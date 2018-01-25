От овцы к обезьяне: китайцы клонировали макак

Китайские ученые впервые клонировали обезьян таким же образом, как знаменитую овечку Долли. О своем достижении они рассказали в журнале Cell.

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Макаки-крабоеды Чжунчжун и Хуахуа получили свои имена от китайского слова Zhonghua, обозначающего китайский народ, в знак национальной важности этого события. Возраст малышей на сегодняшний день составляет шесть и восемь недель, они находятся на искусственном вскармливании.

Это не первый случай клонирования обезьян, однако раньше применялся способ, при котором уже оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей, что приводило к рождению нескольких генетически идентичных, как одномодовые близнецы, обезьян.

В 1996 году с помощью переноса генетической информации, взятой из соматической (неполовой) клетки, в яйцеклетку была клонирована овца Долли. Ядерная передача соматических клеток» (somatic cell nuclear transfer — SCNT) подразумевает создание эмбриона из яйцеклетки и дифференцированной (взрослой) соматической (т. е. неполовой) клетки. Из яйцеклетки удаляется собственный генетический материал, и в ее цитоплазму помещается ядро соматической клетки. После этого ученые таким же образом клонировали мышей, свиней, коров, собак и других животных, но поставить эксперимент с приматами никак не удавалось.

Когда в 2003 году в Питтсбургском университете ученые не смогли создать ни одного клона из 716 яйцеклеток, было выдвинуто предположение, что для приматов этот метод вообще не подходит.

Ядра соматических клеток обезьян, в отличие от клеток мышей и коров, оказались устойчивы к SCNT. Исследователям удалось достичь успеха при помощи эпигенетических модуляторов, примененных после переноса ядра — они включали или выключали определенные гены, от которых зависело развитие эмбриона. Как выяснилось, лучше всего для эксперимента подходят фибробласты — клетки соединительной ткани — взятые у зародыша обезьяны. Ученые пробовали использовать и клетки взрослых особей, но клоны прожили всего несколько часов.

«Мы испробовали несколько разных методов, но сработал только один, — рассказывает Сунь. — Мы столкнулись со множеством неудач, прежде чем смогли клонировать обезьяну».

Из 127 яйцеклеток 109 развились в эмбрионы, 79 из них были подсажены 21 суррогатной матери. Забеременели шесть из них. Лишь два детеныша родились живыми.

«SCNT — весьма деликатная процедура, поэтому чем быстрее она будет проведена, тем меньший ущерб будет нанесен яйцеклетке, — отмечают исследователи. — Не каждый может быстро и точно осуществить ее, так что оптимизация переноса ядра в яйцеклетку, вполне вероятно, сильно помогла нам добиться успеха».

Ученые рассчитывают, что линии генетически идентичных обезьян можно будет использовать для лабораторных целей.

«Существует много вопросов касательно биологии приматов, которые можно изучить с помощью этой модели, — поясняет Цян Сунь, ведущий автор исследования. — Мы можем создавать обезьян-клонов с одинаковым геномом, за исключением нескольких генов. Так мы сможем изучать не только, например, генетически обусловленные болезни мозга, но и рак, иммунные заболевания и расстройства метаболизма. Это позволит нам проверить эффективность препаратов для лечения этих заболеваний до их клинического применения».

Исследователи собираются оттачивать использованную технику — она пригодится для работы и в других лабораториях.

Они предполагают, что в ближайшие месяцы могут появиться и другие клоны макак.

Результаты эксперимента оценили ученые из других стран. «Первый отчет о клонировании примата, несомненно, вызовет ряд этических вопросов, критики будут обеспокоены тем, что это может оказаться шагом на пути к клонированию человека, — считает профессор генетики Даррен Гриффин из Кентского университета в Великобритании. — Преимущества подхода, однако, очевидны. Модель примата с заранее известным генетическим фоном может быть очень полезна в исследованиях».

И действительно — теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча уже заявил, что

эксперимент китайских ученых представляет собой угрозу человеческому роду.

«В отличие от возможности клонирования человека, относительно которой церковь выражает твердое и решительное осуждение, в отношении клонирования животных она не высказала ясного и официального осуждения, оставляя тему для авторитетного анализа ученых, — рассказал Сгречча новостному агентству AdnKronos.— Несомненно, переход от овечки Долли к другим животным и теперь уже к обезьянам, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества».

Лаборатория придерживается строгих международных рекомендаций по исследованиям на животных, однако исследователи желают, чтобы в научном сообществе был поднят вопрос — что можно и нельзя делать, когда речь идет о клонировании приматов.