Холодное будущее: 10 лет без тепла

Председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов назвал суровые зимы, наблюдающиеся на юге России в последние годы, предвестниками десятилетнего цикла похолодания, который начнется с этого года, передает РИА «Новости».

«Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания», — сказал Матишов.

Академик отметил, что, вопреки декларациям о глобальном потеплении, предвестники похолодания уже можно наблюдать в последние несколько лет.

Реклама

Кроме того, по словам Матишова, отмечаются и необычно прохладные весенние месяцы. «В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться», — отметил он.

В целом, по его словам, природные аномалии становятся причиной сокращения уловов рыбы, уменьшения урожая плодов и ягод, препятствуют судоходству.

В 2016 году россиян обеспокоило аномально холодное лето с многочасовыми ливнями. Как объяснила «Газете.Ru» Ольга Золина, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии РАН и профессор Университета Гренобля (Франция), это – следствие изменений климата, происходящих по всему миру.

«Сейчас климат меняется, и происходит — и это очевидный факт — повсеместное увеличение температуры, — рассказала она. — И когда климатическая система выходит из равновесия — а сейчас достоверно установлено, что деятельность человека оказывает на это большое влияние, — все компоненты этой системы начинают вести себя по-другому.

Академик Обухов называл это «нервозностью» климата: вывели из равновесия один компонент, и за ним пошли остальные».

Отличилось дождями и холодом и лето 2017 года. «Нельзя путать погоду и климат, подчеркнула в интервью «Газете.Ru» Золина. — Если бы у нас в течение 30 лет каждый год в июне температура держалась около +6 градусов и выпадал снег, мы могли бы говорить о какой-то глобальной климатической перестройке. Если такое происходит раз в пять или десять лет, то это локальная перестройка циркуляции атмосферы, которая потом вернется в свое привычное течение».

В целом, об изменении климата можно будет говорить лишь после наблюдения изменений каждый год в течение длительного времени. Так, некоторое время назад в Москве были очень теплые зимы, когда на Новый год практически не было снега несколько лет подряд. Затем ситуация вернулась в норму, но в 2017 году снова повторилась.

Одно из возможных последствий глобального потепления — наступление вечной весны или осени с неявными границами сезонов, постоянной облачностью и осадками, отметила Золина.

«В последнее время у нас происходит смещение сезонов — позже наступает весна, лето становится короче, — рассказала она. --

И есть такой нехороший прогноз, что мы можем прийти к климату вечной весны или осени, как вам больше нравится, с дождями и пасмурной погодой, без разделения сезонов».

В октябре 2017 года ученые подсчитали ущерб от наводнений, ураганов и небывалой жары — экстремальных проявлений климата, которых с каждым годом становится больше. Экономические потери в мире от экстремальных погодных явлений в 2016 году исследователи оценили $129 млрд.

Кроме того, исследователи предупредили, что в будущем частота таких событий продолжит расти, и ущерб от засух, ураганов и наводнений с каждым годом будет становиться больше.

Увеличение количества именно экстремальных проявлений погоды – феномен, о котором давно предупреждали климатологи, говоря о «расшатывании» климата.

По подсчетам, приведенным в исследовании, за период с 2010 по 2016 годы частота таких опасных явлений выросла на 46%. Всего на планете в 2016 году было отмечено 797 таких событий.

Помимо финансового ущерба экстремальные проявления изменения климата вредят здоровью населения — они влияют на распространение инфекций, подвергают людей повышенному загрязнению воздуха и уменьшают производительность труда.

Кроме того, изменения климата могут в будущем помешать взлету до трети гражданских самолетов в жаркие дни, считают ученые.

Все дело в воздухе, за счет которого самолет при взлете приобретает подъемную силу. Нагреваясь, воздух расширяется, и его плотность уменьшается. В более разреженном воздухе крылья создают меньшую подъемную силу. Поэтому при определенном стечении обстоятельств, таких как длина взлетной полосы и модель самолета, могут возникнуть условия, при которых заполненные самолеты просто не смогут оторваться от полосы. Их придется попросту разгружать, сливая топливо и снимая багаж или пассажиров, а иначе — отказываться от полета.