L-410: из Чехии по дружбе

Самолет L-410, в результате крушения которого в Хабаровском крае погибли шесть человек, широко известен в бывшем Советском Союзе, несмотря на свое чехословацкое прошлое. Он был разработан в конце 1960-х годов на авиазаводе «Лет Куновице». Свою историю авиазавод ведет с 1936 года как филиал завода Avia Letnany, построенный в рамках развития ВПК Чехословакии. Во время оккупации завод занимался ремонтом истребителей.

Реклама

После войны завод был национализирован, на нем начат ремонт автомобилей. В 1948 году предприятие вошло в состав только что созданной компании Let, и в Куновице начался серийный выпуск одномоторного самолета Zlin 22.

В 1953 году уже на новом авиазаводе было налажено лицензионное производство советских учебно-тренировочных истребителей Як-11 и двухмоторных гражданских самолетов Aero Ae-45.

В 1955 году в Куновице стали производить первую модель собственной разработки, созданную чехословацкими инженерами под руководством Ладислава Смрчека, — легкий пассажирский самолет Let L-200 Morava. Завод выпускал сельскохозяйственный самолет Z-37 Cmelak («шмель»), планеры и учебный реактивный самолет L-29, который в 1961 году стал основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора.

Однако знаковым для чехословацкого самолета стал заказ со стороны СССР на разработку и производство 19-местного турбовинтового самолета L-410.

К концу 1960-х годов в СССР назрела необходимость в небольшом ближнемагистральном пассажирском самолете нового поколения вместимостью до 10 человек, способного взлетать и приземляться на грунтовые аэродромы. А поскольку ставка делалась на высокую экономичность, самолет должен был строиться с турбовинтовыми двигателями.

Несмотря на то, что КБ Бериева имело самолет с необходимыми характеристиками (Бе-30),

в рамках кооперации стран–членов СЭВ проект было решено передать в Чехословакию.

И это был не единственный пример такой кооперации. Так, в свое время СССР передал Польше производство вертолета Ми-2 и самолета Ан-2. Благодаря курсу на интеграцию стран-членов СЭВ, парк авиакомпаний «дружественных» стран постоянно пополнялся самолетами Ил-62, Ту-154, Ту-134 и вертолетами советского производства, чехословацкими самолетами L-410 и сельско-хозяйственными М-15, выпускавшимися в Польше.

CCCР стал основным заказчиком L-410, там он стал самым массовым турбовинтовым самолетом,

эксплуатировавшимся на региональных линиях, первым самолетом зарубежного производства, вышедшим на отечественные воздушные трассы.

L-410 выполнен по классической схеме двухмоторного высокоплана с однокилевым хвостовым оперением. Первый опытный самолет, оснащенный двигателями Pratt&Whitney РТ6А27, поднялся в воздух 16 апреля 1969 года. Первой регулярное использование самолетов L-410A начала чехословацкая авиакомпания «Слов Эйр» (Братислава) на местных линиях. В 1973 году начаты испытания самолета L-410M с чешскими двигателями Вальтер М601А. До конца 1978 года СССР получил около сотни самолетов L-410.

«По замыслу конструкторов, эта турбовинтовая машина в будущем на местных авиалиниях стран — участниц СЭВ заменит Ан-2, Ли-2», — писала в те времена газета «Известия».

В 1979 году самолет был модифицирован, и модель Л-410УВП стала основной серийной. Самолет отличался более длинным фюзеляжем, использованием интерцепторов и увеличенными размерами крыла, что позволило улучшить одну из его главных характеристик — сокращение «УВП» означало «укороченная взлет-посадка».

Всего было произведено более 1200 единиц L-410, большая часть которых (862) была отправлена на рейсы Советского Союза, где они по праву заслужили популярность за надежность и неприхотливость. Л-410 могли перевозить до 19 пассажиров с крейсерской скоростью 380 км/ч и не отличались большой требовательностью к ВПП — достаточно было нормальной грунтовой полосы.

География их маршрутов охватывала всю территорию СССР, от Сухуми до Омска. Заплатив за билет ненамного дороже, чем за поезд, пассажиры могли, например, долететь

из Краснодара в Керчь, из Ростова-на-Дону в Донецк, из Сухуми в Кутаиси, из Рязани в Мариуполь или Полтаву.

К началу 1992 года в бывшем СССР оставалось порядка 750 таких самолетов. Среди них были транспортные, транспортно-десантные и тренировочные самолеты, использовавшиеся военными, в том числе в СССР. После распада Восточного блока куновицкий завод пришел в упадок, серийное производство Л-410 было свернуто и завод несколько раз сменил владельцев. Темпы производства упали в десять раз — с 50 машин в год до двух-пяти. В 2008 году 51% акций Let Kunovice (Aircraft Industries) выкупило российское общество «Уральская горно-металлургическая компания», после чего темп выпуска составил восемь-десять самолетов в год. Сегодня компания, докупив оставшиеся акции, является единственным собственником производства.

В 2017 году было объявлено о подготовке производства самолетов L-410 в России, которое должно начаться в 2018 году.

По оценке российской ГосНИИ гражданской авиации до 2020 года, в России будет продано от 604 до 822 самолетов вместимостью от 4 до 19 мест.