Перелом шейки бедра: как остаться в живых

Зимой из-за гололеда сотни людей обращаются в травмпункты с ушибами и переломами. Наиболее уязвимая категория населения — пожилые люди, для которых неудачное падение на льду может закончиться переломом шейки бедра.

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В год от перелома шейки бедра страдает до 4,5 млн человек, и с каждым годом их число неуклонно растет. По оценкам исследователей, смертность среди пациентов с переломом шейки бедра может доходить в течение первого месяца до 10%, а в течение года — до 36%. Среди выживших 11% остаются прикованы к постели, 16% необходима длительная реабилитация в больнице, а 80% даже спустя год после перелома пользуются приспособлениями для ходьбы.

Перелом шейки бедра часто связан с остеопорозом, снижением плотности костной ткани, поэтому чаще всего от него страдают женщины в постменопаузе — это связано с дефицитом женских половых гормонов эстрогенов. На женщин, в целом, приходится до 75% случаев переломов шейки бедра, большинство из которых происходят после 50 лет.

Для перелома достаточно даже падения с высоты собственного роста.

Для него характерны сильные боли в паху и в области тазобедренного сустава, невозможность поднять ногу или опереться на нее. Для точной постановки диагноза используется рентгенография.

Лечение перелома при помощи наложения гипса не рекомендуется — этот метод считается малоэффективным, кроме того, длительный постельный режим чреват различными осложнениями, от образования пролежней до развития тромбоэмболии. В большинстве случаев рекомендовано оперативное лечение, в частности, замена шейки и головки бедра на металлический протез.

Откладывать операцию не следует — даже лишние 24 часа повышают шансы гибели пациента, утверждают специалисты из Канады и США.

Они проанализировали результаты 42 тыс. операций, проведенных в 72 больницах Онтарио в 2009-2014 году. Как выяснилось, риск смерти в течение месяца для пациентов, прооперированных в течение первых 24 часов после перелома, составлял 5,8%. Для тех же, кого хирурги прооперировали лишь на следующие сутки, этот показатель достигал уже 6,5%. Кроме того, для этих пациентов возрастал риск сердечного приступа, тромбоза, пневмонии и закупорки легочной артерии тромбом.

Кроме того, как показывает работа австралийских исследователей, смертность от перелома шейки бедра и без того весьма высока, особенно у пожилых людей. Наблюдение за почти десятью тысячами пациентов старше 65 лет показало:

при таком переломе риск смерти в течение года более чем в 3,5 раза выше, чем без него.

72% смертей, зарегистрированных за период исследования, приходились на пациентов, недавно сломавших шейку бедра. При этом мужчины умирали чаще.

Хотя операция позволяет вернуть подвижность и избавиться от боли, она тоже является фактором риска, повышающим вероятность преждевременной смерти пациента. Ученые из Франции рассмотрели медицинские данные 691 тыс. пациентов, примерно половина которых прошла через плановую операцию по замене тазобедренного сустава, а остальные — через экстренную операцию после перелома шейки бедра.

Анализ выявил, что у первой категории вероятность смерти составляла всего 0,3%, тогда как у второй — 1,8%.

Вероятность послеоперационных осложнений составила 2,3% и 5,9% соответственно.

«Пациенты, перенесшие операцию после перелома шейки бедра, были старше и имели больше сопутствующих заболеваний, чем те, кто прошел через плановую операцию», — отмечают авторы работы.

Однако даже в случае успешной операции половина пожилых пациентов уже не сможет вернуть себе прежнюю подвижность. Исследователи из США сравнили физические показатели 733 пациентов старше 65 лет до и после перелома и выяснили, могут ли они самостоятельно мыться, одеваться, есть, способны ли пройтись по улице или подняться по лестнице.

Лишь 31% пациентов полностью вернулись к прежней жизни.

34% и 41% соответственно могли двигаться и подниматься по лестнице как до перелома. Чуть лучше ситуация обстояла среди пациентов, наиболее физически активных до травмы — из них самостоятельно себя обслуживать смогли 36%.

«Вероятность возвращения к уровню активности, наблюдавшемуся до перелома, составляет менее 50%. Особенно низкой она оказалась для пациентов старше 85 лет, страдающих от сопутствующих заболеваний или слабоумия», — отмечает Виктория Танг, ведущий автор исследования.

Чтобы снизить вероятность перелома шейки бедра, необходимо бороться с основным фактором риска — низкой плотностью костной ткани. Как показало недавнее исследование, с этим успешно справляются кисломолочные продукты, особенно йогурт, в сочетании с фруктами и овощами.

Среди почти 40 тыс. участниц, потреблявших много молока (до трех стаканов в день) и мало овощей и фруктов, коэффициент риска перелома шейки бедра (т. е. вероятность перелома по сравнению с другой группой) составлял 2,49 по отношению к группе, которая употребляла мало молока (менее стакана в день) и много овощей и фруктов (до пяти порций в день). Среди тех, кто пил много молока и потреблял умеренное количество овощей и фруктов, этот показатель составил 2,14.

Самый низкий коэффициент риска по сравнению с любительницами молока — 0,81 — оказался у женщин, которые регулярно употребляли йогурт (от двух порций в день) и ели много овощей и фруктов.

Необходимо следить и за содержанием витамина В6 в организме — как показала работа норвежских ученых, чем его больше, тем выше риск перелома шейки бедра.

Из почти 7 тыс. участников часть получала фолиевую кислоту и витамины В6 и В12, часть — фолиевую кислоту и витамин В12, часть — фолиевую кислоту и витамин В6, а остальные — плацебо. Как выяснилось, употребление витамина В12 не влияло на риск переломов, а вот при употреблении витамина В6 риск со временем возрастал. Непродолжительный прием, тем не менее, не оказывал значительного влияния.