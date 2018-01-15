Мамнезия: беременность бьет по мозгам

Исследователи из университета Дикина в Австралии выяснили — беременность действительно негативно сказывается на когнитивных функциях будущих матерей, в том числе на памяти. Впрочем, заметен этот эффект в основном только самим матерям и их ближайшему окружению. Исследование было опубликовано в журнале Medical Journal of Australia.

По заявлениям ученых, от ухудшения когнитивных функций во время беременности страдают четыре из пяти женщин.

Симптомы включают забывчивость, потерю концентрации и сообразительности.

Реклама

Ухудшение памяти при беременности, «мамнезия», знакомо многим будущим матерям. Они отмечают появившуюся рассеянность — не могут вспомнить, куда положили ту или иную вещь или во время какого-либо занятия забывают, что же они делали.

Также беременные женщины регулярно отмечают, что чаще теряют нить разговора, им сложнее сконцентрироваться и, чтобы оставаться организованными, им приходится делать заметки. Некоторым бывает сложно даже сосредоточиться на чтении.

Исследователи провели мета-анализ 20 исследований, посвященных этому явлению, за последние 10 лет. Также они рассмотрели работы, затрагивающие и другие когнитивные функции. Всего в исследованиях приняли участие 1230 женщин — 709 беременных и 521 не беременных.

В целом, у беременных женщин когнитивные функции оказались заметно хуже, чем у не беременных.

«Общие когнитивные способности, память и исполнительные функции значительно ухудшались на протяжении третьего триместра беременности (по сравнению с не беременными женщинами), — отмечают авторы работы. — Также, долгосрочные исследования выявили ухудшения общих когнитивных функций и памяти во время первых двух триместров».

Иными словами, память страдает на протяжении всей беременности, а в третьем триместре подключаются проблемы с исполнительными функциями — способностью планировать действия и избирательно реагировать на внешние стимулы.

«Беременные женщины часто сообщают, что им становится сложнее заниматься несколькими делами одновременно», — поясняет профессор Линда Бирн, одна из авторов работы.

Результаты согласуются с полученными ранее данными о том, что у беременных женщин сокращается количество серого вещества головного мозга, объем которого напрямую связан с памятью.

«Похоже, причина, по которой у беременных уменьшается объем серого вещества в том, что содержащие его области мозга начинают использоваться для других задач, связанных с воспитанием малыша — создания связи матери и ребенка и социального познания», — считает Бирн.

Для того, чтобы выяснить, как эти изменения влияют на качество жизни беременных женщин, понадобятся дальнейшие исследования, считают ученые. Тем не менее, они отмечают, что даже при ухудшении памяти и когнитивных функций они все равно не падают ниже нормы. Однако поиск более серьезных последствий беременности для мозга может позволить в разработке способов помощи женщин, столкнувшихся с ними.

«Эти небольшие ухудшения во время беременности будут заметны разве что самим беременным и, возможно, их ближайшему окружению. Они будут проявляться как незначительные провалы в памяти — например, беременная может забыть о визите к врачу, — поясняет главный автор исследования Мелисса Хайден. — Но более выраженные последствия, такие, как снижение производительности труда, маловероятны».

Бирн призывает интерпретировать результаты исследования с осторожностью.

«Мы не говорим об ухудшениях, способных серьезно помешать беременным женщинам заниматься их повседневными делами или работать. Речь скорее о том, что они чувствуют себя не так, как обычно», — отмечает она.

Ранее ученым с помощью МРТ удалось выяснить, как с течением беременности уменьшается объем серого вещества будущей матери. Результаты сканирования мозга показали четкое различие между будущими матерями и остальными участниками исследования: у первых наблюдалось сокращение серого вещества в медиальной фронтальной и задней теменной коре, а также в префронтальной и височной. Эти области мозга отвечают за чувство эмпатии, способность к пониманию других и прочие социальные процессы. Изменения сохранялись в течение двух лет после беременности.

«Эти изменения могут отражать, по крайней мере частично, механизм синаптического прунинга, — отмечает психолог Эльзелин Хокзема из Барселонского автономного университета в Испании, — когда слабые синапсы устраняются, формируя более эффективные и специализированные нейронные сети».