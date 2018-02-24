Страшнее «Титаника»: самые смертельные кораблекрушения

Когда речь заходит о кораблекрушениях, первым в голову приходит «Титаник», крушение которого унесло около 1500 жизней. Однако в ХХ веке случались куда более трагичные и масштабные, но менее известные в массовой культуре катастрофы.

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«Донья Пас»: столкнулся с танкером

Одно из крупнейших кораблекрушений произошло в 1987 году. Филиппинский паром «Донья Пас» столкнулся с танкером «Вектор», на борту которого находилось 1050 куб. м. бензина и других нефтепродуктов.

«Я подошел к окну, чтобы посмотреть, что случилось, и увидел, что море охвачено огнем... Пожар распространился быстро, языки пламени были повсюду»,

— рассказывал один из 24 выживших пассажиров Пакито Осабель.

Столкновение произошло ночью, когда большинство пассажиров уже спали. Как позже показало расследование, причиной катастрофы стала халатность команд обоих кораблей. Ни на «Донье Пас», ни на «Векторе» не были установлены навигационные приборы, последний вообще не имел лицензии на морские перевозки и занимался ими нелегально.

Bullit Marquez/AP

Перед столкновением на капитанском мостике «Доньи Пас» находился всего один член команды, остальные ушли пить пиво и смотреть телевизор. По официальным данным, на борту находилось 1553 человека – 1493 пассажира и 60 членов экипажа. Однако реальная цифра оказалась намного выше. К 1999 году занимавшаяся расследованием комиссия огласила окончательные данные: на борту парома находился 4341 пассажир.

Представители Sulpicio Lines, которой принадлежал паром, пообещали выплатить семьям погибших по 20 тыс. филиппинских песо. Компенсацию семьи получили только в марте 2017 года.

«Ориа»: врезался в скалы

Грузовой норвежский пароход «Ориа» был спущен на воду в 1920 году. Когда началась Вторая мировая война, он использовался как конвойный корабль. В июне 1940 года пароход направлялся в Северную Африку. В Касабланке его захватили немцы, а годом позже он попал в руки французов. В 1942 пароход был возвращен Норвегии, но в скором времени владельцы передали его немецкой компании.

Wikimedia

В 1943 году Италия вышла из войны, а немцы сумели захватить освобожденный ее войсками архипелаг Додеканес. Немцы переправляли морем в континентальную Грецию десятки тысяч итальянских военнопленных. Для этого они использовали в том числе и пароход «Ориа». 11 февраля 1944 года он вышел с острова Родос и направился в греческий порт Пирей. На борту находились около 4200 итальянских военнопленных офицеров и солдат, 30 охранников, 60 немецких солдат и 23 члена экипажа.

На следующий день пароход сменил курс из-за шторма, налетел на скалы у острова Патроклос у мыса Сунион в Аттике и затонул. Судам, сумевшим подойти к месту крушения только на следующий день, удалось спасти менее 30 человек. Все остальные погибли.

«Kiangya»: налетел на мину

На борту затонувшего в первые дни декабря 1948 года китайского судна «Kiangya» находилось, по разным данным, до 4,5 тыс. пассажиров при вместимости корабля 1186 пассажиров. Большинство из них были беженцами, спасавшимися от ужасов гражданской войны. Официально на борту находилось 2150 беженцев.

Wikimedia

Недалеко от Шанхая судно, по всей видимости, налетело на мину. Из-за образовавшейся пробоины кораблю быстро пошел ко дну.

Ситуация осложнялась тем, что находившиеся поблизости суда не знали о катастрофе — прийти на помощь погибавшим пассажирам было некому.

Когда, наконец, другие суда подошли к месту крушения, им удалось спасти лишь около 700 человек. Число погибших составило от 2750 до 3920 человек.

«Вильгельм Густлофф»: уничтожен торпедой

Немецкое десятипалубное судно «Вильгельм Густлофф» было спущено на воду в 1937 году. До Второй мировой войны оно использовалось как плавучий дом отдыха, затем — как лазарет во время военных действий германской армии в Польше, как плавучая казарма и как учебное судно.

Wikimedia

В начале 1945 года многие корабли начали вывозить беженцев из Восточной Пруссии, занятой советскими войсками, в регионы Германии. Население паниковало, количество беженцев исчислялось миллионами. «Вильгельм Густлофф» стал принимать беженцев на борт 22 января.

Сначала на корабль можно было попасть только по специальному пропуску, но из-за обилия беженцев брать стали всех подряд, преимущественно — женщин и детей.

Судно отошло от Пруссии 30 января. По современным оценкам на борту должно было находиться 10 582 человека: 918 курсантов младших групп 2-го учебного дивизиона подводных лодок, 173 члена экипажа судна, 373 женщины из состава вспомогательного морского корпуса, 162 тяжелораненых военнослужащих, и 8956 беженцев, в основном стариков, женщин и детей.

Из-за переполнения кораблю шел медленно, вдобавок вопреки всем нормам военной практики он был ярко освещен. Его заметил командир советской подводной лодки С-13 Александр Маринеско. Он выпустил по судну три торпеды, одна из которых попала в машинное отделение. Еще одна угодила в нос судна, а другая — в пустой бассейн, где были размещены женщины флотского вспомогательного батальона.

Часть команды корабля осталась внизу, в заблокированных отсеках. Заниматься спуском шлюпок на воду было практически некому. Некоторые из них все же удалось спустить, пассажиры одной из шлюпок погибли от обрушения зенитной установки.

Спустя час «Вильгельм Густлофф» полностью затонул.

Спастись удалось, по разным оценкам, 1200-1500 пассажирам. Около 10 тыс. погибли. Через две недели, 10 февраля 1945 года, подводная лодка С-13 под командой Маринеско потопила еще один большой немецкий корабль «Генерал Штойбен», в результате чего погибло около 3700 человек.

«Монблан»: взорвался в Галифаксе

Грузовой французский корабль «Монблан» погубил не пассажиров, а тысячи жителей канадского города Галифакс. 25 ноября 1917 года в Нью-Йорке на судно было погружено около 2500 тонн взрывчатки, которую оно должно было доставить в Бордо. Галифакс был промежуточным пунктом на маршруте.

«Монблан» попытался зайти в порт Галифакса утром 6 декабря. В это время из порта выходил норвежский пароход «Имо». Капитаны обоих кораблей не сумели избежать столкновения, и «Имо» протаранил «Монблан». Затем норвежский пароход дал задний ход и ушел, а на «Монблане» вспыхнул пожар — при столкновении разлилась жидкая взрывчатка, которую подожгли искры, возникшие при расцеплении судов.

Национальный архив Новой Шотландии Норвежский пароход «Имо»

Команда «Монблана» по приказу капитана тут же покинула корабль. Брошенное судно отнесло к берегу и оно уперлось в деревянный пирс. Горящий пароход привлек внимание жителей Галифакиса, они стали стягиваться на набережную. Они не знали, что находится на борту корабля.

В 9 утра прогремел взрыв.

Почти 2000 человек погибли на месте. Еще столько же пропали без вести. Около 9000 получили ранения разной степени тяжести, 400 потеряли зрение. Район Ричмонд в северной части города практически полностью был стерт с лица земли. Всего в городе было полностью разрушено 1630 зданий, еще 12 тыс. было сильно повреждено.

Погиб и капитан «Имо». Капитан самого «Монблана» выжил и впоследствии предстал перед судом. По итогам разбирательств его арестовали, но уже через год он был освобожден и вернулся к работе.