«Сталин умер. Как мы дальше будем жить?»

За несколько дней до смерти Иосиф Сталин пригласил Хрущева, Маленкова, Берию и Булганина поужинать на ближней даче. Ужин затянулся почти до утра, Сталин пребывал в очень хорошем расположении духа. На следующий день Хрущев, как он отметил в мемуарах, тоже ждал приглашения. «Я ожидал, что, поскольку завтра выходной день, Сталин обязательно нас вызовет, поэтому целый день не обедал, думал, может быть, он позовет пораньше? Потом все же поел. Нет и нет звонка! Я не верил, что выходной день может быть пожертвован им в нашу пользу, такого почти никогда не происходило», — писал он.

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После этого Хрущеву позвонил Маленков и сообщил: ему звонили чекисты с дачи Сталина, сообщили, что что-то произошло. Хрущев, Маленков, Берия и Булганин быстро добрались до дачи и отправились к дежурным.

«Послали мы на разведку Матрену Петровну, подавальщицу... Чекисты сказали нам, что они уже посылали ее посмотреть, что там такое. Она сказала, что товарищ Сталин лежит на полу, спит, а под ним подмочено. Чекисты подняли его, положили на кушетку в малой столовой... Когда нам сказали, что произошел такой случай и теперь он как будто спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться у него и фиксировать свое присутствие, раз он находится в столь неблаговидном положении. Мы разъехались по домам», — вспоминал Хрущев.

Однако вскоре снова раздался звонок от Маленкова:

«Опять звонили ребята от товарища Сталина. Говорят, что все-таки что-то с ним не так. Хотя Матрена Петровна и сказала, что он спокойно спит, но это необычный сон. Надо еще раз съездить».

Тогда было решено обзвонить других членов Бюро и вызвать врачей.

Кардиолог, профессор Павел Лукомский, осмотрел Сталина и сообщил, что правая рука у него не действует. Парализована также левая нога, и он не в состоянии говорить, состояние тяжелое. Члены Президиума ЦК установили поочередное круглосуточное дежурство у постели больного.

Врачи делали все возможное, чтобы улучшить дыхание и кровообращение, но положительной динамики не наблюдалось. Поднялось давление, появилась аритмия. Проблески сознания были редкими и слабыми. О болезни Сталина было объявлено 4 марта 1953 года, по радио передавалась информация о его состоянии. Звучали слова об инсульте, потере сознания, параличе, агональном дыхании Чейна--Стокса, характерном для травм головы и повреждений мозга.

В связи с состоянием Сталина был срочно организован Пленум ЦК — предстояло обсудить изменение структуры министерств, центральных госучреждений и персональные назначения. На доложность первого секретаря ЦК была предложена кандидатура Хрущева.

«Когда Хрущев докладывал Пленуму предложения Президиума ЦК о мерах упрощения управления государством и о кандидатах на руководящие государственные посты, создавалось вполне определенное впечатление, что Сталина уже как будто не существует в живых, что он никогда больше не встанет во главе партии и государства, — писал маршал Георгий Жуков. — В конце заседания Пленума был объявлен бюллетень о состоянии здоровья Сталина, из которого было видно, что Сталин доживает последние дни своей жизни, он все еще не приходил в сознание».

Сталин умер вечером 5 марта 1953 года. Врачи делали искусственное дыхание, пытались восстановить сердцебиение. Все оказалось бесполезно — в 21:50 наступила смерть. Берия сразу уехал в Москву, а Хрущев и Маленков вызвали на дачу всех членов Президиума.

«Пока они ехали, Маленков расхаживал по комнате, волновался. Я решил поговорить с ним. «Егор, - говорю, - мне надо с тобой побеседовать». «О чем?» - холодно спросил он. «Сталин умер. Как мы дальше будем жить?» - «А что сейчас говорить? Съедутся все, и будем говорить. Для этого и собираемся», — писал Хрущев.

Результаты вскрытия показали, что у Сталина до этого уже было несколько инсультов, которые привели к сосудистым нарушениям. Кроме того, между последним инсультом и оказанием помощи прошло слишком много времени, что тоже поспособствовало гибели Сталина. Существует множество версий смерти Сталина, включая предположения о заговоре и убийстве.

После смерти мало кто сомневался, что делать с телом — его было необходимо поместить в Мавзолей.

Прощание с вождем прошло 6 марта в Колонном зале Дома Союзов. Забальзамированное тело Сталина, одетое в повседневный мундир, лежало в гробу на высоком постаменте, в обрамлении цветов и красных знамен.

Проститься со Сталиным пришли тысячи людей, как советских граждан так и представителей других стран. В темное время суток на улицах и площадях дежурили грузовые машины с прожекторами. Прощание закончилось только спустя трое суток.

Похороны состоялись 9 марта. К семи утра Красная площадь была оцеплена охраной, к восьми закончилось построение войск, к девяти — построение трудящихся. Траурная процессия прошла от Дома Союзов до Мавзолея, за гробом следовали члены Президиума ЦК КПСС, семья, члены и кандидаты в члены ЦК, депутаты Верховного совета СССР, главы делегаций братских компартий и почетный воинский эскорт.

Не обошлось и без происшествий — в районе Трубной площади образовалась давка, в которой, по разным данным, погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Тело Сталина было помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина, который был переименован в «Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина».

В числе претендентов на лидерство в стране оказались Хрущев, Маленков и Берия. После смерти Сталина Берия занял пост министра внутренних дел СССР и поспособствовал реабилитации фигурантов «дела врачей» (уголовного дела против видных советских врачей, обвинявшихся в убийстве ряда советских лидеров), мингрельского дела (обвиненных в национализме руководящих работников Грузинской ССР), предложил амнистировать более миллиона заключенных. Однако уже 26 июня Берия был арестован по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти. 23 декабря 1953 года в 19:50 он был расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР. Были расстреляны и соратники Берии из органов госбезопасности.

В 1956 году на ХХ съезде КПСС впервые прозвучали слова, за которые раньше можно было жестоко поплатиться — «культ личности», «массовые репрессии», «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов». После этого все чаще стала звучать мысль о том, что Сталину в Мавзолее не место.

Осенью 1961 года было решено убрать тело Сталина из мавзолея и захоронить у Кремлевской стены.

31 октября под предлогом репетиции парада к 7 ноября входы на Красную площадь были перекрыты. Мавзолей и вырытая для Сталина могила были огорожены деревянными щитами. Утром пришедшие на Красную площадь люди обнаружили, что теперь на Мавзолее осталась лишь одна фамилия — Ленин. Власти опасались беспорядков, однако население восприняло новость о перезахоронении Сталина относительно спокойно.