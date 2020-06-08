Пандемия изменит подход к качеству жизни в промышленных городах России

Пандемия ускорила процесс трансформации промышленных городов России в современные и удобные пространства для жизни. Об этом в авторской колонке на РБК пишет архитектор и урбанист Надежда Красильникова.

Она подчеркивает, что массовый переход на удаленную работу показал важность создания качественной городской среды там, где люди теперь проводят большую часть своего времени – в районах непосредственного проживания.

Советская урбанистическая модель не отвечает потребностям современных горожан, поскольку им уже не нужно просыпаться «одновременно по гудку завода», считает Красильникова.

Карантинная трансформация организации труда приведет к снижению трафика в городах и переосмыслению районов в целом. В будущем люди будут проводить больше времени в своих районах и добираться до работы пешком, добавляет архитектор.

«У городов России есть шанс сэкономить 15 лет, занимаясь не только развитием городского транспорта, но и переосмыслением городской среды в соответствии с потребностями жителей. Все предпосылки для этого теперь есть даже в рабочих городах», — заключает эксперт.

Ранее в Московском центре урбанистики рассказали, что после введения режима самоизоляции у москвичей вырос запрос на благоустройство дворовых территорий.