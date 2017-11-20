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Молодежь меняет позы

Британские ученые узнали, как изменились сексуальные пристрастия молодежи за 30 лет

Кадр из фильма «Американский пирог» Universal Pictures
Кадр из фильма «Американский пирог»

Британские ученые выяснили, как за последние десятилетия изменились сексуальные предпочтения подростков. Оказалось, что они не начали заниматься сексом в более раннем возрасте, но их половая жизнь стала более разнообразной. Авторы работы рассчитывают, что эти данные позволят составить для молодежи образовательные программы, которые сделают их сексуальную жизнь безопасной и благополучной.

Ученые выяснили подробности сексуальной жизни молодых британцев за последние почти 30 лет. Данные были опубликованы в журнале Journal of Adolescent Health.

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Команда ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировала данные трех Национальных исследований образа жизни и отношения к сексу (Natsal) — крупнейших британских исследований сексуальной жизни населения. Эти исследования проводятся раз в десятилетие начиная с 1990 года, в них приняли участие более 45 тыс. британцев.

Вагинальный половой акт и оральный секс за это время так и остались наиболее распространенными практиками – ими занимались минимум 9 из 10 опрошенных.

При этом число людей 16-24 лет, которые в течение последнего года занимались оральным, анальным и вагинальным сексом выросло с 1 из 10 мужчин и женщин в 1990-1991 годах до каждого четвертого мужчины и каждой пятой женщины в 2010-2012 годах. Число мужчин, практикующих исключительно вагинальный секс, снизилось с 13,9% до 6%, женщин – с 16,7% до 7,8%.

Наибольший прирост орального и анального секса в последнее десятилетие наблюдался среди молодежи 16-18 лет. Бисексуальные девушки оказались более склонны ко всем трем видам сексуального взаимодействия.

«Оральный и анальный секс скорее дополнили, но не заменили вагинальный половой акт в гетеросексуальных отношениях», — поясняют исследователи.

При этом средний возраст при первом половом акте с 1990-х годов не сильно изменился и по-прежнему составляет около 16 лет. При первых сексуальных переживаниях в более широком смысле, например, поцелуях он составляет 14 лет. Тем не менее, по сравнению с более ранними данными возраст первых сексуальных контактов все же постепенно снижается – так, в 1930-1940-х годах девушки и юноши начинали половую жизнь в 18-20 лет, а первые поцелуи и аналогичный опыт испытывали в 15-16 лет.

«Описание поведенческих тенденций обеспечивает базу для исследования связи между особенностями сексуального поведения и сексуальным здоровьем и благополучием среди молодежи», — пишут авторы исследования.

Среди возможных причин таких изменений исследователи отмечают беспрепятственный доступ к порнографии в интернете и общий рост числа эпизодов секса без обязательств в обществе.

«Наблюдаемые изменения в сексуальных практиках согласуются с увеличением других аспектов сексуального опыта молодежи и не удивляют в контексте стремительных социальных изменений», — рассказывает профессор Кайе Веллингс, одна из авторов исследования.

Повышение интереса к оральному и анальному сексу наблюдается и в других странах с высоким уровнем доходов, отмечают авторы работы. Их можно рассматривать как часть большего разнообразия сексуальной жизни населения в целом, включая большее количество партнеров и увеличение эпизодов гомосексуальных половых актов среди женщин.

«В то время, когда обновляются данные программ сексуального образования, необходимо идти в ногу с современными тенденциями, так, чтобы образовательные программы соответствовали реалиям половой жизни молодежи, — поясняет ведущий автор исследования Рут Льюис. – Предоставляя данные о том, когда молодые люди начинают заниматься сексом и какие сексуальные практики задействуют, наше исследование подчеркивает необходимость грамотного подхода к сексуальному образованию, которое даст возможность обсудить вопросы согласия и безопасности в отношении этих практик.

Такая информация обеспечит молодежь информацией и навыками, с помощью которых они сделают свою сексуальную жизнь максимально благополучной».

Отличается разнообразием и сексуальная жизнь жителей США. Одно из недавних исследований показало, что более 80% опрошенного населения на протяжении жизни занимались оральным, анальным или вагинальным сексом, либо мастурбировали. 43% мужчин и 37% женщин практиковали анальный секс, 54% женщин и 65% мужчин отправляли кому-либо фотографии своего обнаженного тела, 60% женщин и 82% мужчин смотрели эротику и порно. Секс втроем оказался не слишком распространен – им занимались лишь 10% женщин и 18% мужчин. Еще менее популярны оказались регулярный групповой секс, секс-вечеринки и БДСМ-вечеринки – этим увлекаются менее 8% американцев.