Толчок для двух столиц: погибли сотни людей

По меньшей мере 200 человек стали жертвами мощного землетрясения, произошедшего накануне вечером в приграничных районах Ирака и Ирана. По сообщениям иранского агентства IRNA официальное число погибших с иранской стороны составляет 141 и ожидается, что число жертв увеличится. Агентство Reuters со ссылкой на губернатора иранской провинции Керманшах сообщило, что только в этом регионе число жертвами землетрясения стали 129 человек.

Более 60 человек погибли только в приграничном иранском городе Сере-Поле-Зохаб.

«Под обломками все еще много людей. Мы надеемся, что число раненых и погибших вырастет не намного», — заявил губернатор Можтаба Никкердар.

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По сообщениям западных журналистов, находившихся в Тегеране и Багдаде (800 и 300 километров соответственно), подземные толчки ощущались и в этих двух столицах. Толчки ощущались жителями Иракского Курдистана, Пакистана. Ливана и Турции. «Все начало трястись», — рассказала жительница Эрбиля Лана Серван, по словам которой, толчки продолжались в течение одной минуты.

Иракская метеорологическая и сейсмологическая организация предупредила, что жители должны быть готовы к новым подземным толчкам в ближайшие часы.

По данным Геологической службы США землетрясение произошло в 21.18 местного времени, магнитуда толчков составила 7,3. Эпицентр находился в 30 километрах к юго-западу от иракского города Халабджа. Как и большинство других землетрясений в этом регионе, воскресное было мелким, пояснил Дон Блейкман, геофизик из американского Национального информационного центра по прогнозу землетрясений. По его словам, в районе землетрясения нет крупных населенных пунктов, поэтому большего числа жертв удалось избежать. Однако в этом регионе немало мелких населенных пунктов и деревень, в которых наблюдаются максимальные разрушения.

По данным ученых, землетрясение было вызвано косым надвигом – одним из видов разрывных смещений пород, образующихся при сжатии земной коры.

Это произошло на относительно небольшой глубине – 25 километров, по разлому, между Аравийской и Евразийской платформами.

Magnitude 6+ earthquakes in the Middle East region since 1970. Today's M7.2 Iran-Iraq border earthquake seems to be the largest in that region for a long time. This area is no stranger though to moderate-sized earthquakes (M4-5.5). pic.twitter.com/tB5M4ueoYk — Stephen Hicks (@seismo_steve) November 12, 2017

«В районе землетрясения Аравийская платформа движется на север по отношению к Евразийской со скоростью 26 миллиметров в год. Две плиты смыкаются вдоль направления на северо-запад в непосредственной близости от этого землетрясения, заставляя расти иранские Загросские горы», — говорится в сообщении Геологической службы США.

Характер разрушений и небольшая глубина соответствуют расположению границы двух плит, расположенных в данном регионе, утверждают сейсмологи. Сейсмолог Стивен Хикс из Саутгемптонского университета (Британия) считает, что несмотря на то, что этот регион Ближнего Востока, подвержен частым подземным толчкам,

случившееся землетрясение стало сильнейшим за долгие годы.

В области радиусом 250 километров от эпицентра воскресного землетрясения за предыдущее столетие случилось 4 землетрясения магнитудой выше 6. Последнее – с магнитудой 6,1 – произошло в ноябре 1967 года в ста километрах к югу. В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов серия землетрясений магнитудой 6-6,7 произошла вдоль границы плит примерно в двухстах километрах к юго-востоку от воскресного землетрясения.

В ноябре 2013 года два землетрясения магнитудой 5,6 и 5,8 были отмечены в шестидесяти километрах к югу.

При этом землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в Иране в июне 1990 года в 400 километрах к северо-востоку, унесло от 40 до 50 тыс. человеческих жизней, 6 тысяч были ранены, и более 600 тыс. остались без крова.