Назад в Европу: как Россия перешла на новый календарь

Как и в других христианских странах, с конца Х века на Руси употреблялся юлианский календарь, основанный на наблюдениях за видимым движением Солнца по небосводу. Его ввел в Древнем Риме Гай Юлий Цезарь в 46 году до н. э.

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Календарь разработал александрийский астроном Созиген на основе календаря Древнего Египта. Когда Русь в Х веке приняла христианство, вместе с ним пришел и юлианский календарь. Однако средняя продолжительность года в юлианском календаре составляет 365 суток и 6 часов (т.е. в году 365 дней, и в каждый четвертый год добавляется дополнительный день). В то время как продолжительность астрономического солнечного года равна 365 суткам 5 часам 48 минутам и 46 секундам. То есть юлианский год был длиннее астрономического на 11 минут 14 секунд и, следовательно, отставал от реальной смены лет.

К 1582 году разница между юлианским календарем и реальной сменой лет составила уже 10 суток.

Это привело к реформе календаря, которая была осуществлена в 1582 году особой комиссией, созданной римским папой Григорием XIII. Разница была ликвидирована, когда после 4 октября 1582 года было предписано считать не 5, а сразу 15 октября. По имени папы новый, реформированный календарь стал называться григорианским.

В этом календаре, в отличие от юлианского, завершающий год века, если он не делится на 400, не является високосным. Таким образом, григорианский календарь имеет в каждое четырехсотлетие на 3 високосных года меньше, чем юлианский. Григорианский календарь сохранил название месяцев юлианского календаря, дополнительный день в високосном году — 29 февраля и начало года — 1 января.

Переход стран мира на григорианский календарь был длительным. Сначала реформа прошла в католических странах (Испании, итальянских государствах, Речи Посполитой, чуть позже во Франции и др.), затем в протестантских (в Пруссии в 1610 году, во всех германских государствах к 1700 году, в Дании в 1700 году, в Великобритании в 1752 году, в Швеции в 1753 году). И лишь в ХIХ—ХХ веках григорианский календарь был принят в некоторых азиатских (в Японии в 1873 году, Китае в 1911 году, Турции в 1925 году) и православных (в Болгарии в 1916 году, в Сербии в 1919 году, в Греции в 1924 году) государствах.

В РСФСР переход на григорианский календарь осуществился по декрету Совнаркома РСФСР «О введении в Российской республике западноевропейского календаря» от 6 февраля 1918 года (26 января по старому стилю).

Календарная проблема в России обсуждалась неоднократно. В 1899 году при Астрономическом обществе работала Комиссия по вопросу о реформе календаря в России, в состав которой входили Дмитрий Менделеев и историк Василий Болотов. Комиссия предлагала модернизировать юлианский календарь.

«Принимая во внимание: 1) что в 1830 году ходатайство Императорской Академии наук о введении в России григорианского календаря было отклонено императором Николаем I и 2) что православными государствами и всем православным населением Востока и Запада отвергались попытки представителей католицизма ввести в России григорианский календарь, Комиссия единогласно постановила отклонить все предложения о введении в России григорианского календаря и, не стесняясь выбором реформы, остановиться на той, которая совмещала бы в себе идею истины и возможной точности, как научной, так и исторической, применительно к христианскому летосчислению в России», — гласило постановление Комиссии по вопросу о реформе календаря в России от 1900 года.

Столь длительное использование в России юлианского календаря было обусловлено позицией православной церкви, которая относилась к григорианскому календарю отрицательно.

После того, как в РСФСР церковь оказалась отделена от государства, привязка гражданского календаря к церковному утратила актуальность.

Разница в календарях создавала неудобства при отношениях с Европой, что и послужило причиной принятия декрета «в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени».

Вопрос о реформе был поднят осенью 1917 года. Один из рассматриваемых проектов предлагал постепенный переход от юлианского календаря к григорианскому, каждый год отбрасывая по суткам. Но, так как разница между календарями к тому времени составляла 13 дней, переход занял бы 13 лет. Поэтому Ленин поддержал вариант одномоментного перехода на новый стиль. Церковь переходить на новый стиль отказалась.

«Первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14 февраля, второй день — считать 15-м и т. д.», — гласил первый пункт декрета. В остальных пунктах указывалось, как следует рассчитывать новые сроки исполнения каких-либо обязательств и в какие числа граждане смогут получить зарплату.

Смена дат создала путаницу с празднованием Рождества. До перехода на григорианский календарь в России Рождество отмечалось 25 декабря, теперь же оно переместилось на 7 января. В результате этих изменений, в 1918 году Рождества в России не было вовсе. В 1917 году встречали последнее Рождество, которое пришлось на 25 декабря. А в следующий раз православный праздник отмечался уже 7 января 1919 года.