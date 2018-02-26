Курсы валют$ 55.61 (-0.103) 68.49 (-0.1)
Сочинский форум 2018
title=''
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

Роды отнимают годы

Ученые узнали, на сколько лет стареют женщины после родов

Depositphotos
Роды могут быть причиной ускоренного старения женщины, предупреждают ученые. Они выяснили, что у рожавших женщин укорочены теломеры, части хромосом, которые укорачиваются по мере старения. И чем больше у женщины было детей, тем более выражен был эффект.

К геморрою, варикозу, болям в спине, недержанию мочи, послеродовой депрессии и другим последствиям родов прибавилось еще одно — ускоренное старение. Исследователи из Университета Джорджа Мэйсона в США выяснили: у рожавших женщин укорачиваются теломеры, концевые участки хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма. Результаты работы были опубликованы в журнале Human Reproduction.

Реклама

В исследовании приняли участие 1954 женщины, примерно поровну распределенных по возрастным группам: 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет и 40-44 года. 37,6% имели нормальный вес, 27,9% - избыточный, 31,3% страдали от ожирения, 3,3% имели недостаточный вес. Более половины никогда не курили, остальные либо курили на момент исследования, либо бросили. 444 женщины никогда не рожали, у остальных было от одного до пяти детей. 377 женщин были беременны на момент исследования.

По сравнению с нерожавшими женщинами, те, у кого был хотя бы один ребенок, имели теломеры как минимум на 4,2% короче —

это равно примерно 11 годам клеточного старения (т. е. потери клетки способности к делению) или, по оценкам исследователей, трем годам биологического старения.

Короткие теломеры ассоциированы с повышенным риском раковых заболеваний, болезней сердца, слабоумием.

Роды влияли на длину теломер сильнее, чем курение или ожирение, которые ускоряли клеточное старение на 4,6 и 8,8 лет соответственно. Чем больше детей родила женщина, тем, соответственно, сильнее были укорочены ее теломеры. Так, у женщин с пятью детьми они были на 12,7% короче, чем у нерожавших.

«Мы обнаружили, что женщины, у которых было пять или более детей, имели теломеры более короткие, чем те, кто не рожал или родил одного, двух, трех, даже четырех детей», — отмечает эпидемиолог Анна Поллак, автор исследования.

Исследователи отмечают, что укорачивание теломер в связи с родами может быть вызвано множеством факторов. Так, например, значительную роль может играть стресс — ранее было установлено, что он также способствует сокращению длины теломер.

«Мы не призываем не заводить детей», — подчеркивают авторы работы.

Также они избегают говорить о какой-либо причинно-следственной связи между количеством родов и длиной теломер — возможно, женщины с изначально более короткими теломерами просто способны родить меньше детей. Ученые отмечают, что дальнейшие исследования этого феномена должны учитывать изменение длины теломер на протяжении определенного срока.

«Даже обсуждая детей с друзьями, мы отмечаем, что дети нас старят, — говорит Поллак. — И это подтверждается наукой. Мы знаем, что рождение детей связано с повышенным риском развития болезней сердца и диабета. А многие крупные исследования связывают длину теломер с риском развития других серьезных заболеваний или смерти».

Не исключено, что укорочение теломер действительно вызвано стрессом — ранее «Газета.Ru» писала, что новоиспеченные матери проводят в два раза больше времени, чем отцы, в заботах о ребенке и выполнении домашних обязанностей, даже если оба партнера работают. В течение трех месяцев после родов 52 пары вели дневник, где отмечали, в какое время и чем они занимались.

В рабочие дни женщины занимались домом и ребенком лишь немного больше мужчин, но в выходные разница вырастала в два раза.

Также исследования подтверждают и расхожее мнение об ухудшении когнитивных функций во время беременности. Симптомы включают забывчивость, потерю концентрации и сообразительности. Ухудшение памяти при беременности знакомо четырем женщинам из пяти: они отмечают появившуюся рассеянность — не могут вспомнить, куда положили ту или иную вещь или во время какого-либо занятия забывают, что же они делали, чаще теряют нить разговора, им сложнее сконцентрироваться и, чтобы оставаться организованными, им приходится делать заметки. Некоторым бывает сложно даже сосредоточиться на чтении.

Мета-анализ 20 исследований, посвященных этому явлению, показал: у беременных женщин когнитивные функции оказались заметно хуже, чем у небеременных.

Память страдает на протяжении всей беременности, а в третьем триместре подключаются проблемы с исполнительными функциями — способностью планировать действия и избирательно реагировать на внешние стимулы.

Однако, по мнению ученых, изменения укладываются в пределы нормы. «Мы не говорим об ухудшениях, способных серьезно помешать беременным женщинам заниматься их повседневными делами или работать. Речь скорее о том, что они чувствуют себя не так, как обычно», — отмечает исследователи.

Ранее ученым с помощью МРТ удалось выяснить, как с течением беременности уменьшается объем серого вещества будущей матери. Результаты сканирования мозга показали четкое различие между будущими матерями и остальными участниками исследования: у первых наблюдалось сокращение серого вещества в медиальной фронтальной и задней теменной коре, а также в префронтальной и височной. Эти области мозга отвечают за чувство эмпатии, способность к пониманию других и прочие социальные процессы. Изменения сохранялись в течение двух лет после родов.