Стартовал по-старому: «Союз» отправили к МКС

Ракета-носитель «Союз 2.1.а» с космическим кораблем «Прогресс МС-08» успешно запущена с космодрома Байконур для доставки партии груза на Международную космическую станцию во вторник в 11:13 мск.

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«Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-08» выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сообщил по прошествии 10 минут после старта диктор трансляции с космодрома.

Корабль «Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке также находится научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры «Икарус», комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Фоторепортаж: Успех со второго раза: "Прогресс МС-08" отправился к МКС __is_photorep_included11647963: 1

Сближение корабля к МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских космонавтов — Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

Изначально старт был намечен на 11 февраля, но был отложен в последний момент перед запуском из-за технических проблем. В тот день все процедуры и команды — «протяжка», «продувка», «дренаж» и другие — были выполнены,

от ракеты отошла кабель-мачта, однако старт в назначенный момент не состоялся.

За прошедшие три дня в Роскосмосе так и не назвали причину переноса запуска, ограничившись лишь формулировкой про «автоматическое выключение двигателей, причины выясняются».

Неофициально сообщалось, что причиной автоматической отмены старта стала неисправность бортового компьютера «Союза 2.1а». По другой версии, проблема крылась в «нестыковке бортовой и наземной частей БЦВС (бортовая центральная вычислительная система)».

Тем не менее, накануне запуска было объявлено, что у ракеты был заменен бортовой компьютер. «Пока имеет место единичный отказ, может, что-то с разъемами было. Проверили — все вроде нормально работает, но тем не менее компьютер меняется, но это стандартная схема, так положено», — пояснили РИА «Новости» источник в Роскосмосе.

Перенос старта вновь не позволил Роскосмосу отработать новационную, так называемую двухвитковую схему сближения с МКС, которую планировалось отработать еще осенью.

«Полет «Прогресса М-08» к МКС пройдет по стандартной двухсуточной схеме, с короткой двухвитковой что-то нам пока не везет», — отметил источник в Госкорпорации.

Двухвитковую схему сближения хотели применить еще на корабле «Прогресс МС-07», который должен был впервые в истории добраться до МКС по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа. Но 12 октября старт корабля был отложен, в итоге грузовик стартовал 14 октября по стандартной схеме.

Для реализации двухвитковой схемы в РКК «Энергия» разработан способ управления, заключающийся в выведении космического корабля на орбиту, не совпадающую с орбитой МКС. «За счет дополнительного изменения наклонения орбиты выведения достигается существенная минимизация затрат топлива на последующее согласование орбит», — говорят специалисты.

Все запущено

В декабре пилотируемый корабль «Союз МС-07» доставил очередную экспедицию на МКС. Тогда на станцию прибыли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Как сообщалось ранее, запуск очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 15 марта на 21 марта. В составе будущего экипажа должны лететь космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, командир «Союз МС-08», астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

В конце 2017 года аварией закончился второй пуск ракеты «Союз» с нового космодрома «Восточный». По результатам работы аварийной комиссий было установлено, что причиной невыхода полезной нагрузки на расчетные орбиты стали ошибки в алгоритмах выведения разгонного блока «Фрегат».

В результате чего были потеряны российский спутник «Метеор-М» и еще 18 аппаратов попутной нагрузки.

В связи со случившимся третий пуск с Восточного был перенесен с января на 1 февраля, и он оказался успешным. В ходе третьего пуска ракета «Союз-2.1а» вывела в космос аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4. Помимо основной нагрузки, в космос традиционно выводилась и попутная нагрузка — в этот раз ею стали девять космических аппаратов иностранного производства.