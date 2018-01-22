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«Я свободомыслящий человек, а они жалкие холуи»

110 лет со дня рождения Льва Ландау

Репродукция картины художника М.Штейнера «Академик Лев Ландау» РИА «Новости»
Репродукция картины художника М.Штейнера «Академик Лев Ландау»

110 лет назад родился знаменитый советский физик Лев Ландау. Насколько велик был его вклад в развитие физики, за что он попал в тюрьму, как сложилась его семейная жизнь и что его погубило, вспоминает «Газета.Ru».

Лев Давидович Ландау появился на свет 22 января 1908 года в Баку, его мать была врачом, а отец — инженером-нефтяником. Ландау был очень одаренным ребенком со склонностью к точным наукам. Уже в 14 лет он поступил в Бакинский университет, сразу на два факультета — химический и физико-математический. От химии, впрочем, он вскоре отказался.

Первый свой важный вклад в развитие физики Ландау сделал уже в 19 лет, после окончания физического отделения физико-математического факультета Ленинградского университета.

Он ввел понятие матрицы плотности в качестве метода для полного квантово-механического описания систем, являющихся частью более крупной системы. Это понятие стало основным в квантовой статистике.

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Следующие несколько лет Ландау провел в командировках в другие страны, где он продолжал учиться. Он познакомился с Эйнштейном, Бором, Гейзенбергом и другими физиками, как уже знаменитыми, так и молодыми, но выдающимися.

В 1930-х годах Ландау руководил теоретическим отделом Украинского физико-технического института в Харькове, заведовал кафедрой теоретической физики на физико-механическом факультете Харьковского механико-машиностроительного института (ныне — Харьковский политехнический институт). В этот же период он начал жить с Конкордией (Корой) Дробанцевой, выпускницей химического факультета, с которой состоял в свободных отношениях. Брак между Ландау и Дробанцевой был зарегистрирован только в 1946 году, перед рождением сына.

После смерти Ландау Кора начала работу над мемуарами, посвященными ее жизни с мужем. После выхода книга вызвала скандал в академическом сообществе — ученые были шокированы и возмущены описанными в ней подробностями личной жизни великих умов СССР. В том числе она описывала и многочисленные похождения самого Ландау.

«Коруша, ужас! Я обхамил девушку. Представь себе, очень миловидная девушка.

Фасон платья много обещал и так культурно прижималась, полез за пазуху — и ничего нет. Не то что мало, а просто ноль. Ну я от нее, как от лягушки, удрал, не попрощавшись даже. А сейчас угрызаюсь!»,

— приводила она примеры его рассказов.

Несмотря на любовь к женщинам, помогать им реализовать себя в физике он нужным не считал — так, однажды он отказался брать в аспирантуру студентку своего бывшего ученика физика Алексея Абрикосова.

После увольнения из Харьковсого университета в 1937 году Ландау по приглашению физика Петра Капицы переехал в Москву, став заведующим теорическим отделом Института физических проблем.

В 1938-м Ландау был арестован за антисоветские взгляды — он участвовал в написании листовки, призывавшей свергнуть сталинский режим.

В ней Сталин был назван фашистским диктатором, в «своей бешеной ненависти к настоящему социализму» сравнявшимся с Гитлером и Муссолини.

Из тюрьмы он вышел спустя год благодаря письму в его защиту от Нильса Бора и поручительству Капицы. Тот писал Берии, что «Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вел» и обещал в случае антисоветских высказываний со стороны Ландау сообщить в НКВД. Реабилитирован Ландау был только в 1990 году.

Взгляды, впрочем, у Ландау не поменялись.

«Я – свободомыслящий человек, а они – жалкие холуи. Я прежде всего чувствую свое превосходство»,

— заявлял он позже в отношении других ученых.

«Если бы не пятый пункт, то есть национальность, я не занимался бы спецработой, а только физикой, наукой, от которой я сейчас отстаю. Спецработа, которую я веду, дает мне в руки какую-то силу... Я низведен до уровня «ученого раба», и это все определяет», — сокрушался Ландау насчет необходимости выполнять правительственные задания.

