Жан Рено выступил в образе экстремального экскурсовода PNK Group

PNK Group запустила в сети новый вирусный ролик, в котором Жан Рено в экстравагантной манере проверяет конструктивные элементы зданий PNK на прочность.

В ролике «Экстремальная экскурсия PNK. Часть 2» Жан Рено предстает перед зрителем в качестве экскурсовода, по манере работы больше похожего на крутого спецагента в отставке.

Реклама

Для того, чтобы продемонстрировать способность крыши выдерживать повышенную снеговую нагрузку, он сажает на нее довольно большой вертолет.

Характеристики противопожарных стен в лучших традициях блокбастеров демонстрируются с помощью огнемета, а ударные испытания железобетонных конструкций проводятся многотонной маятниковой системой.

Как стало известно «Газете.Ru», съемки проводились летом 2017 года в подмосковном «PNK Парке Валищево». Как и первую часть «Экстремальной экскурсии PNK», этот ролик снимал голливудский режиссер Стюарт Хендлер.

Жан Рено в роли не очень-то приветливого экскурсовода, испытывающего на прочность не только здания PNK, но и экскурсанта, – рекламная находка, которую PNK Group использует не в первый раз.

В мае 2017 года вышел первый вирусный ролик девелопера c Сами Насери (звезда кинофраншизы «Такси») в главной роли, за полгода набравший в общей сложности на интернет-ресурсах более 100 млн просмотров. По итогам года видео вошло в десятку самых популярных рекламных роликов русскоязычного YouTube.