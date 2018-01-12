Уроды наступают: трехногая рыба и пауки-каннибалы

Акула-«Чужой»
Ученые из Исследовательского института рыболовства на Тайване в декабре 2017 года выловили у берегов острова пять особей акулы редкого вида Trigonognathus kabeyai, сообщает местное издание Taiwan News. Вид был открыт в Японии в 1986 году, но с тех пор исследователи видели их лишь несколько раз.
Треугольные челюсти акулы выдвигаются вперед как у пришельца из фильма «Чужой». Длинными тонкими зубами она хватает добычу и заглатывает ее целиком. Акула питается в основном костистыми рыбами и способна проглотить рыбу длиной до 40% от собственного тела.
Trigonognathus kabeyai обитают в северо-западной части Тихого океана. Днем они держатся ближе ко дну, ночью поднимаются к поверхности воды. Самой крупной из пойманных акул за все время изучения оказалась самка длиной 54 см и весом 0,76 кг.
Трехногая рыба
В декабре 2017 года австралийка Мишель Гарсайд во время рыбалки на побережье Квинсленда выловила странную рыбу, у которой помимо трех плавников имелись еще три «ноги». Женщина поделилась фотографиями необычного улова в соцсетях. Длина рыбы, по словам Гарсайд, составила 30 см.
Комментаторы предположили, что Гарсайд попалась рыба-жаба или таитийская бородавчатая рыба-клоун (удильщик полосатый) из отряда удильщикообразных. Большинство удильщикообразных отличаются необычным внешним видом. Полосатый удильщик обычно имеет пеструю окраску, однако попадаются и темные особи.
Сама Гарсайд склоняется к тому, что это действительно был удильщик.
Женщина обратилась с вопросом о видовой принадлежности рыбы к ихтиологам, но ответа не получила. Необычный улов она отпустила после того, как сфотографировала рыбу.
Самая глубоководная рыба
Осенью 2017 года была открыта самая глубоководная на сегодняшний день рыба — Pseudoliparis swirei из семейства морских слизней. За 2014-2017 годы исследователи выловили со дна Марианской впадины 37 особей.
По размеру рыба чуть больше человеческой ладони и покрыта полупрозрачной кожей без чешуи. Тело рыбы довольно мягкое на ощупь, что является преимуществом для жизни на такой глубине, где давление в 800 раз выше, чем на поверхности.
На вопрос о том, почему вообще эти рыбы живут так глубоко, ученые отвечают — здесь почти нет опасных для них хищников, но при этом полно добычи.
Пауки-каннибалы
Куратор Смитсоновского Национального музея естественной истории Ханна Вуд с коллегами описали 18 ранее неизвестных видов пауков-пеликанов, живущих на Мадагаскаре. Для этого они изучили множество коллекций, собранных во время прошлых экспедиций на остров и систематизировали данные. Новые виды были описаны в журнале ZooKeys.
Пауки-пеликаны были открыты в XIX веке, когда энтомолог Карл Людвиг Кох обнаружил представителей семейства в ископаемом янтаре. Они долгое время считались вымершими, пока в 1881-м году живые виды не были обнаружены на Мадагаскаре. Их отличительные черты — изогнутая головогрудь и узкий заостренный «клюв», образованный вытянутыми частями.
Пауки-пеликаны примечательны склонностью к каннибализму — ночью они выслеживают других пауков и нападают, пронзая жертву хелицерами.
Их длина и изогнутая форма позволяют пеликану избежать контратаки и оставаться невредимыми, пока добыча не погибнет. Вуд называет современных пауков-пеликанов живыми ископаемыми — за последние 165 млн лет их строение практически не изменилось.
Мшанка-мозг, клонирующая сама себя
В 2017 году канадские ученые нашли в Парке Стэнли образования, по форме напоминающие мозг. Как оказалось, это колонии Pectinatella magnifica, водных организмов типа мшанок, первичноротых колониальных водных животных. Pectinatella magnifica представляет собой пузырь, формирование которого начинается с единственного беспозвоночного организма.
Он клонирует сам себя, создавая колонию клонов, связанных между собой липким белковым веществом.
В отличие от большинства мшанок, Pectinatella magnifica живут не в океанах, а в пресной воде. Они питаются водорослями, так что их появление может отрицательно сказаться на экосистеме озера. Кроме того, они могут закупорить трубы.
«Они похожи на старое желе — твердые, но студенистые, — говорит Кейтлин Стормонт из Экологического общества Парка Стэнли. — Это очень древние животные, которые никак не поменялись за сотни тысяч лет».
Вопрос о том, откуда взялись колонии мшанок в озере парка, остается открытым.
Кусок бутылки вместо раковины
Не всегда животные вызывают интерес людей только своим необычным видом. Так, внимание Авикапорна Чукаева, владельца ресторана на побережье тайского острова Ко Ланта, привлек маленький рак-отшельник, вместо раковины забравшийся в отбитое горлышко бутылки с крышкой.
Стекло весит намного больше, чем раковины, которые обычно используют раки, но членистоногое упрямо тащило кусок стекла на себе, с трудом переставляя ноги.
«Я хочу, чтобы люди увидели это и задумались о том, что они делают с мусором. Если выбрасывать его в море, это вредит рыбам и дикой природе», — сообщил мужчина.
Крокодил с шиной на шее
А в Индонезии представители службы охраны дикой природы ищут крокодила, который уже более года живет с шиной от мотоцикла на шее. Четырехметровый крокодил был замечен в 2016 году в реке, протекающей через город Палу на острове Сулавеси, административный центр провинции Центральный Сулавеси.
Очевидцы сообщают, что шина медленно убивает рептилию, сжимая ее горло и перекрывая доступ к воздуху.
Представители службы предполагают, что кто-то пытался таким образом поймать крокодила, чтобы сделать из него домашнее животное, но не смог. С поимкой крокодила возникли определенные сложности. Во-первых, поиски уже несколько месяцев остаются бесплодными. Во-вторых, власти настроены против использования транквилизаторов — до того, как они подействуют, крокодил может успеть снова оказаться в реке, где его будут поджидать еще более 20 крокодилов.
Для поимки решено установить металлическую ловушку на дне реки, когда уровень воды понизится.