С 1945 по 1953 год Ландау участвовал в советском Атомном проекте и был удостоен за это трех Сталинских премий, ордена Ленина и звания Героя Социалистического Труда. С 1955 года и до конца жизни он преподавал на кафедре квантовой теории и электродинамики физического факультета МГУ.

Идея знаменитого «Курса теоретической физики Ландау и Лифшица» пришла к Ландау еще в 1920-х годах, во время учебы в Ленинградском университете.

Он работал над ним совместно с физиком Матвеем Бронштейном, который был расстрелян в 1938 году. В 1935-1938 годах была опубликована рукопись, посвященная механике, статистике и электродинамике, соавторами которой стали аспиранты Ландау — Леонид Пятигорский и Евгений Лифшиц. «Ландафшиц» — так называли книгу советские и до сих пор называют российские студенты-физики.

Лифшиц писал о Ландау: «Он рассказывал, как был потрясен невероятной красотой общей теории относительности... Он рассказывал также о состоянии экстаза, в которое привело его изучение статей Гейзенберга и Шредингера, ознаменовавших рождение новой квантовой механики. Он говорил, что они дали ему не только наслаждение истинной научной красотой, но и острое ощущение силы человеческого гения, величайшим триумфом которого является то, что человек способен понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. И, конечно же, именно таковы кривизна пространства-времени и принцип неопределенности».

Также в 1935 году вышла книга «Задачи по теоретической физике. Часть I. Механика», написанная в соавторстве с Лифшицем и физиком Львом Розенкевичем. Последующие части задачника так и не вышли из-за расстрела Розенкевича.

В течение следующих почти 30 лет были подготовлены семь томов курса из десяти. После того, как Ландау пострадал в автомобильной аварии, Лифшиц сотрудничал также и с другими физиками.

«На его долю выпала трагическая судьба — умереть дважды,

— писал о Ландау Лифшиц в послесловии второго тома курса. — В первый раз это случилось шесть лет назад, 7 января 1962 г., когда на шоссе, по дороге из Москвы в Дубну, легковая машина столкнулась со встречным грузовиком».

Самосвал снес дверь «Волги», в которой ехал Ландау. После удара физик без сознания выпал на дорогу.

«Да, Дау получил комплекс множественных травм, каждая из которых могла привести к смертельному исходу: перелом семи ребер, которые разорвали легкие; множественные кровоизлияния в мягкие ткани и, как выяснилось значительно позже, — в забрюшинное пространство с отпотеванием в брюшную полость; обширные переломы тазовых костей с отрывом крыла таза, смещение лобковых костей; забрюшинная гематома — вогнутый живот Дау превратился в огромный черный волдырь.

Но медики в те дни говорили, что все эти страшные травмы — просто царапины в сравнении с травмой головы!»,

— писала Кора.

За жизнь ученого боролись не только врачи. Один из зарубежных издателей его трудов, узнав о случившемся, прилетел в Москву с необходимыми медикаментами. Студенты раздобыли аппарат искусственного дыхания и кислородные баллоны. Почти два месяца Ландау пробыл в коме, но все же выжил.

В этом же году Ландау стал лауреатом Нобелевской премии по физике «за пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия».

После аварии Ландау отошел от занятий физикой. В течение следующих лет он относительно восстановил здоровье, но ему было по-прежнему тяжело ходить, мучили боли в животе. В марте 1968 года состояние Ландау ухудшилось. Боли резко усилились, живот вздулся, 25 марта появилась сильная рвота. Ландау был госпитализирован с диагнозом «непроходимость кишечника».

Ночью его прооперировали. На следующий день Ландау чувствовал себя лучше, чем рассчитывали врачи. Но в течение следующих дней его состояние неоднократно то ухудшалось, то вновь улучшалось.

Ландау умер 1 апреля 1968 года из-за тромбоза сосудов брыжейки. За несколько часов до смерти он произнес: «Все же я хорошо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось!».

Благодаря Ландау была создана выдающаяся школа физиков-теоретиков, многие из которых сделали вклад в развитие физики едва ли меньший, чем сам Ландау. Его имя носит несколько десятков физических теорий.