

«Биофак, как подразделение Московского университета, не сотрудничает с названной компанией. Сотрудники факультета вне исполнения ими должностных обязанностей вправе взаимодействовать с кем им представляется нужным. Компания «Материа Медика» в прошлом году обсуждала возможность выступить спонсором «Дня биолога», но к соглашению стороны не пришли, главным образом из-за неоднозначной репутации этой компании среди профессиональных биологов», — заявили на Биологическом факультете. На химфаке МГУ также заявили, что не сотрудничают с компанией.

Новость об этом не смутила гомеопатов, в ответе на запрос «Газеты.Ru» в компании настояли на сотрудничестве с университетом, добавив к перечисленным подразделениям МГУ Факультет фундаментальной медицины и даже Международный учебно-научный лазерный центр МГУ.

В мае 2017 году огласку получил скандал, связанный с приглашением представителей этой компании на традиционный праздник Биологического факультета МГУ – День биолога. Тогда в социальных сетях новость о приглашении гомеопатов на факультет вызвала множество гневных комментариев, через полтора дня устроители праздника отказались от приглашения адептов гомеопатии: «Ваши комментарии пробудили дух справедливости в команде, мы проверили информацию и пришли к коллективному решению, которое также поддержала администрация,

что выступление компании с такой репутацией на биологическом факультете недопустимо. Мы против гомеопатии и за коллективное стремление делать мир лучше».

Имя владельца компании Олега Эпштейна, автора гомеопатических патентов и монографий, стало часто упоминаться в СМИ с конца 2016 года, после того, как он был избран членом-корреспондентом РАН по отделению физиологии. Этот эпизод стал поводом для критики РАН наряду с избранием в нее близких родственников известных ученых.

В феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой РАН издала знаменитый меморандум, в котором гомеопатия была названа опасной практикой.

Его составили специалисты в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины, психотерапии, психологии, физики, химии. «Гомеопатия основывается на теоретических положениях, не соответствующих либо прямо противоречащих фундаментальным научным принципам и закономерностям физики, химии, биологии и медицины. Опасность гомеопатии заключается в том, что ее сторонники нередко пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорилось в меморандуме.

«Увы, прием «у нас есть исследования» с замалчиванием конкретных результатов этих исследований, стал очень распространенным при маркетинге лекарств-пустышек... Этот вывод не мешает компании преподносить свой препарат как эффективный и «имеющий исследования» и продавать его. Общее у анаферона, эргоферона и оциллококцинума (компания «Буарон») – отсутствие действующего вещества, — пояснил Панчин.— По составу это просто очень дорогой сахар. Расчет на то, что простуда, как правило, проходит сама. Без всякого лечения. И доверчивые покупатели препаратов легко связывают закономерное улучшение своего самочувствия с препаратом-пустышкой».