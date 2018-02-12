Из ботанов — в космос: а чего добился ты?

Запуск в космос автомобиля Tesla с помощью ракеты Falcon Heavy, состоявшийся 6 февраля, продолжает обрастать новыми подробностями. Как сообщают польские СМИ, в подготовке и запуске участвовал герой популярного мема «вечеринка программистов» Томаш Чайка.

«Скоро начинается школа. Приглашаю вас на небольшую вечериночку по этому поводу». — «Ой, Анджей! Давно не видел такой угарной вечеринки!»

Томаш учился в лицее в городе Сталева-Воля, а затем на факультете математики, информатики и механики Варшавского университета, отмечается на сайте Польского ИТ-сообщества.

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Уже в школьные годы Чайка добился значительных успехов — завоевал серебряную, а потом и две золотых медали на Международной олимпиаде по информатике. Во время учебы сначала в Варшавском университете, а затем — в университете Пердью в США Чайка неоднократно побеждал на престижных соревнованиях среди программистов. В 2003 году в составе команды студентов из Варшавского университета под руководством профессора Яна Мадея он победил в Международной студенческой олимпиаде по программированию. В 2003, 2004 и 2008 годах Томаш занимал первое место в соревнованиях по спортивному программированию корпорации TopCoder.

С 2007 года он работал инженером-программистом в штаб-квартире Google, откуда в 2014 году перебрался в SpaceX. Здесь он сосредоточился на создании систем управления и участвовал в разработке ПО, необходимого для запуска .

Томаш Чайка/Facebook

Сообщество поздравило Чайку с его достижениями и выразило надежду, что он не остановится на достигнутом и продолжит развиваться как «лучший посол польской информатики в мире».

Знаменитая фотография, ставшая мемом, была сделана в 1997 году в научном лагере в селе Звардонь во время математической олимпиады. Томаш — единственный на фото юноша без очков — занял в ней второе место. Победителем тогда стал Гжегож Капустка, ныне — доцент Польской академии наук, вместе со своим братом Михалом Капусткой, еще одним участником олимпиады, занимающийся математическими исследованиями.

Участие в таких олимпиадах принимали только самые способные ученики, поясняет доктор Яцек Урыга.

«Они лучшие из лучших. Есть много разных конкурсов, но Математическая олимпиада — самая сложная», — говорит он.

Даже выход в финал олимпиады — уже большое достижение. В лагере учеников готовили к международным соревнованиям, рассказывает Урыга.

Чайка побывал на Математической олимпиаде дважды, оба раза получив «серебро».

Снимок хорошо знаком Анне Фиедор, сотруднице агротуристической фермы «Згода», ранее — дома отдыха «Згода», где и проводилась олимпиада.

«Я знаю это фото, видела его несколько раз. Мальчики сидят за столом с клетчатой скатертью. С тех пор это место сильно изменилось. То были наши первые годы, мы арендовали здание. Теперь это наша собственность», — рассказывает она.

В математические лагеря, вспоминает Фиедор, приезжали группы из 20 человек. Они оставались в доме отдыха на две недели.

«Мы обеспечивали им проживание и питание. После завтрака они шли в зал и решали там задачи. Это занимало 2-3 часа. После обеда на лекциях они разбирали эти задачи. Участники были спокойными, хорошо организованными ребятами», — делится Фиедор.

В свободное время подростков возили на экскурсии, в частности, в горнолыжные центры Польши и Словакии.

Старт сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая по задумке Илона Маска должна была отправить к Марсу его любимый спорткар Tesla Roadster, был запланирован на 21:30 мск с космодрома на мысе Канаверал 6 февраля. Запуск ракеты переносился на протяжении пяти лет и даже в день старта возникли сложности — из-за проблем с погодой запуск отскладывался на протяжении нескольких часов.

Старт ракеты с автомобилем в качестве полезной нагрузки состоялся в 23:45 мск. Ракета вывела в космос спорткар, за рулем которого сидел манекен в скафандре, а в салоне играла знаменитая «Space Oddity» Дэвида Боуи.

В представлении Маска, машина должна была долететь не только до Марса, но и до Главного пояса астероидов. Однако по расчетам астрономов такой сценарий маловероятен.

«Многие почему-то ошибочно думали, что автомобиль должен столкнуться с Марсом... Планировалось, что точка максимального удаления будет лежать внутри пояса астероидов. В реальности оказалось, что орбита не столь сильно вытянута, и дальняя точка почти на одну астрономическую единицу ближе, чем Главный пояс астероидов, где-то между Марсом и Церерой, — пояснил «Газете.Ru» российский астроном Станислав Короткий, администратор сообщества AstroAlert.

Предположительно, достигнув апогелия (точки максимального удаления от Солнца), Tesla начнет движение к Солнцу, в какой-то момент оказавшись у орбиты Марса, и позднее – снова у Земли.

Первое сближение с Марсом ожидается в районе 5 октября 2020 года. С Землей – в марте 2050 года.