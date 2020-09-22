Число ипотечных сделок в августе в Москве возросло более чем на 40%
Число ипотечных сделок в Москве в августе увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.
«Управлением Росреестра по Москве в августе 2020 года зарегистрировано 10 006 договоров ипотечного жилищного кредитования - в 1,4 раза (+43%) больше, чем годом ранее (7 006)», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в июле москвичи заключили 9 147 таких сделок. Месячный рост к августу таким образом составил 9%.
Кроме, по словам руководителя ведомства Игоря Майданова, объем ипотечного жилищного кредитования в Москве практически приблизился к уровню прошлого года.
«Разница составляет лишь 56 договоров», — отметил глава Росреестра.
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