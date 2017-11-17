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«Это все поменяет»: врачи пришили первую голову

Сенсация: объявлено о первой трансплантации головы трупу

Серджио Канаверо Pietro Martinelli/telegraph.co.uk
Серджио Канаверо

Первая трансплантация человеческой головы прошла успешно, но пока только на трупе, заявил хирург Серджио Канаверо. По его словам, следующим шагом станет трансплантация головы живого человека, однако далеко не все ученые и врачи разделяют его оптимистичный настрой.

Скандально известный итальянский хирург Серджио Канаверо объявил об успешном эксперименте по «пересадке» головы трупу в Китае. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене, сообщает Guardian.

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Про словам хирурга, команда из Медицинского университета Харбина (Китай) «осуществила первую трансплантацию головы», и теперь операция на живом человеке «неотвратима». Операция, по его словам, заняла 18 часов и была проведена его китайским коллегой Жень Сяопином, который год назад якобы провел первый эксперимент по трансплантации головы обезьяны.

«Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная трансплантация от донора с мертвым мозгом будет следующим шагом», — заявил Канаверо. «Слишком долго природа диктовала нам свои правила. Мы рождаемся, растем, стареем и умираем. Миллионы лет человек эволюционировал и 100 миллиардов людей умерли.

Мы вступаем в эру, когда будем брать нашу судьбу в свои руки. Это все поменяет. Это изменит вас на всех уровнях, — заявил Канаверо, выступая на пресс-конференции. — Все говорили, что это невозможно, но операция прошла успешно».

Пока не ясно, чьи тела использовались в китайском эксперименте, но Канаверо пообещал, что научная статья о трансплантации головы трупу будет выпущена в ближайшие дни. В ближайшие же дни Канаверо обещал назвать дату операции, которую ранее обещал провести до конца 2017 года.

По словам Канаверо, первую операцию по трансплантации головы живого человека решено провести в Китае, поскольку в Европе и США его инициативы не нашли поддержки среди медицинского сообщества. Поговорил Канаверо во время своего выступления и о политике.

«Китайский лидер Си Цзиньпин хочет вернуть величие Китая и стремится сделать его единственной сверхдержавой в мире, и я верю, что он сделает это», — заявил Канаверо.

Совершить первую трансплантацию головы Канаверо обещал еще несколько лет назад, сама же операция была запланирована на декабрь 2017 года –

Канаверо собирался пересадить на новое тело голову российского программиста Валерия Спиридонова, страдающего от мышечной атрофии.

Предполагалось, что операция займет 36 часов и обойдется в $11 млн. Донорское тело планировалось взять от здорового человека, у которого умер мозг.

Для того чтобы голова начала взаимодействовать с новым телом, хирургам необходимо «спаять» перерезанные аксоны. Это длинные отростки нейронов, «провода», которыми нейроны связываются между собой, передают информацию между нервными клетками, а также сигналы к мускулам и железам.

По словам Канаверо, обрезанные аксоны можно восстановить с помощью таких молекул, как полиэтиленгликоль, широко используемый в фармацевтике, или хитозан — биополимер, выделяемый из панцирей ракообразных. Главная роль в операции отводилась «ультраострому скальпелю», которым будет отсекаться спинной мозг. Канаверо называет этот момент ключевым во всей операции, аксоны в ее ходе будут неизбежно повреждены, однако им необходимо дать возможность восстановиться.

Канаверо заявлял о том, что ему и китайским ученым удалось доказать: спинной мозг и ствол головного мозга вполне реально соединить после разъединения. Хирург утверждал, что разработанная им методика «склеивания» клеток при помощи полиэтиленгликоля продемонстрировала свою эффективность и в случае с крысами подвижность их конечностей была восстановлена на 60%.

В январе 2016 года Канаверо сообщил об успешной трансплантации головы обезьяне. Однако подробностей широкая общественность так и не дождалась – по словам Канаверо,

обезьяну усыпили уже через 20 часов, а статьи с результатами эксперимента якобы были приняты в двух журналах, но до публикации, по всей видимости, дело так и не дошло.

«Есть ряд ограничений, которые возникают в связи с пересадкой головы. Первое — пока не существует методов, которые способны воссоединить нервную ткань — одну с другой. Вторая проблема — гистосовместимость (совместимость тканей). Но главное — невозможность восстановить нарушенную анатомическую связь в нервной ткани. Такой технологии пока нет», – рассказывал «Газете.Ru» в 2016 году кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев.

Считал невозможной операцию и хирург-трансплантолог Паоло Маккиарини, открыто называвший Канаверо преступником:

«Как вообще можно представить такую операцию? Лично я думаю, что он преступник. Во-первых, для этого нет никакой научной базы. Во-вторых, это уже что-то из области трансгуманизма... Как вообще мозг одного человека сможет вдруг начать функционировать, будучи присоединенным к другому телу?»,

– заявил он.

Перспективы трансплантации головы живого человека кажутся еще более туманными при ближайшем рассмотрении особенностей проведения операции. Во-первых, нервы при хирургических вмешательствах легко рубцуются и непонятно, как Канаверо и его коллеги собираются бороться с этой проблемой во время операции, которая продлится более суток.

Во-вторых, до сих пор не исследована возможность использования иммуноподавляющих препаратов – они необходимы при любой операции с донорскими органами.

В-третьих, нет никаких подтверждений заявлениям Канаверо о том, что для восстановления некоторых функций хватит лишь небольшого процента нервных волокон. Это далеко не единственные слабые места в планируемой операции на живом человеке, однако уже их достаточно для того, чтобы считать шансы на успех весьма скромными.