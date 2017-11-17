Сигнал из космоса: когда инопланетяне ответят землянам

Звезда Лейтена – одиночная звзеда в созвездии Малый Пес – стала адресом радиопослания, которое было отправлено с Земли в прошлом месяце.

Реклама

Звезда GJ 273, красный карлик, вокруг которого вращаются две планеты, находится в 12,36 световых годах от Солнца, поэтому ответ от адресата придется ждать на Земле минимум четверть века. Про одну из планет этой звезды, GJ 273 b, известно,

что она находится в так называемой зоне обитаемости, это и определило выбор цели.

Цель послания – не столько получить ответ от гипотетических обитаталей системы GJ 273b, сколько заложить технологический фундамент для подобных отправлений в будущем, заявил Дуглас Вакоч, президент проекта METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence), базирующегося в Сан-Франциско.

«Это прототип того, что, как я думаю, мы сможем делать сотни, тысячи, миллионы раз, — заявил Вакоч. – Для меня большим успехом проекта окажется, если спустя 25 лет кто-то вспомнит и попытается услышать ответ».

scientificamerican.com

Инициаторами отправки послания под названием «Sónar Calling GJ 273b» стали проект METI и Институт космических исследований Испании. Участники проекта взяли 33 коротких музыкальных композиции и информацию о математических правилах, геометрии, тригонометрии, зашифровали их в двоичный код,

и отправили в сторону звезды при помощи 32-метровой радиоантенны в норвежском городе Тромсе.

Антенна — EISCAT (European Incoherent SCATter Scientific Association) – имеет мощность 1,5 мегаватт. Послание было отправлено на двух несущих частотах 16 и 17 октября, сообщает Scientific American.

Звезда Лейтена была выбрана учеными из-за своей относительной близости к Земле, и потому, что это ближайшая к Земле звезда, имеющая потенциально обитаемую планету, которая видна в северном полушарии, пояснил Вакоч.

Идеальной для отправки послания была бы звезда Проксима Центавра, говорят ученые, поскольку расстояние до нее составляет всего 4,2 световых года.

«Проксима Центравра видна только из южного полушария, а мы не имеем там мощных антенн. Поэтому нам пришлось довольствоваться целями в северном полушарии», пояснил участник проекта Игнаси Рибас, директор Института космических исследований Каталонии. – Мы не знаем, есть жизнь на поверхности этой планеты, и развилась ли она достаточно, чтобы стать сложной и в конечном счете разумной, так что здесь остается много вопросов».

В послании, помимо 10-секундных музыкальных роликов, записанных несколькими музыкантами, содержится руководство для их расшифровки. «Мы не надеемся, что инопланетяне знают MP3— формат», — пояснил Рибас.

В создании записей принимал участие британский музыкальный дуэт Autechre, диджей Ричи Хоутин, музыкант Карстен Николай, музыкальный дуэт из Берлина Modeselektor и другие исполнители.

Участники проекта намерены продолжить послания к звезде Лейтена, отправка следующего намечена на апрель 2018 года. «Пока мы не попробуем, мы не начнем общение, — уверен Рибас. – Это эксперимент, в котором мы говорим: «Привет! Мы здесь. Если вы хотите ответить, мы будем слушать».

Послание, отправленное при помощи норвежской радиоантенны, не первое в своем роде. В 1974 году с Земли в направлении шарового звёздного скопления М13, находящегося на расстоянии 25 тыс. световых лет, было отправлено знаменитое послание Аресибо при помощи самого большого радиотелескопа в Пуэрто-Рико.

Послание содержало информацию о планетах Солнечной системы, структуре ДНК, изображения человека и другую информацию о нашей цивилизации.

Идея активных попыток выхода на связь с инопланетными цивилизациями всегда вызывала множество споров, даже среди участников SETI – сообщества по поиску внеземных цивилизаций (англ. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence).

Один из вопросов – кто может и должен посылать сигналы от лица всего человечества? Другой – не опасно ли это? Одним из противников таких посланий является известный британский астрофизик Стивен Хокинг. «Мы должны опасаться обратного ответа. Встреча с развитой цивилизацией может оказаться похожей на встречу коренных жителей Америки с Колумбом, из которой ничего хорошего не вышло», — заявил Хокинг в 2010 году.