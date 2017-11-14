Конец близко: человечеству выписали предупреждение

Более 15 тыс. ученых из 184 стран подписали документ, описывающий главные угрозы человечеству. Второе «Предупреждение человечеству» было опубликовано в журнале BioScience.

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В 1992 году Союз обеспокоенных ученых — общественная организация, занимающаяся вопросами взаимодействия политики и науки — по инициативе ее сооснователя и члена Совета директоров лауреата Нобелевской премии по физике Генри Уэя Кендалла выпустила «Предупреждение человечеству от ученых мира». Документ, посвященный глобальным проблемам человечества и окружающей среды, начинался словами:

«Люди и природа движутся к столкновению друг с другом».

«Предупреждение» предрекало уничтожение жизни на Земле человечеством из-за образования озоновых дыр, загрязнения воды и воздуха, вырубки лесов, истощения почвы и других последствий вмешательства человека в окружающую среду. Тогда его подписали более 1700 ученых со всего мира, в том числе многие нобелевские лауреаты. Они призывали человечество одуматься, пока окружающей среде не нанесен непоправимый ущерб, — снизить выбросы парниковых газов, уменьшить использование ископаемого топлива, перестать вырубать леса.

«Если не принять меры, многие из наших действий поставят будущее, которое мы желаем людям, животным и растениям, под угрозу и настолько изменят планету, что мы не сможем вести на ней привычную жизнь», — писали ученые.

Новый документ подвел итоги прошедших с момента публикации «Предупреждения» 25 лет, и они оказались неутешительными.

«Человечество не смогло добиться достаточного прогресса в решении экологических проблем, и многие из них стали только серьезнее», — пишут ученые.

Всего авторы документа рассмотрели девять проблемных аспектов. Главная проблема, по их мнению, — глобальное изменение климата. С 1992 года средняя температура выросла более чем на полградуса Цельсия, а ежегодные выбросы углекислого газа возросли на 62%.

academic.oup.com/bioscience

Также ученые отметили, что уменьшилась площадь лесов, сократилось количество рыбы в водоемах. В океанах возрос объем мертвых зон — областей с пониженным содержанием кислорода. Число людей за это время выросла на два миллиарда, при этом популяции многих видов млекопитающих, рептилий, рыб уменьшились на 30%. Человечество стало причиной шестого за последние полмиллиарда лет массового вымирания животных и «катастрофической потери биоразнообразия», сообщают авторы документа.

«Скоро будет слишком поздно, чтобы уклониться от нашей траектории падения», — отмечают ученые.

Единственным положительным моментом, отмеченным в «Предупреждении», стало уменьшение дыры в озоновом слое. Это произошло благодаря постепенному отказу от использования в промышленности хлорфторуглеродов.

«Уменьшение дыры в озоновом слое показывает, что мы можем добиться значимых результатов, если будем действовать решительно», — утверждают авторы предупреждения.

Ученые предлагают ряд путей решения проблемы, включая создание природных заповедников, сокращение количества пищевых отходов, внедрение более экологичных технологий, изменение моделей потребления с помощью экономических стимулов.

Авторы были удивлены таким большим количеством подписей.

«Мы не ожидали такой ошеломляющей реакции, — сообщает Томас Ньюсам, один из создателей «Предупреждения». — Люди просто стали делиться документом друг с другом, он попал в несколько рассылок, и интерес к нему сильно подскочил».

Авторы документа создали «Альянс мировых ученых», призванный обеспечивать научно-доказательную базу для аспектов, влияющих на состояние планеты и благополучие человечества.

«Ученые анализируют данные и выясняют возможные последствия в долгосрочной перспективе, — поясняют они. – Те, кто подписал «Предупреждение», не поднимают ложную тревогу. Они признают очевидные свидетельства того, что мы движемся по неустойчивому пути. Мы надеемся, что наш документ вызовет обсуждение проблем окружающей среды и климата среди широкой общественности», — заключают исследователи. Письмо подписали 20 российских ученых — из Института проблем экологии и эволюции им. Северцова, МГУ, Институт географии РАН, СПбГУ и других институтов.