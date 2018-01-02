Кофе в постель: как не надо бороться с похмельем

Существует множество «народных» способов предотвратить похмелье или, по крайней мере, облегчить его симптомы. Однако не всякая народная народная мудрость проходит проверку беспристрастным научным экспериментом. «Газета.Ru» предупреждает о вреде чрезмерного употребления алкоголя и развеивает популярные мифы о борьбе с его последствиями.

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Выпить масла перед застольем

Чтобы избежать похмелья, рекомендуется за 30-60 минут до грядущих возлияний выпить пару ложек растительного масла. По словам сторонников метода, оно обволакивает стенки желудка, препятствуя усвоению спиртного. С той же целью иногда предлагается выпить сырое яйцо.

Если во втором случае любители выпить рискуют подцепить сальмонеллез, то первый просто бесполезен.

Дело в том, что в желудке всасывается лишь около 20% алкоголя, всасывание остальной его части происходит в кишечнике. Как показывает один из анализов популярных методов избежать похмелья, любые продукты, содержащие жиры, белки или углеводы лишь незначительно снижают скорость всасывания.

В кровь в конечном итоге попадет то же количество алкоголя, которое употребил человек. Однако замедление опьянения, наоборот, повышает риск «перебрать» вплоть до летального исхода — ведь до появления эффекта от употребления алкоголя пройдет больше времени и, вероятно, за этот период будет выпито несколько дополнительных рюмок.

Не понижать градус

Исследования показывают, что ни количество разновидностей выпитого алкоголя, ни порядок употребления напитков в зависимости от их крепости не оказывают значимого влияния на симптомы похмелья. Тяжесть симптомов в большей степени зависит от скорости употребления напитка — организм здорового взрослого человека без проблем справляется с поступлением 10 г этанола в час. Более высокая доза повышает вероятность похмелья.

Впрочем, употреблять разные напитки все же не рекомендуется по одной простой причине — так сложнее запомнить, сколько и каких напитков выпито, и подсчитать, не пора ли остановиться.

А чем больше алкоголя попадает в организм, тем сильнее человек недооценивает количество выпитого.

Плотно позавтракать

Популярное убеждение гласит, что сытный завтрак с утра после пьянки поможет избавиться от уже проявившихся симптомов похмелья. Так, опрос 2000 британцев показал, что они после излишних возлияний предпочитают начать день с хорошей порции жареной пищи. В 26% случаев для снятия симптомов используются блюда, содержащие яйца.

В употреблении яиц, возможно, есть рациональное зерно — проведенное на крысах исследование показывает, что содержащаяся в яйцах аминокислота цистеин помогает снизить токсические эффекты ацетальдегида, который образуется при окислении этанола. Цистеин поддерживает следующий этап метаболизма, на котором ацетальдегид превращается в сравнительно безвредную уксусную кислоту. При употреблении летальных доз ацетальдегида вместе с цистеином выжили 80% крыс, при дополнительном употреблении тиамина — 100%. В контрольной группе, не получавшей никакой поддержки, выжили лишь 10% крыс.

Однако на людях подобные исследования не проводились, и судить о том, насколько цистеин из яичницы хорошо поможет снять симптомы похмелья, довольно сложно.

Ну а тяжелая, жирная, жареная пища лишь дополнительно нагрузит печень, которая переживает и без того не лучшие времена.

Выпить кофе

Кружка крепкого черного кофе — еще один популярный способ борьбы с похмельем, к тому же широко растиражированный кинематографом. Однако в реальном мире пить кофе наутро после употребления значительных доз алкоголя бесполезно. Алкоголь — это депрессант, вещество, угнетающее центральную нервную систему. Кофе же, напротив, стимулятор. Он приведет нервную систему в «боевую готовность», но никак не поможет от головокружения, тошноты, проблем с памятью.

Кофеин после алкоголя, в частности, никак не повлияет на скорость реакции. В одном из исследований 127 участникам предлагалось опробовать свои силы в симуляторе вождения. Все они перед этим употребляли пиво, часть из них также получили дозу кофеина.

«Алкоголь значительно ухудшал способность к вождению и снижал концентрацию внимания и время реакции. Однако употребление кофеина не оказало никакого значительного влияния на результаты»,

— выяснили авторы работы.

Употреблять кофеин одновременно с алкоголем тем более не стоит — как показывает еще одно исследование, такое сочетание способно вдвое повысить риск получить травму.

Попить водички

Тут все зависит от того, с каким именно симптомом похмелья бороться. Вода не спасет, например, от головной боли, но хотя бы поможет восстановить баланс жидкости в организме и избавит от сухости во рту.

А как тогда?

Впрочем, способы избежать похмелья или хотя бы улучшить самочувствие все же есть. Так, лучше не налегать на игристые вина — пузырьки в них содержат диоксид углерода, который, во-первых, ускоряет всасывание этанола, а во-вторых, снижает уровень кислорода в организме.

Не стоит курить одновременно с употреблением алкоголя (да и вообще). Никотин ослабляет действие алкоголя и одновременно усиливает удовольствие от выпивки, тем самым заставляя пить больше.

Также лучше выбирать прозрачные светлые напитки. Ром или виски, например, содержат больше образовавшихся при производстве токсичных соединений — метанола, ацетона, ацетальдегида и других, — которые усугубляют симптомы похмелья.

Если излишеств избежать не удалось, можно активно подвигаться, например, потанцевать. Во-первых, это ускорит метаболизм, что позволит быстрее снизить содержание алкоголя в организме. Во-вторых, на какое-то время убережет от дополнительных возлияний — танцевать с бокалом не слишком удобно.

Если же похмелье все-таки наступило, улучшить самочувствие поможет употребление достаточного количества жидкости, богатая белком пища и препараты от головной боли.