Земля или Венера: куда упадет Tesla

Спорткар Tesla с манекеном за рулем, запущенный ракетой Илона Маска Falcon Heavy, вряд ли будет вращаться вокруг Солнца миллиарды лет, как этого хотел американский бизнесмен. Такие выводы следуют из расчетов его траектории, недавно сделанных чешскими и канадскими учеными.

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Статья, автором которой был Ханно Рейн из Университета Торонто, выложена в архив электронных препринтов и принята к публикации в журнале MNRAS. Запуск ракеты состоялся 6 февраля, при этом по расчетам Илона Маска роадстер должен был достичь Главного пояса астероидов.

Однако последовавшие наблюдения астрономов внесли коррективы и стало ясно, что апогелий орбиты будет на 1 астрономическую единицу ближе, чем в расчетах компании Space X и до астероидов машина не долетит. Сегодня ясно, что

Tesla будет двигаться по эллиптической орбите, при удалении от Солнца залетая дальше орбиты Марса, при приближении – залетая внутрь орбиты Земли.

«В нашей работе мы исследовали Tesla на протяжении следующих нескольких миллионов лет», — пояснили своей статье ученые, имеющие большой опыт в моделировании движений планет и астероидов. «У нас есть все необходимые программы, и когда мы увидели запуск, то решили узнать, что случится в дальнейшем», — пояснил Рейн журналу Science.

По их мнению, с точки зрения траектории этот объект сейчас напоминает множество околоземных астероидов, орбиты которых лежат во внутренней части Солнечной системы и потому эти тела иногда пролетают вблизи Земли, Марса или Венеры.

Проведя численное моделирование так называемой задачи N тел, ученые подсчитали, что на протяжении следующего миллиона лет изделие Илона Маска

с вероятностью 2,5% упадет на Венеру, и с вероятностью 6% — на нашу планету.

При этом с течение времени вероятность падения на Землю будет возрастать:

Однако беспокоиться не стоит, даже если углепластиковый автомобиль столкнется с Землей, большая часть его сгорит в верхних слоях атмосферы. В своих вычислениях ученые учли множество факторов, в том числе – действие так называемого эффекта Ярковского, который проявляется в появлении слабого дополнительного импульса за счет теплового излучения нагретой поверхности космических тел, в основном – астероидов. Он возникает при вращении тел,

а машина Маска, как выяснили астрономы, совершает полный оборот примерно за пять минут.

Другим важным выводом этих расчетов стало то, что летающий в космосе роадстер почти не имеет шансов упасть на Солнце и почти невероятным выглядит его столкновение с Марсом, про которое все говорят последние несколько месяцев.

В своих расчетах ученые сделали 240 «прогонов» компьютерной модели, чтобы понять, как будет эволюционировать орбита машины на протяжении 3,5 млн лет. «Мы не знали, что ожидать от расчетов, поскольку другие околоземные объекты, которые мы видим в космосе, — это астероиды, обычно прилетающие к нам извне. В нашем случае все наоборот. Мы знаем, что объект запущен с Земли, и вопрос теперь – куда он теперь денется, — пояснил Рейн. – Есть две возможности – либо он останется внутри орбит планет земной группы, либо вылетит дальше, туда, откуда прилетают астероиды и другие объекты Пояса Койпера».

Ученые попытались выяснить, смогут ли резонансные взаимодействия с Юпитером существенно повлиять на эволюцию спорткара в будущем, и получили отрицательный ответ.

Фоторепортаж: Tesla в космосе стала мемом __is_photorep_included11640913: 1

Напротив, оказалось, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе доминирующее влияние на орбиту будут оказывать именно близкие пролеты мимо Земли. А с течением времени все большее влияние будет оказывать Венера.

Рейн также отмел опасения, что в случае попадания в Марс Tesla может загрязнить планету и заселить ее земными микроорганизмами: «Эта штука будет летать в космосе несколько миллионов лет, пока не ударится во что-нибудь».

По словам автором статьи, Tesla будет сближаться с Землей примерно раз в 30 лет, а в 2091 году она впервые пролетит мимо нашей планеты на расстоянии, меньшем, чем орбита Луны. «Это очень мелкий объект, и я не уверен, что его легко будет наблюдать – думаю, он будет очень слабым, — считает Рейн. – Но следующий момент, когда он пролетит поблизости от Земли, произойдет через 30 лет, и будет интересно, сможем мы его увидеть снова, или нет».