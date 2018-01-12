Уроды наступают: трехногая рыба и пауки-каннибалы

Акула-«Чужой»

Fisheries Research Institute Акула-«Чужой» Trigonognathus kabeyai

Ученые из Исследовательского института рыболовства на Тайване в декабре 2017 года выловили у берегов острова пять особей акулы редкого вида Trigonognathus kabeyai, сообщает местное издание Taiwan News. Вид был открыт в Японии в 1986 году, но с тех пор исследователи видели их лишь несколько раз.

Треугольные челюсти акулы выдвигаются вперед как у пришельца из фильма «Чужой». Длинными тонкими зубами она хватает добычу и заглатывает ее целиком. Акула питается в основном костистыми рыбами и способна проглотить рыбу длиной до 40% от собственного тела.

Trigonognathus kabeyai обитают в северо-западной части Тихого океана. Днем они держатся ближе ко дну, ночью поднимаются к поверхности воды. Самой крупной из пойманных акул за все время изучения оказалась самка длиной 54 см и весом 0,76 кг.

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Трехногая рыба

Fisheries Research Institute Трехногая рыба

В декабре 2017 года австралийка Мишель Гарсайд во время рыбалки на побережье Квинсленда выловила странную рыбу, у которой помимо трех плавников имелись еще три «ноги». Женщина поделилась фотографиями необычного улова в соцсетях. Длина рыбы, по словам Гарсайд, составила 30 см.

Комментаторы предположили, что Гарсайд попалась рыба-жаба или таитийская бородавчатая рыба-клоун (удильщик полосатый) из отряда удильщикообразных. Большинство удильщикообразных отличаются необычным внешним видом. Полосатый удильщик обычно имеет пеструю окраску, однако попадаются и темные особи.

Сама Гарсайд склоняется к тому, что это действительно был удильщик.

Женщина обратилась с вопросом о видовой принадлежности рыбы к ихтиологам, но ответа не получила. Необычный улов она отпустила после того, как сфотографировала рыбу.

Самая глубоководная рыба

sci-news.com Морской слизень Pseudoliparis Sire

Осенью 2017 года была открыта самая глубоководная на сегодняшний день рыба — Pseudoliparis swirei из семейства морских слизней. За 2014-2017 годы исследователи выловили со дна Марианской впадины 37 особей.

По размеру рыба чуть больше человеческой ладони и покрыта полупрозрачной кожей без чешуи. Тело рыбы довольно мягкое на ощупь, что является преимуществом для жизни на такой глубине, где давление в 800 раз выше, чем на поверхности.

На вопрос о том, почему вообще эти рыбы живут так глубоко, ученые отвечают — здесь почти нет опасных для них хищников, но при этом полно добычи.

Пауки-каннибалы

makemefeed.com Паук-пеликан

Куратор Смитсоновского Национального музея естественной истории Ханна Вуд с коллегами описали 18 ранее неизвестных видов пауков-пеликанов, живущих на Мадагаскаре. Для этого они изучили множество коллекций, собранных во время прошлых экспедиций на остров и систематизировали данные. Новые виды были описаны в журнале ZooKeys.

Пауки-пеликаны были открыты в XIX веке, когда энтомолог Карл Людвиг Кох обнаружил представителей семейства в ископаемом янтаре. Они долгое время считались вымершими, пока в 1881-м году живые виды не были обнаружены на Мадагаскаре. Их отличительные черты — изогнутая головогрудь и узкий заостренный «клюв», образованный вытянутыми частями.

Пауки-пеликаны примечательны склонностью к каннибализму — ночью они выслеживают других пауков и нападают, пронзая жертву хелицерами.

Их длина и изогнутая форма позволяют пеликану избежать контратаки и оставаться невредимыми, пока добыча не погибнет. Вуд называет современных пауков-пеликанов живыми ископаемыми — за последние 165 млн лет их строение практически не изменилось.

Мшанка-мозг, клонирующая сама себя

Wikimedia Commons Мшанка Pectinatella magnifica

В 2017 году канадские ученые нашли в Парке Стэнли образования, по форме напоминающие мозг. Как оказалось, это колонии Pectinatella magnifica, водных организмов типа мшанок, первичноротых колониальных водных животных. Pectinatella magnifica представляет собой пузырь, формирование которого начинается с единственного беспозвоночного организма.

Он клонирует сам себя, создавая колонию клонов, связанных между собой липким белковым веществом.

В отличие от большинства мшанок, Pectinatella magnifica живут не в океанах, а в пресной воде. Они питаются водорослями, так что их появление может отрицательно сказаться на экосистеме озера. Кроме того, они могут закупорить трубы.

«Они похожи на старое желе — твердые, но студенистые, — говорит Кейтлин Стормонт из Экологического общества Парка Стэнли. — Это очень древние животные, которые никак не поменялись за сотни тысяч лет».

Вопрос о том, откуда взялись колонии мшанок в озере парка, остается открытым.

Кусок бутылки вместо раковины

Wikimedia Commons Рак-отшельник в «раковине» из отбитого бутылочного горлышка

Не всегда животные вызывают интерес людей только своим необычным видом. Так, внимание Авикапорна Чукаева, владельца ресторана на побережье тайского острова Ко Ланта, привлек маленький рак-отшельник, вместо раковины забравшийся в отбитое горлышко бутылки с крышкой.

Стекло весит намного больше, чем раковины, которые обычно используют раки, но членистоногое упрямо тащило кусок стекла на себе, с трудом переставляя ноги.

«Я хочу, чтобы люди увидели это и задумались о том, что они делают с мусором. Если выбрасывать его в море, это вредит рыбам и дикой природе», — сообщил мужчина.

Крокодил с шиной на шее

Wikimedia Commons Крокодил, застрявший в автомобильнй шине (Индонезия)

А в Индонезии представители службы охраны дикой природы ищут крокодила, который уже более года живет с шиной от мотоцикла на шее. Четырехметровый крокодил был замечен в 2016 году в реке, протекающей через город Палу на острове Сулавеси, административный центр провинции Центральный Сулавеси.

Очевидцы сообщают, что шина медленно убивает рептилию, сжимая ее горло и перекрывая доступ к воздуху.

Представители службы предполагают, что кто-то пытался таким образом поймать крокодила, чтобы сделать из него домашнее животное, но не смог. С поимкой крокодила возникли определенные сложности. Во-первых, поиски уже несколько месяцев остаются бесплодными. Во-вторых, власти настроены против использования транквилизаторов — до того, как они подействуют, крокодил может успеть снова оказаться в реке, где его будут поджидать еще более 20 крокодилов.

Для поимки решено установить металлическую ловушку на дне реки, когда уровень воды понизится.