«Я отныне Советской власти не враг»

18 ноября 1917 года был избран на патриарший престол святитель Тихон — первый Предстоятель Церкви после восстановления патриаршества в России. Избрание прошло в Москве, на Поместном соборе Русской православной церкви. Ради этого события собрались 576 делегатов из всех епархий Русской Церкви.

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Патриарх Тихон, в миру — Василий Беллавин, с детства отличался религиозностью и тягой к церкви. В девять лет он поступил в Торопецкое духовное училище, после продолжил образование в Псковской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии.

В 1890-1910-х годах будущий патриарх служил в Польше, США, Канаде, на Аляске. В 1907 году он вернулся в Россию, в Ярославль, а в 1914 был отправлен в Вильнюс (Вильну), в то время также входящий в состав Российской империи.

В 1917 году после Февральской революции Тихон, на тот момент архиепископ Виленский, подписал воззвание Синода, гласившее:

«Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути».

В новый состав Синода Тихон не попал, но в мае был избран правящим архиереем Москвы, а в августе возведен в сан митрополита.

Вопрос о восстановлении патриаршества активно обсуждался летом 1917-го на Всероссийском Поместном Соборе. Далеко не все его участники поддерживали такое решение. Однако после Октябрьской революции и прихода к власти большевиков споры прекратились и было принято решение о восстановлении патриаршества.

Избрание патриарха проводилось в два этапа: сначала голосованием, по итогам которого Тихон оказался на третьем месте, а затем жеребьевкой среди трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Через несколько дней после избрания, 21 ноября, состоялась интронизация Тихона — богослужение, во время которого тот был возведен на престол.

В январе 1918 года патриарх Тихон издал воззвание, гласившее: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной...

Гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани».

Летом в Казанском соборе на Красной площади он осудил расстрел Николая II и то, что «Исполнительный комитет одобрил это и признал законным».

В октябре 1918 года в Обращении к Совету Народных Коммисаров патриарх вопрошал: «Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?... От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша родина завоевана, умалена, расчленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото».

В 1922 году Всероссийский центральный исполнительный комитет потребовал изъятия из церквей дорогостоящих предметов и передачи их Народному Комиссариату Финансов в рамках борьбы с массовым голодом в Поволжье и других регионах. Когда стали изыматься в том числе и необходимые для богослужений предметы, это привело к сопротивлению со стороны священнослужителей и прихожан. В числе осуждавших действия государства оказался и патриарх Тихон. В феврале 1922 года он обратился к верующим с очередным воззванием, где сообщил, что

«с точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства…

Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство — миряне отлучением от Нее, священнослужители — извержением из сана».

Недовольство верующих становилось все более выраженным. В марте в Шуе они решили оказать сопротивление при изъятии ценностей, в итоге по толпе открыли огонь. В результате погибли четыре человека, еще десять были ранены.

Владимир Ленин, тогда — председатель Совнаркома, расценил эти действия как сопротивление власти со стороны духовенства. Патриарх Тихон был вызван в Государственное политическое управление, где был поставлен в известность, что правительство «требует от гражданина Беллавина как от ответственного руководителя всей иерархии определенного и публичного определения своего отношения к контрреволюционному заговору, во главе коего стоит подчиненная ему иерархия».

С мая 1922 года патриарх находился под арестом в Донском монастыре. В июне он подал заявление, в котором раскаивался в «проступках против государственного строя» и просил Верховный суд освободить его из-под стражи.

«При этом я заявляю Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции»,

— писал Тихон.

Патриарх Тихон был освобожден из-под стражи. Позже он еще раз подчеркнул свою лояльность к Советской власти в ««Обращении» к «архипастырям, пастырям и пасомым православной церкви российской»: «В том преступлении, в котором я признаю себя виновным, по существу виновно то общество, которое Меня, как Главу Православной Церкви, постоянно подбивало на активные выступления тем или иным путем против Советской власти. Отныне Я определенно заявляю всем тем, что их усердие будет совершенно напрасным и бесплодным, ибо Я решительно осуждаю всякое посягательство на Советскую власть, откуда бы оно ни исходило».

На «Втором Поместном Всероссийском Соборе» в 1923 году было решено лишить патриарха сана,

«так как патриарх Тихон вместо подлинного служения Христу служил контрреволюции и этим, как лицо, которое должно правильно вести всю церковную жизнь, ввел в заблуждение широкие церковные массы».

Несмотря на смену взглядов, Тихон все еще находился под следствием. Решение о прекращении дела было принято только в 1924 году.

В 1925 году Тихон был снова вызван на допрос — на этот раз как глава «шпионской организации церковников». Однако результатов расследования он не дождался — Тихон скончался 7 апреля 1925 года в возрасте 60 лет от сердечной недостаточности и был похоронен у Донского монастыря, с внутренней стороны южной стены трапезной Малого Донского собора

В 1981 году Тихон был канонизирован в лике исповедника и включен в Собор святых новомучеников и исповедников Российских, в 1989 году поставлен во главу Собора. В 1922 после пожара в Малом соборе Донского монастыря были обнаружены останки Тихона. Сейчас они находятся в Большом соборе.