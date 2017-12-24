«Зализняка будут помнить вечно»

Известный российский лингвист Андрей Зализняк умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

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«Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене», — написал ученый у себя в Facebook.

Андрей Анатольевич Зализняк родился 29 апреля 1935 года, его отец был инженером, мать – химиком. После обучения в МГУ, Сорбонне и Высшей нормальной школе в Париже Зализняк работал в Институте славяноведения АН СССР (сейчас – Институт славяноведения РАН).

Также он более 50 лет преподавал на филологическом факультете МГУ, читал лекции в Экс-ан-Прованском, Парижском и Женевском университетах, был приглашенным профессором в университетах Италии, Германии, Австрии, Швеции, Великобритании, Испании.

Первая монография Зализняка, «Русское именное словоизменение», вышла в 1967 году.

В ней он затронул теоретические проблемы морфологии и сформулировал строгие определения ряда лингвистических понятий, таких, как «словоформа», «грамматическое значение», «согласовательный класс», «род» и других.

В 1977 году вышло первое издание «Грамматического словаря русского языка», где для 100 тыс. русских слов были даны точные модели словоизменения и предложена классификация этих моделей.

Словарь лег в основу подавляющего большинства алгоритмов автоматического морфологического анализа, использующихся, в том числе, в машинном переводе и информационном поиске.

Множество работ Зализняка были посвящены берестяным грамотам. В них он осветил вопросы выявления специфических особенностей древненовгородского диалекта, его отличий от наддиалектного древнерусского языка, орфографию берестяных грамот, методику их датирования. С 2000 года он занимался изучением Новгородского кодекса, древнейшей книги Руси, и реконструкцией «скрытых» текстов. Текст кодекса написан на покрытых воском деревянных дощечках, на которых сохранились едва заметные следы записей, сделанных ранее – их и расшифровывал Зализняк.

В 2004 году была опубликована работа «Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста», поставившая точку в споре о подлинности «Слова о полку Игореве». В ней Зализняк показал, что

для создания подделки гипотетический фальсификатор должен был бы использовать знания, полученные лишь в XIX-XX веках.

Также Зализняк внес весомый вклад в популяризацию лингвистики и борьбу с лженаукой. Многие его лекции были посвящены проблемам «любительской» лингвистики и ее критике. В частности, он раскритиковал «Новую хронологию» математика Анатолия Фоменко, где предлагается новая версия истории.

«Исследования» Фоменко Зализняк считал в лучшем случае насмешкой над гуманитариями, в худшем – дилетантством, построенным на самых примитивных приемах. Профессор полагал, что свою роль в бурном развитии псевдонаучных изысканий и падении престижа профессиональной науки сыграли и такие «великие достижения современности, как интернет и свобода печати».

Доказал он и поддельность «Велесовой книги» — появившегося в 1950-х годах текста, якобы содержащего предания, молитвы, легенды и рассказы о древней славянской истории примерно с VII века до н. э. до IX века н. э.

Зализняк установил, что ни фонетика, ни морфология, ни синтаксис «Велесовой книги» не соответствуют имеющимся данным о древнейших славянских языках и наречиях в этот исторический период. Записи настолько бессистемны с грамматической точки зрения, что их вообще нельзя отнести ни к какому из известных языков мира и, по всей видимости, фальсификаторы не имели никакого представления об истории славянских языков.

«Истина существует, и целью науки является ее поиск.

В любом обсуждаемом вопросе профессионал (если он действительно профессионал, а не просто носитель казенных титулов) в нормальном случае более прав, чем дилетант», — отмечал Зализняк в 2007 году в речи на церемонии вручения ему литературной премии Александра Солженицына.

На протяжении 31 года Зализняк ежегодно читал посвященные найденным археологами новым берестяным грамотам лекции в МГУ. Раньше лекции проходили в одной из аудиторий гуманитарного корпуса, а в последние годы — в самой большой аудитории главного корпуса МГУ. Однако даже она с трудом вмещала всех желающих — посетители теснились на балконах, сидели на полу.

Последняя посвященная находкам археологов лекция состоялась в октябре 2017 года. Аудитория встретила Зализняка неизменными бурными аплодисментами.

«Мы слишком удручены этой утратой, Андрей Анатольевич – величайший лингвист нашего времени. Трудно переоценить его вклад и значение его трудов для изучения русского языка и языка берестяных. Он из тех людей, которых будут помнить вечно, он всегда был очень точен в словах и глубок, мог найти общий язык с любой аудиторией», — рассказал «Газете.Ru» директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Прощание с выдающимся ученым Андреем Зализняком, вероятнее всего, пройдет в Российской академии наук, сообщил РИА «Новости» декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

«В академии наук, скорее всего, будет прощание. Понятно, что мы там все будем», — сказал Тучков.

Он также отметил, что вклад Зализняка в науку был огромен. По его словам, роль, которую ученый сыграл в изучении Новгорода, берестяных грамот, позволяет расширить и увеличить знания о Новгороде.

«Это действительно такая масштабная фигура и по тому, что было сделано, и по тому, что он изучал, и по тому, как он это делал. Это потеря трагическая. В мире все считают, что незаменимых людей нет, на самом деле бывают. Его интерес, его увлеченность наукой, те результаты, которые были сделаны — действительно огромный вклад в изучение филологии, изучение русской культуры», — сказал Тучков.