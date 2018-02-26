Роды отнимают годы

К геморрою, варикозу, болям в спине, недержанию мочи, послеродовой депрессии и другим последствиям родов прибавилось еще одно — ускоренное старение. Исследователи из Университета Джорджа Мэйсона в США выяснили: у рожавших женщин укорачиваются теломеры, концевые участки хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма. Результаты работы были опубликованы в журнале Human Reproduction.

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В исследовании приняли участие 1954 женщины, примерно поровну распределенных по возрастным группам: 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет и 40-44 года. 37,6% имели нормальный вес, 27,9% - избыточный, 31,3% страдали от ожирения, 3,3% имели недостаточный вес. Более половины никогда не курили, остальные либо курили на момент исследования, либо бросили. 444 женщины никогда не рожали, у остальных было от одного до пяти детей. 377 женщин были беременны на момент исследования.

По сравнению с нерожавшими женщинами, те, у кого был хотя бы один ребенок, имели теломеры как минимум на 4,2% короче —

это равно примерно 11 годам клеточного старения (т. е. потери клетки способности к делению) или, по оценкам исследователей, трем годам биологического старения.

Короткие теломеры ассоциированы с повышенным риском раковых заболеваний, болезней сердца, слабоумием.

Роды влияли на длину теломер сильнее, чем курение или ожирение, которые ускоряли клеточное старение на 4,6 и 8,8 лет соответственно. Чем больше детей родила женщина, тем, соответственно, сильнее были укорочены ее теломеры. Так, у женщин с пятью детьми они были на 12,7% короче, чем у нерожавших.

«Мы обнаружили, что женщины, у которых было пять или более детей, имели теломеры более короткие, чем те, кто не рожал или родил одного, двух, трех, даже четырех детей», — отмечает эпидемиолог Анна Поллак, автор исследования.

Исследователи отмечают, что укорачивание теломер в связи с родами может быть вызвано множеством факторов. Так, например, значительную роль может играть стресс — ранее было установлено, что он также способствует сокращению длины теломер.

«Мы не призываем не заводить детей», — подчеркивают авторы работы.

Также они избегают говорить о какой-либо причинно-следственной связи между количеством родов и длиной теломер — возможно, женщины с изначально более короткими теломерами просто способны родить меньше детей. Ученые отмечают, что дальнейшие исследования этого феномена должны учитывать изменение длины теломер на протяжении определенного срока.

«Даже обсуждая детей с друзьями, мы отмечаем, что дети нас старят, — говорит Поллак. — И это подтверждается наукой. Мы знаем, что рождение детей связано с повышенным риском развития болезней сердца и диабета. А многие крупные исследования связывают длину теломер с риском развития других серьезных заболеваний или смерти».

Не исключено, что укорочение теломер действительно вызвано стрессом — ранее «Газета.Ru» писала, что новоиспеченные матери проводят в два раза больше времени, чем отцы, в заботах о ребенке и выполнении домашних обязанностей, даже если оба партнера работают. В течение трех месяцев после родов 52 пары вели дневник, где отмечали, в какое время и чем они занимались.

В рабочие дни женщины занимались домом и ребенком лишь немного больше мужчин, но в выходные разница вырастала в два раза.

Также исследования подтверждают и расхожее мнение об ухудшении когнитивных функций во время беременности. Симптомы включают забывчивость, потерю концентрации и сообразительности. Ухудшение памяти при беременности знакомо четырем женщинам из пяти: они отмечают появившуюся рассеянность — не могут вспомнить, куда положили ту или иную вещь или во время какого-либо занятия забывают, что же они делали, чаще теряют нить разговора, им сложнее сконцентрироваться и, чтобы оставаться организованными, им приходится делать заметки. Некоторым бывает сложно даже сосредоточиться на чтении.

Мета-анализ 20 исследований, посвященных этому явлению, показал: у беременных женщин когнитивные функции оказались заметно хуже, чем у небеременных.

Память страдает на протяжении всей беременности, а в третьем триместре подключаются проблемы с исполнительными функциями — способностью планировать действия и избирательно реагировать на внешние стимулы.

Однако, по мнению ученых, изменения укладываются в пределы нормы. «Мы не говорим об ухудшениях, способных серьезно помешать беременным женщинам заниматься их повседневными делами или работать. Речь скорее о том, что они чувствуют себя не так, как обычно», — отмечает исследователи.

Ранее ученым с помощью МРТ удалось выяснить, как с течением беременности уменьшается объем серого вещества будущей матери. Результаты сканирования мозга показали четкое различие между будущими матерями и остальными участниками исследования: у первых наблюдалось сокращение серого вещества в медиальной фронтальной и задней теменной коре, а также в префронтальной и височной. Эти области мозга отвечают за чувство эмпатии, способность к пониманию других и прочие социальные процессы. Изменения сохранялись в течение двух лет после родов.